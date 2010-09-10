Вместе разбираем враньё об Украине

Обсуждение мировых новостей, событий и происшествий.

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MrM
Пользователь RZN.info
Сообщения: 2758
Зарегистрирован: 25 май 2009, 13:04

Re: Вместе разбираем враньё об Украине

Сообщение MrM » 21 янв 2018, 21:41

Нищета хохляцкая! Полляма долларов, за 10 дней... У нас вот один виолончелист заработал N-миллиардов долларов за одну ночь. И Путин сказал: "Верю! Вполне нормальная ситуация!"
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ivanes
Знаток RZN.info
Сообщения: 6246
Зарегистрирован: 11 дек 2008, 12:26

Re: Вместе разбираем враньё об Украине

Сообщение ivanes » 22 янв 2018, 15:52

Россия поддерживает вооруженные формирования в ДЛНР. Это оппозиция Порошенко .США поддерживает киевскую власть.
США поддерживает демократические вооруженные формирования.Это оппозиция власти Дамаска.Россия поддерживает власть Дамаска.
Найдите разницу в Украине и Сирии.

MrM
27 млн граждан России отдохнули в 2017г на заграничных курортах и вывезли из России примерно 70 млрд $.
Не подскажите они лярды долларов вывезенные заработали ?
Граждане России в 2017г купили 1,68 млн легковых автомобилей. Нищета покупала?
По информации агентства «Автостат», более половины российского авторынка (54%) приходится на долю машин стоимостью менее 1 млн рублей. Чуть меньше трети (32%) продается по ценам от 1 до 2 млн рублей и примерно 10% — от 2 до 4 млн рублей. Средневзвешенная стоимость нового легкового автомобиля в России за 9 месяцев 2017 года составила 1,33 млн рублей, что всего на 1,5% больше, чем в прошлом году (1,31 млн рублей). При этом средняя цена иномарки за указанный период времени достигла 1,54 млн рублей, а автомобиля российского бренда — 0,58 млн рублей.
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ivanes
Знаток RZN.info
Сообщения: 6246
Зарегистрирован: 11 дек 2008, 12:26

Re: Вместе разбираем враньё об Украине

Сообщение ivanes » 22 янв 2018, 16:15

"Согласно данным, продажи LCV с пробегом в России по итогам 2017 г. составили 416 тыс. единиц. Это на 2,1% выше показателя 2016 г. (407,5 тыс. штук)"
Общий объем продаж более 2 млн автомобилей.Какая нищета!
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MrM
Пользователь RZN.info
Сообщения: 2758
Зарегистрирован: 25 май 2009, 13:04

Re: Вместе разбираем враньё об Украине

Сообщение MrM » 22 янв 2018, 23:05

ivanes писал(а):Россия поддерживает вооруженные формирования в ДЛНР. Это оппозиция Порошенко.
Это не оппозиция Порошенко и никогда ей не будет. ЛДНР находится вне политического поля Украины и в случае реализации Минских соглашений, действующим лицам ЛДНР останется лишь одно - тикать в РФ. Хохлы жить им спокойно не дадут, не смотря на амнистию или тюрьму. Захарченко это знает лучше всех, а альтернативы Минским соглашениям нет.
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контакт
Гость RZN.info
Сообщения: 314
Зарегистрирован: 12 июл 2015, 10:29

Re: Вместе разбираем враньё об Украине

Сообщение контакт » 23 янв 2018, 15:05

ivanes писал(а):Россия поддерживает вооруженные формирования в ДЛНР. Это оппозиция Порошенко .США поддерживает киевскую власть.
США поддерживает демократические вооруженные формирования.Это оппозиция власти Дамаска.Россия поддерживает власть Дамаска.
Найдите разницу в Украине и Сирии.

Короче таким как вам пофиг чьими судьбами вертеть,далекими сирийскими или "братскими" донецкими.Лишь бы против США.
В жизни приходится выбирать либо жесткая позиция,либо неудобная поза.(сэр Уинстон Леонард Спенсер-Черчилль)
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MrM
Пользователь RZN.info
Сообщения: 2758
Зарегистрирован: 25 май 2009, 13:04

Re: Вместе разбираем враньё об Украине

Сообщение MrM » 25 янв 2018, 14:03

"От сумы до тюрьмы..."
Очерк из жизни гауляйтеров: http://www.rosbalt.ru/world/2018/01/16/1674734.html
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контакт
Гость RZN.info
Сообщения: 314
Зарегистрирован: 12 июл 2015, 10:29

Re: Вместе разбираем враньё об Украине

Сообщение контакт » Сегодня, 09:54

Ща на плотву повесят всех собак,и если все удачно сложится,может отдадут его Украине)))Так для смеху,типо вернут на родину.А мы как раз глянем как "отработанный материал" утилизируется "работодателем".
В жизни приходится выбирать либо жесткая позиция,либо неудобная поза.(сэр Уинстон Леонард Спенсер-Черчилль)
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ivanes
Знаток RZN.info
Сообщения: 6246
Зарегистрирован: 11 дек 2008, 12:26

Re: Вместе разбираем враньё об Украине

Сообщение ivanes » Сегодня, 16:16

Директор Украинского института анализа и менеджмента политики Руслан Бортник считает, что частичная денонсация фундаментального двустороннего соглашения сподвигнет Киев на оспаривание права России на Белгород, Курск и Кубань

Читать далее: https://ukraina.ru/exclusive/20180115/1019770204.html

Короче таким как вам пофиг чьими судьбами вертеть,далекими сирийскими или "братскими" донецкими.Лишь бы против США.от контакта.
Просто спросил о разнице двух война оппозиции против власти.Сирия и ДНЛР, Асад и Порошенко.
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