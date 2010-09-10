Вместе разбираем враньё об Украине
Обсуждение мировых новостей, событий и происшествий.
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Re: Вместе разбираем враньё об Украине
Нищета хохляцкая! Полляма долларов, за 10 дней... У нас вот один виолончелист заработал N-миллиардов долларов за одну ночь. И Путин сказал: "Верю! Вполне нормальная ситуация!"
Re: Вместе разбираем враньё об Украине
Россия поддерживает вооруженные формирования в ДЛНР. Это оппозиция Порошенко .США поддерживает киевскую власть.
США поддерживает демократические вооруженные формирования.Это оппозиция власти Дамаска.Россия поддерживает власть Дамаска.
Найдите разницу в Украине и Сирии.
MrM
27 млн граждан России отдохнули в 2017г на заграничных курортах и вывезли из России примерно 70 млрд $.
Не подскажите они лярды долларов вывезенные заработали ?
Граждане России в 2017г купили 1,68 млн легковых автомобилей. Нищета покупала?
По информации агентства «Автостат», более половины российского авторынка (54%) приходится на долю машин стоимостью менее 1 млн рублей. Чуть меньше трети (32%) продается по ценам от 1 до 2 млн рублей и примерно 10% — от 2 до 4 млн рублей. Средневзвешенная стоимость нового легкового автомобиля в России за 9 месяцев 2017 года составила 1,33 млн рублей, что всего на 1,5% больше, чем в прошлом году (1,31 млн рублей). При этом средняя цена иномарки за указанный период времени достигла 1,54 млн рублей, а автомобиля российского бренда — 0,58 млн рублей.
США поддерживает демократические вооруженные формирования.Это оппозиция власти Дамаска.Россия поддерживает власть Дамаска.
Найдите разницу в Украине и Сирии.
MrM
27 млн граждан России отдохнули в 2017г на заграничных курортах и вывезли из России примерно 70 млрд $.
Не подскажите они лярды долларов вывезенные заработали ?
Граждане России в 2017г купили 1,68 млн легковых автомобилей. Нищета покупала?
По информации агентства «Автостат», более половины российского авторынка (54%) приходится на долю машин стоимостью менее 1 млн рублей. Чуть меньше трети (32%) продается по ценам от 1 до 2 млн рублей и примерно 10% — от 2 до 4 млн рублей. Средневзвешенная стоимость нового легкового автомобиля в России за 9 месяцев 2017 года составила 1,33 млн рублей, что всего на 1,5% больше, чем в прошлом году (1,31 млн рублей). При этом средняя цена иномарки за указанный период времени достигла 1,54 млн рублей, а автомобиля российского бренда — 0,58 млн рублей.
Re: Вместе разбираем враньё об Украине
"Согласно данным, продажи LCV с пробегом в России по итогам 2017 г. составили 416 тыс. единиц. Это на 2,1% выше показателя 2016 г. (407,5 тыс. штук)"
Общий объем продаж более 2 млн автомобилей.Какая нищета!
Общий объем продаж более 2 млн автомобилей.Какая нищета!
Re: Вместе разбираем враньё об Украине
Это не оппозиция Порошенко и никогда ей не будет. ЛДНР находится вне политического поля Украины и в случае реализации Минских соглашений, действующим лицам ЛДНР останется лишь одно - тикать в РФ. Хохлы жить им спокойно не дадут, не смотря на амнистию или тюрьму. Захарченко это знает лучше всех, а альтернативы Минским соглашениям нет.ivanes писал(а):Россия поддерживает вооруженные формирования в ДЛНР. Это оппозиция Порошенко.
Re: Вместе разбираем враньё об Украине
ivanes писал(а):Россия поддерживает вооруженные формирования в ДЛНР. Это оппозиция Порошенко .США поддерживает киевскую власть.
США поддерживает демократические вооруженные формирования.Это оппозиция власти Дамаска.Россия поддерживает власть Дамаска.
Найдите разницу в Украине и Сирии.
Короче таким как вам пофиг чьими судьбами вертеть,далекими сирийскими или "братскими" донецкими.Лишь бы против США.
В жизни приходится выбирать либо жесткая позиция,либо неудобная поза.(сэр Уинстон Леонард Спенсер-Черчилль)
Re: Вместе разбираем враньё об Украине
"От сумы до тюрьмы..."
Очерк из жизни гауляйтеров: http://www.rosbalt.ru/world/2018/01/16/1674734.html
Очерк из жизни гауляйтеров: http://www.rosbalt.ru/world/2018/01/16/1674734.html
Re: Вместе разбираем враньё об Украине
Ща на плотву повесят всех собак,и если все удачно сложится,может отдадут его Украине)))Так для смеху,типо вернут на родину.А мы как раз глянем как "отработанный материал" утилизируется "работодателем".
В жизни приходится выбирать либо жесткая позиция,либо неудобная поза.(сэр Уинстон Леонард Спенсер-Черчилль)
Re: Вместе разбираем враньё об Украине
Директор Украинского института анализа и менеджмента политики Руслан Бортник считает, что частичная денонсация фундаментального двустороннего соглашения сподвигнет Киев на оспаривание права России на Белгород, Курск и Кубань
Читать далее: https://ukraina.ru/exclusive/20180115/1019770204.html
Короче таким как вам пофиг чьими судьбами вертеть,далекими сирийскими или "братскими" донецкими.Лишь бы против США.от контакта.
Просто спросил о разнице двух война оппозиции против власти.Сирия и ДНЛР, Асад и Порошенко.
Читать далее: https://ukraina.ru/exclusive/20180115/1019770204.html
Короче таким как вам пофиг чьими судьбами вертеть,далекими сирийскими или "братскими" донецкими.Лишь бы против США.от контакта.
Просто спросил о разнице двух война оппозиции против власти.Сирия и ДНЛР, Асад и Порошенко.
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