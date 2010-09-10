Сообщение ivanes » Вчера, 15:52

Россия поддерживает вооруженные формирования в ДЛНР. Это оппозиция Порошенко .США поддерживает киевскую власть.

США поддерживает демократические вооруженные формирования.Это оппозиция власти Дамаска.Россия поддерживает власть Дамаска.

Найдите разницу в Украине и Сирии.



MrM

27 млн граждан России отдохнули в 2017г на заграничных курортах и вывезли из России примерно 70 млрд $.

Не подскажите они лярды долларов вывезенные заработали ?

Граждане России в 2017г купили 1,68 млн легковых автомобилей. Нищета покупала?

По информации агентства «Автостат», более половины российского авторынка (54%) приходится на долю машин стоимостью менее 1 млн рублей. Чуть меньше трети (32%) продается по ценам от 1 до 2 млн рублей и примерно 10% — от 2 до 4 млн рублей . Средневзвешенная стоимость нового легкового автомобиля в России за 9 месяцев 2017 года составила 1,33 млн рублей, что всего на 1,5% больше, чем в прошлом году (1,31 млн рублей). При этом средняя цена иномарки за указанный период времени достигла 1,54 млн рублей, а автомобиля российского бренда — 0,58 млн рублей .