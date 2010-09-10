Вместе разбираем враньё об Украине
Обсуждение мировых новостей, событий и происшествий.
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Re: Вместе разбираем враньё об Украине
Нищета хохляцкая! Полляма долларов, за 10 дней... У нас вот один виолончелист заработал N-миллиардов долларов за одну ночь. И Путин сказал: "Верю! Вполне нормальная ситуация!"
Re: Вместе разбираем враньё об Украине
Россия поддерживает вооруженные формирования в ДЛНР. Это оппозиция Порошенко .США поддерживает киевскую власть.
США поддерживает демократические вооруженные формирования.Это оппозиция власти Дамаска.Россия поддерживает власть Дамаска.
Найдите разницу в Украине и Сирии.
MrM
27 млн граждан России отдохнули в 2017г на заграничных курортах и вывезли из России примерно 70 млрд $.
Не подскажите они лярды долларов вывезенные заработали ?
Граждане России в 2017г купили 1,68 млн легковых автомобилей. Нищета покупала?
По информации агентства «Автостат», более половины российского авторынка (54%) приходится на долю машин стоимостью менее 1 млн рублей. Чуть меньше трети (32%) продается по ценам от 1 до 2 млн рублей и примерно 10% — от 2 до 4 млн рублей. Средневзвешенная стоимость нового легкового автомобиля в России за 9 месяцев 2017 года составила 1,33 млн рублей, что всего на 1,5% больше, чем в прошлом году (1,31 млн рублей). При этом средняя цена иномарки за указанный период времени достигла 1,54 млн рублей, а автомобиля российского бренда — 0,58 млн рублей.
США поддерживает демократические вооруженные формирования.Это оппозиция власти Дамаска.Россия поддерживает власть Дамаска.
Найдите разницу в Украине и Сирии.
MrM
27 млн граждан России отдохнули в 2017г на заграничных курортах и вывезли из России примерно 70 млрд $.
Не подскажите они лярды долларов вывезенные заработали ?
Граждане России в 2017г купили 1,68 млн легковых автомобилей. Нищета покупала?
По информации агентства «Автостат», более половины российского авторынка (54%) приходится на долю машин стоимостью менее 1 млн рублей. Чуть меньше трети (32%) продается по ценам от 1 до 2 млн рублей и примерно 10% — от 2 до 4 млн рублей. Средневзвешенная стоимость нового легкового автомобиля в России за 9 месяцев 2017 года составила 1,33 млн рублей, что всего на 1,5% больше, чем в прошлом году (1,31 млн рублей). При этом средняя цена иномарки за указанный период времени достигла 1,54 млн рублей, а автомобиля российского бренда — 0,58 млн рублей.
Re: Вместе разбираем враньё об Украине
"Согласно данным, продажи LCV с пробегом в России по итогам 2017 г. составили 416 тыс. единиц. Это на 2,1% выше показателя 2016 г. (407,5 тыс. штук)"
Общий объем продаж более 2 млн автомобилей.Какая нищета!
Общий объем продаж более 2 млн автомобилей.Какая нищета!
Re: Вместе разбираем враньё об Украине
Это не оппозиция Порошенко и никогда ей не будет. ЛДНР находится вне политического поля Украины и в случае реализации Минских соглашений, действующим лицам ЛДНР останется лишь одно - тикать в РФ. Хохлы жить им спокойно не дадут, не смотря на амнистию или тюрьму. Захарченко это знает лучше всех, а альтернативы Минским соглашениям нет.ivanes писал(а):Россия поддерживает вооруженные формирования в ДЛНР. Это оппозиция Порошенко.
Re: Вместе разбираем враньё об Украине
ivanes писал(а):Россия поддерживает вооруженные формирования в ДЛНР. Это оппозиция Порошенко .США поддерживает киевскую власть.
США поддерживает демократические вооруженные формирования.Это оппозиция власти Дамаска.Россия поддерживает власть Дамаска.
Найдите разницу в Украине и Сирии.
Короче таким как вам пофиг чьими судьбами вертеть,далекими сирийскими или "братскими" донецкими.Лишь бы против США.
В жизни приходится выбирать либо жесткая позиция,либо неудобная поза.(сэр Уинстон Леонард Спенсер-Черчилль)
Re: Вместе разбираем враньё об Украине
"От сумы до тюрьмы..."
Очерк из жизни гауляйтеров: http://www.rosbalt.ru/world/2018/01/16/1674734.html
Очерк из жизни гауляйтеров: http://www.rosbalt.ru/world/2018/01/16/1674734.html
Re: Вместе разбираем враньё об Украине
Ща на плотву повесят всех собак,и если все удачно сложится,может отдадут его Украине)))Так для смеху,типо вернут на родину.А мы как раз глянем как "отработанный материал" утилизируется "работодателем".
В жизни приходится выбирать либо жесткая позиция,либо неудобная поза.(сэр Уинстон Леонард Спенсер-Черчилль)
Re: Вместе разбираем враньё об Украине
Директор Украинского института анализа и менеджмента политики Руслан Бортник считает, что частичная денонсация фундаментального двустороннего соглашения сподвигнет Киев на оспаривание права России на Белгород, Курск и Кубань
Читать далее: https://ukraina.ru/exclusive/20180115/1019770204.html
Короче таким как вам пофиг чьими судьбами вертеть,далекими сирийскими или "братскими" донецкими.Лишь бы против США.от контакта.
Просто спросил о разнице двух война оппозиции против власти.Сирия и ДНЛР, Асад и Порошенко.
Читать далее: https://ukraina.ru/exclusive/20180115/1019770204.html
Короче таким как вам пофиг чьими судьбами вертеть,далекими сирийскими или "братскими" донецкими.Лишь бы против США.от контакта.
Просто спросил о разнице двух война оппозиции против власти.Сирия и ДНЛР, Асад и Порошенко.
Re: Вместе разбираем враньё об Украине
ivanes писал(а):Просто спросил о разнице двух война оппозиции против власти.Сирия и ДНЛР, Асад и Порошенко.
И там и там РФ решило провести линию столкновения интересов США-РФ.В сирийском вопросе поддержало меньшиство(Асада),лишь бы повоевать и продемонстрировать свою военную дубинку,чтоб лучше продавать оружие в мире.В Донецком вопросе среди прочего,показать всем где пройдет граница интересов.
Что касается различий во внешней политики двух государств по отношению к непосредственно Сирии и Украины,так вот пропорция.США-опозиция сирии(вся Сирия),РФ-Башар Асад(один человек-диктатор).США+весь цивилизованный мир-Украина,РФ-отдельно взятые "вежливые люди".Разницу в пропорциях видите?
Но я так думаю вас не это тревожит,вас намного более тревожит вопрос "почему пиндосам можно все что угодно,а нам нет".Позволю вам ответить что на данный момент во всем мире сначала работают дипломаты а потом военные.А никак не наоборот "сначала нырнем,потом выгребем".А сейчас выгребать будут многотысячные беженцы и многомиллионые "ура патриоты,со стояком на мощь РФ".
И вот это и есть ответ на ваш немой вопрос(который вы никак не можете озвучить).потому что США всегда на стороне большинства.А большинство зарабатывается дипломатической работой и реальными внешнеполитическими проектами а не прямой угрозой и террористической деятельностью.
В жизни приходится выбирать либо жесткая позиция,либо неудобная поза.(сэр Уинстон Леонард Спенсер-Черчилль)
Re: Вместе разбираем враньё об Украине
контакт писал(а):Короче таким как вам пофиг чьими судьбами вертеть,далекими сирийскими или "братскими" донецкими.Лишь бы против США.
Поэтому я так и написал,что есть кто считает что такая позиция решать вопросы силой без предварительного согласия большинства заинтересованных сторон-это нормально,пофиг на жертвы среди мирных,да даже родных,тем более далеких иноземцев.
В жизни приходится выбирать либо жесткая позиция,либо неудобная поза.(сэр Уинстон Леонард Спенсер-Черчилль)
Re: Вместе разбираем враньё об Украине
США в Сирии с какого боку? Кто дал США добро на военные действия? Они утверждают,что их попросили курды и оппозиция.
Что если попросит власти ДНЛР помочь Россию? США очень беспокоит Асад.Порошенко не лучше Асада для России.
Он самый что не есть диктатор+ олигарх.
Он отменил действие европейской Конвенции по правам человека для жителей Донбасса,он прекратил выплачивать пенсии,пособия,финансировать бюджетную сферу.ввел торговую,энергетическую блокаду,убил более 10 тыс чел.,разрушил до 75% жилого фонда и системы ЖКХ.
Пока никто из ОБСЕ не нашел регулярные части России в Донбассе.Это сказки Порошенко для США.ЕС и МВФ.
Но полк инструкторов из США,Канады,Польши во Львовской области найдены.Они обучают солдат ВСУ уличным боям.
Скоро пришлют США Джевилины ПТУР системы.
Надо быть наивным,что у армии ДНЛР появятся эти самые джевелины из стран НАТО или Сирии-трофеи.
А вот запрет на поставку топливных элементов для украинских АЭС,коксующегося угля и импорт-экспорт- удар тот еще.
Украина выступает на стороне США и инициатором санкций.Россия нанесет первый удар по экономике Украины-ответ на на агрессивное название.
Скоро Газпром и Россия выступит перед международными финансовыми организациями по дефолту-
неплатежеспособности Украины перед кредиторами.
контакт писал(а):
Короче таким как вам пофиг чьими судьбами вертеть,далекими сирийскими или "братскими" донецкими.Лишь бы против США.
Поэтому я так и написал,что есть кто считает что такая позиция решать вопросы силой без предварительного согласия большинства заинтересованных сторон-это нормально,пофиг на жертвы среди мирных,да даже родных,тем более далеких иноземцев.
США вертит далекими государствами и их населением- можно по-Вашему.
За послевоенные годы ВС США сменили власть в 27 государствах.Перечислить?
Что если попросит власти ДНЛР помочь Россию? США очень беспокоит Асад.Порошенко не лучше Асада для России.
Он самый что не есть диктатор+ олигарх.
Он отменил действие европейской Конвенции по правам человека для жителей Донбасса,он прекратил выплачивать пенсии,пособия,финансировать бюджетную сферу.ввел торговую,энергетическую блокаду,убил более 10 тыс чел.,разрушил до 75% жилого фонда и системы ЖКХ.
Пока никто из ОБСЕ не нашел регулярные части России в Донбассе.Это сказки Порошенко для США.ЕС и МВФ.
Но полк инструкторов из США,Канады,Польши во Львовской области найдены.Они обучают солдат ВСУ уличным боям.
Скоро пришлют США Джевилины ПТУР системы.
Надо быть наивным,что у армии ДНЛР появятся эти самые джевелины из стран НАТО или Сирии-трофеи.
А вот запрет на поставку топливных элементов для украинских АЭС,коксующегося угля и импорт-экспорт- удар тот еще.
Украина выступает на стороне США и инициатором санкций.Россия нанесет первый удар по экономике Украины-ответ на на агрессивное название.
Скоро Газпром и Россия выступит перед международными финансовыми организациями по дефолту-
неплатежеспособности Украины перед кредиторами.
контакт писал(а):
Короче таким как вам пофиг чьими судьбами вертеть,далекими сирийскими или "братскими" донецкими.Лишь бы против США.
Поэтому я так и написал,что есть кто считает что такая позиция решать вопросы силой без предварительного согласия большинства заинтересованных сторон-это нормально,пофиг на жертвы среди мирных,да даже родных,тем более далеких иноземцев.
США вертит далекими государствами и их населением- можно по-Вашему.
За послевоенные годы ВС США сменили власть в 27 государствах.Перечислить?
Re: Вместе разбираем враньё об Украине
ivanes писал(а):За послевоенные годы ВС США сменили власть в 27 государствах.Перечислить?
А почему нет? Память у дедушки ого-го, дедушка все помнит
Re: Вместе разбираем враньё об Украине
Шварц
для Вас. Исследования и расчёты показывают непрекращающуюся погоню Америки за превосходством с момента своего первого вмешательства в дела Аргентины в 1890 году. В дальнейшем Америка вмешивалась в дела по крайней мере 50 стран свыше 130 раз за 121 год.
1946 — 1949 — США бомбят Китай, 1948 – Никарагуа,1948 — Коста-Рика. Америка поддерживает военный переворот,
1950 — 1953 — вооруженная интервенция в Корею,1958 — Ливан. Оккупация страны, борьба с повстанцами,
1965 — 1973 — военная агрессия против Вьетнама,1972 — Никарагуа. Американские войска вводятся ради поддержки правительства, выгодного Вашингтону,1975 – 2002. Просоветски настроенное правительство Анголы столкнулось с ростом сопротивления со стороны движения «Унита», которое поддерживалось ЮАР и спецслужбами США. И т.д.
https://mensby.com/life/interesting/397 ... intervened
для Вас. Исследования и расчёты показывают непрекращающуюся погоню Америки за превосходством с момента своего первого вмешательства в дела Аргентины в 1890 году. В дальнейшем Америка вмешивалась в дела по крайней мере 50 стран свыше 130 раз за 121 год.
1946 — 1949 — США бомбят Китай, 1948 – Никарагуа,1948 — Коста-Рика. Америка поддерживает военный переворот,
1950 — 1953 — вооруженная интервенция в Корею,1958 — Ливан. Оккупация страны, борьба с повстанцами,
1965 — 1973 — военная агрессия против Вьетнама,1972 — Никарагуа. Американские войска вводятся ради поддержки правительства, выгодного Вашингтону,1975 – 2002. Просоветски настроенное правительство Анголы столкнулось с ростом сопротивления со стороны движения «Унита», которое поддерживалось ЮАР и спецслужбами США. И т.д.
https://mensby.com/life/interesting/397 ... intervened
Re: Вместе разбираем враньё об Украине
ivanes писал(а):США в Сирии с какого боку? Кто дал США добро на военные действия? Они утверждают,что их попросили курды и оппозиция.
Вообщето США в Сирии на основании принятого решения обьединенного командования НАТО о контроперации против ИГИЛ.И в отличии от РФ они не применяют ковровые бомбадировки в Сирии.
ivanes писал(а):Что если попросит власти ДНЛР помочь Россию? США очень беспокоит Асад.Порошенко не лучше Асада для России.
Он самый что не есть диктатор+ олигарх.
Вопрос кто такие ДЛНР что б о чем то просить?Порох придет,Порох уйдет а кто Крым вернет,и какое отношение боевые действия на Донбассе относятся к тому что бы сместить Пороха просветите плз.А также почему Порох диктатор для РФ?Вы ваще с какого потолка такую чушь берете?
ivanes писал(а):Он отменил действие европейской Конвенции по правам человека для жителей Донбасса,он прекратил выплачивать пенсии,пособия,финансироать бюджетную сферу.ввел торговую,энергетическую блокаду,убил более 10 тыс чел.,разрушил до 75% жилого фонда и системы ЖКХ.
У вас привычка искать царя над холопами и думать что Порох все решает в Юкраин как в некоторой общей с вами стране где решает один человек.Все что происходит в Юкраин,делается всем народом Юкраин,за это право кстати и произошла "революция чести" в 13 году в Украине.И о Донбассе-пока там нет украинской власти,ответственность за все то горе несут "народно избранные" генералы.Потому как там где украинская контролируемая территория,там порядок и никто не гибнет.
ivanes писал(а):Пока никто из ОБСЕ не нашел регулярные части России в Донбассе.Это сказки Порошенко для США.ЕС и МВФ.
Но полк инструкторов из США,Канады,Польши во Львовской области найдены.Они обучают солдат ВСУ уличным боям.
Скоро пришлют США Джевилины ПТУР системы.
Вообще-то у ОБСЕ и нет полномочий чего-то искать,они наблюдатели а не следователи.Хотя можете почитать их отчеты где указанно конкретное вооружение которое они наблюдают у формирований ДЛНР.И вот загвоздка,о присуствии регулярных частей и кадровых военных участвующих в конфликте не знают только в РФ.Все лгут кроме наших не предвзятых СМИ А на счет инструкторов и вооружения никто и не скрывает,что б его "обнаруживать".Потому что все законно и обоснованно.
ivanes писал(а):
США вертит далекими государствами и их населением- можно по-Вашему.
За послевоенные годы ВС США сменили власть в 27 государствах.Перечислить?
А зависть,дедушка,плохое чувство А поощрение таких военных проектов прикрытых "народным слюнонегодованием" а на самом деле являющихся прикрытием своей немощности,вообще не гуманно и ущербно.Ну да Бог вам судья,вы и так страдаете.
В жизни приходится выбирать либо жесткая позиция,либо неудобная поза.(сэр Уинстон Леонард Спенсер-Черчилль)
Re: Вместе разбираем враньё об Украине
Шварц писал(а):ivanes писал(а):За послевоенные годы ВС США сменили власть в 27 государствах.Перечислить?
А почему нет? Память у дедушки ого-го, дедушка все помнит
Я подумал, что с той войны все в книжечку записываешь... в ту, где телефон Леонида Ильича записал
ivanes писал(а):Шварц
для Вас. Исследования и расчёты показывают непрекращающуюся погоню Америки за превосходством с момента своего первого вмешательства в дела Аргентины в 1890 году. В дальнейшем ...
Дедушка, твоя память заканчивается в 2012 или не накопал ничего посвежее в сети?
Или с тех пор Америка ведет себя миролюбиво?
Re: Вместе разбираем враньё об Украине
Как США попали в Сирию? Они утверждают,что по просьбе курдов.За это их вооружили. Теперь их атакует Турция.Она боится, что подобное может произойти и на турецкой территории.
Что делают США в Афганистане с 2001г? Учащихся в пакистанских медресе научили воевать с советскими войсками.Это талибы.Ныне США воюют с талибами. Шварц -какое миролюбие со стороны США!
США предали иракских курдом.Провели референдум о выходе из Ирака.США не поддержали.Когда брали Мосул,курды были нужны США и Ираку. Одно миролюбие по всему миру.
Что делают США в Афганистане с 2001г? Учащихся в пакистанских медресе научили воевать с советскими войсками.Это талибы.Ныне США воюют с талибами. Шварц -какое миролюбие со стороны США!
США предали иракских курдом.Провели референдум о выходе из Ирака.США не поддержали.Когда брали Мосул,курды были нужны США и Ираку. Одно миролюбие по всему миру.
Re: Вместе разбираем враньё об Украине
Высший совет правосудия уволил судью Днепровского райсуда Киева Александра Дзюбу за то, что он вынес решение об аресте активистов Евромайдана в конце 2013 - начале 2014 годов.
"Учитывая изложенное, руководствуясь статьей 147 Закона Украины "О судоустройстве и статусе судей", статьями 3, 30, 34 Закона Украины "О Высшем совете правосудия" 25 января 2018 года Высший совет правосудия постановил прекратить работу местных и апелляционных судов", - говорится в сообщении. Согласно постановлению, прекращена работа 84 судов в Крыму и на Донбассе.
Подробности читайте на УНИАН: https://www.unian.net/politics/2375408- ... basse.html
"Учитывая изложенное, руководствуясь статьей 147 Закона Украины "О судоустройстве и статусе судей", статьями 3, 30, 34 Закона Украины "О Высшем совете правосудия" 25 января 2018 года Высший совет правосудия постановил прекратить работу местных и апелляционных судов", - говорится в сообщении. Согласно постановлению, прекращена работа 84 судов в Крыму и на Донбассе.
Подробности читайте на УНИАН: https://www.unian.net/politics/2375408- ... basse.html
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