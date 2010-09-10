Вместе разбираем враньё об Украине

Обсуждение мировых новостей, событий и происшествий.

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MrM
Пользователь RZN.info
Сообщения: 2766
Зарегистрирован: 25 май 2009, 13:04

Re: Вместе разбираем враньё об Украине

Сообщение MrM » 21 янв 2018, 21:41

Нищета хохляцкая! Полляма долларов, за 10 дней... У нас вот один виолончелист заработал N-миллиардов долларов за одну ночь. И Путин сказал: "Верю! Вполне нормальная ситуация!"
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ivanes
Знаток RZN.info
Сообщения: 6310
Зарегистрирован: 11 дек 2008, 12:26

Re: Вместе разбираем враньё об Украине

Сообщение ivanes » 22 янв 2018, 15:52

Россия поддерживает вооруженные формирования в ДЛНР. Это оппозиция Порошенко .США поддерживает киевскую власть.
США поддерживает демократические вооруженные формирования.Это оппозиция власти Дамаска.Россия поддерживает власть Дамаска.
Найдите разницу в Украине и Сирии.

MrM
27 млн граждан России отдохнули в 2017г на заграничных курортах и вывезли из России примерно 70 млрд $.
Не подскажите они лярды долларов вывезенные заработали ?
Граждане России в 2017г купили 1,68 млн легковых автомобилей. Нищета покупала?
По информации агентства «Автостат», более половины российского авторынка (54%) приходится на долю машин стоимостью менее 1 млн рублей. Чуть меньше трети (32%) продается по ценам от 1 до 2 млн рублей и примерно 10% — от 2 до 4 млн рублей. Средневзвешенная стоимость нового легкового автомобиля в России за 9 месяцев 2017 года составила 1,33 млн рублей, что всего на 1,5% больше, чем в прошлом году (1,31 млн рублей). При этом средняя цена иномарки за указанный период времени достигла 1,54 млн рублей, а автомобиля российского бренда — 0,58 млн рублей.
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ivanes
Знаток RZN.info
Сообщения: 6310
Зарегистрирован: 11 дек 2008, 12:26

Re: Вместе разбираем враньё об Украине

Сообщение ivanes » 22 янв 2018, 16:15

"Согласно данным, продажи LCV с пробегом в России по итогам 2017 г. составили 416 тыс. единиц. Это на 2,1% выше показателя 2016 г. (407,5 тыс. штук)"
Общий объем продаж более 2 млн автомобилей.Какая нищета!
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MrM
Пользователь RZN.info
Сообщения: 2766
Зарегистрирован: 25 май 2009, 13:04

Re: Вместе разбираем враньё об Украине

Сообщение MrM » 22 янв 2018, 23:05

ivanes писал(а):Россия поддерживает вооруженные формирования в ДЛНР. Это оппозиция Порошенко.
Это не оппозиция Порошенко и никогда ей не будет. ЛДНР находится вне политического поля Украины и в случае реализации Минских соглашений, действующим лицам ЛДНР останется лишь одно - тикать в РФ. Хохлы жить им спокойно не дадут, не смотря на амнистию или тюрьму. Захарченко это знает лучше всех, а альтернативы Минским соглашениям нет.
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контакт
Гость RZN.info
Сообщения: 317
Зарегистрирован: 12 июл 2015, 10:29

Re: Вместе разбираем враньё об Украине

Сообщение контакт » 23 янв 2018, 15:05

ivanes писал(а):Россия поддерживает вооруженные формирования в ДЛНР. Это оппозиция Порошенко .США поддерживает киевскую власть.
США поддерживает демократические вооруженные формирования.Это оппозиция власти Дамаска.Россия поддерживает власть Дамаска.
Найдите разницу в Украине и Сирии.

Короче таким как вам пофиг чьими судьбами вертеть,далекими сирийскими или "братскими" донецкими.Лишь бы против США.
В жизни приходится выбирать либо жесткая позиция,либо неудобная поза.(сэр Уинстон Леонард Спенсер-Черчилль)
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MrM
Пользователь RZN.info
Сообщения: 2766
Зарегистрирован: 25 май 2009, 13:04

Re: Вместе разбираем враньё об Украине

Сообщение MrM » 25 янв 2018, 14:03

"От сумы до тюрьмы..."
Очерк из жизни гауляйтеров: http://www.rosbalt.ru/world/2018/01/16/1674734.html
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Гость RZN.info
Сообщения: 317
Зарегистрирован: 12 июл 2015, 10:29

Re: Вместе разбираем враньё об Украине

Сообщение контакт » 28 янв 2018, 09:54

Ща на плотву повесят всех собак,и если все удачно сложится,может отдадут его Украине)))Так для смеху,типо вернут на родину.А мы как раз глянем как "отработанный материал" утилизируется "работодателем".
В жизни приходится выбирать либо жесткая позиция,либо неудобная поза.(сэр Уинстон Леонард Спенсер-Черчилль)
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ivanes
Знаток RZN.info
Сообщения: 6310
Зарегистрирован: 11 дек 2008, 12:26

Re: Вместе разбираем враньё об Украине

Сообщение ivanes » 28 янв 2018, 16:16

Директор Украинского института анализа и менеджмента политики Руслан Бортник считает, что частичная денонсация фундаментального двустороннего соглашения сподвигнет Киев на оспаривание права России на Белгород, Курск и Кубань

Читать далее: https://ukraina.ru/exclusive/20180115/1019770204.html

Короче таким как вам пофиг чьими судьбами вертеть,далекими сирийскими или "братскими" донецкими.Лишь бы против США.от контакта.
Просто спросил о разнице двух война оппозиции против власти.Сирия и ДНЛР, Асад и Порошенко.
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Гость RZN.info
Сообщения: 317
Зарегистрирован: 12 июл 2015, 10:29

Re: Вместе разбираем враньё об Украине

Сообщение контакт » 30 янв 2018, 12:38

ivanes писал(а):Просто спросил о разнице двух война оппозиции против власти.Сирия и ДНЛР, Асад и Порошенко.

И там и там РФ решило провести линию столкновения интересов США-РФ.В сирийском вопросе поддержало меньшиство(Асада),лишь бы повоевать и продемонстрировать свою военную дубинку,чтоб лучше продавать оружие в мире.В Донецком вопросе среди прочего,показать всем где пройдет граница интересов.
Что касается различий во внешней политики двух государств по отношению к непосредственно Сирии и Украины,так вот пропорция.США-опозиция сирии(вся Сирия),РФ-Башар Асад(один человек-диктатор).США+весь цивилизованный мир-Украина,РФ-отдельно взятые "вежливые люди".Разницу в пропорциях видите?
Но я так думаю вас не это тревожит,вас намного более тревожит вопрос "почему пиндосам можно все что угодно,а нам нет".Позволю вам ответить что на данный момент во всем мире сначала работают дипломаты а потом военные.А никак не наоборот "сначала нырнем,потом выгребем".А сейчас выгребать будут многотысячные беженцы и многомиллионые "ура патриоты,со стояком на мощь РФ".
И вот это и есть ответ на ваш немой вопрос(который вы никак не можете озвучить).потому что США всегда на стороне большинства.А большинство зарабатывается дипломатической работой и реальными внешнеполитическими проектами а не прямой угрозой и террористической деятельностью.
В жизни приходится выбирать либо жесткая позиция,либо неудобная поза.(сэр Уинстон Леонард Спенсер-Черчилль)
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Гость RZN.info
Сообщения: 317
Зарегистрирован: 12 июл 2015, 10:29

Re: Вместе разбираем враньё об Украине

Сообщение контакт » 30 янв 2018, 15:18

контакт писал(а):Короче таким как вам пофиг чьими судьбами вертеть,далекими сирийскими или "братскими" донецкими.Лишь бы против США.

Поэтому я так и написал,что есть кто считает что такая позиция решать вопросы силой без предварительного согласия большинства заинтересованных сторон-это нормально,пофиг на жертвы среди мирных,да даже родных,тем более далеких иноземцев.
В жизни приходится выбирать либо жесткая позиция,либо неудобная поза.(сэр Уинстон Леонард Спенсер-Черчилль)
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ivanes
Знаток RZN.info
Сообщения: 6310
Зарегистрирован: 11 дек 2008, 12:26

Re: Вместе разбираем враньё об Украине

Сообщение ivanes » 30 янв 2018, 15:40

США в Сирии с какого боку? Кто дал США добро на военные действия? Они утверждают,что их попросили курды и оппозиция.
Что если попросит власти ДНЛР помочь Россию? США очень беспокоит Асад.Порошенко не лучше Асада для России.
Он самый что не есть диктатор+ олигарх.
Он отменил действие европейской Конвенции по правам человека для жителей Донбасса,он прекратил выплачивать пенсии,пособия,финансировать бюджетную сферу.ввел торговую,энергетическую блокаду,убил более 10 тыс чел.,разрушил до 75% жилого фонда и системы ЖКХ.
Пока никто из ОБСЕ не нашел регулярные части России в Донбассе.Это сказки Порошенко для США.ЕС и МВФ.
Но полк инструкторов из США,Канады,Польши во Львовской области найдены.Они обучают солдат ВСУ уличным боям.
Скоро пришлют США Джевилины ПТУР системы.
Надо быть наивным,что у армии ДНЛР появятся эти самые джевелины из стран НАТО или Сирии-трофеи.
А вот запрет на поставку топливных элементов для украинских АЭС,коксующегося угля и импорт-экспорт- удар тот еще.
Украина выступает на стороне США и инициатором санкций.Россия нанесет первый удар по экономике Украины-ответ на на агрессивное название.
Скоро Газпром и Россия выступит перед международными финансовыми организациями по дефолту-
неплатежеспособности Украины перед кредиторами.
контакт писал(а):
Короче таким как вам пофиг чьими судьбами вертеть,далекими сирийскими или "братскими" донецкими.Лишь бы против США.
Поэтому я так и написал,что есть кто считает что такая позиция решать вопросы силой без предварительного согласия большинства заинтересованных сторон-это нормально,пофиг на жертвы среди мирных,да даже родных,тем более далеких иноземцев.
США вертит далекими государствами и их населением- можно по-Вашему.
За послевоенные годы ВС США сменили власть в 27 государствах.Перечислить?
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Шварц
Пользователь RZN.info
Сообщения: 3771
Зарегистрирован: 15 июл 2013, 23:36

Re: Вместе разбираем враньё об Украине

Сообщение Шварц » 30 янв 2018, 15:55

ivanes писал(а):За послевоенные годы ВС США сменили власть в 27 государствах.Перечислить?


А почему нет? Память у дедушки ого-го, дедушка все помнит :wink:
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ivanes
Знаток RZN.info
Сообщения: 6310
Зарегистрирован: 11 дек 2008, 12:26

Re: Вместе разбираем враньё об Украине

Сообщение ivanes » 30 янв 2018, 16:11

Шварц
для Вас. Исследования и расчёты показывают непрекращающуюся погоню Америки за превосходством с момента своего первого вмешательства в дела Аргентины в 1890 году. В дальнейшем Америка вмешивалась в дела по крайней мере 50 стран свыше 130 раз за 121 год.
1946 — 1949 — США бомбят Китай, 1948 – Никарагуа,1948 — Коста-Рика. Америка поддерживает военный переворот,
1950 — 1953 — вооруженная интервенция в Корею,1958 — Ливан. Оккупация страны, борьба с повстанцами,
1965 — 1973 — военная агрессия против Вьетнама,1972 — Никарагуа. Американские войска вводятся ради поддержки правительства, выгодного Вашингтону,1975 – 2002. Просоветски настроенное правительство Анголы столкнулось с ростом сопротивления со стороны движения «Унита», которое поддерживалось ЮАР и спецслужбами США. И т.д.
https://mensby.com/life/interesting/397 ... intervened
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контакт
Гость RZN.info
Сообщения: 317
Зарегистрирован: 12 июл 2015, 10:29

Re: Вместе разбираем враньё об Украине

Сообщение контакт » 30 янв 2018, 23:00

ivanes писал(а):США в Сирии с какого боку? Кто дал США добро на военные действия? Они утверждают,что их попросили курды и оппозиция.

Вообщето США в Сирии на основании принятого решения обьединенного командования НАТО о контроперации против ИГИЛ.И в отличии от РФ они не применяют ковровые бомбадировки в Сирии.
ivanes писал(а):Что если попросит власти ДНЛР помочь Россию? США очень беспокоит Асад.Порошенко не лучше Асада для России.
Он самый что не есть диктатор+ олигарх.

Вопрос кто такие ДЛНР что б о чем то просить?Порох придет,Порох уйдет а кто Крым вернет,и какое отношение боевые действия на Донбассе относятся к тому что бы сместить Пороха просветите плз.А также почему Порох диктатор для РФ?Вы ваще с какого потолка такую чушь берете?
ivanes писал(а):Он отменил действие европейской Конвенции по правам человека для жителей Донбасса,он прекратил выплачивать пенсии,пособия,финансироать бюджетную сферу.ввел торговую,энергетическую блокаду,убил более 10 тыс чел.,разрушил до 75% жилого фонда и системы ЖКХ.

У вас привычка искать царя над холопами и думать что Порох все решает в Юкраин как в некоторой общей с вами стране где решает один человек.Все что происходит в Юкраин,делается всем народом Юкраин,за это право кстати и произошла "революция чести" в 13 году в Украине.И о Донбассе-пока там нет украинской власти,ответственность за все то горе несут "народно избранные" генералы.Потому как там где украинская контролируемая территория,там порядок и никто не гибнет.
ivanes писал(а):Пока никто из ОБСЕ не нашел регулярные части России в Донбассе.Это сказки Порошенко для США.ЕС и МВФ.
Но полк инструкторов из США,Канады,Польши во Львовской области найдены.Они обучают солдат ВСУ уличным боям.
Скоро пришлют США Джевилины ПТУР системы.

Вообще-то у ОБСЕ и нет полномочий чего-то искать,они наблюдатели а не следователи.Хотя можете почитать их отчеты где указанно конкретное вооружение которое они наблюдают у формирований ДЛНР.И вот загвоздка,о присуствии регулярных частей и кадровых военных участвующих в конфликте не знают только в РФ.Все лгут кроме наших не предвзятых СМИ :lol: А на счет инструкторов и вооружения никто и не скрывает,что б его "обнаруживать".Потому что все законно и обоснованно.
ivanes писал(а):
США вертит далекими государствами и их населением- можно по-Вашему.
За послевоенные годы ВС США сменили власть в 27 государствах.Перечислить?

А зависть,дедушка,плохое чувство :lol:А поощрение таких военных проектов прикрытых "народным слюнонегодованием" а на самом деле являющихся прикрытием своей немощности,вообще не гуманно и ущербно.Ну да Бог вам судья,вы и так страдаете.
В жизни приходится выбирать либо жесткая позиция,либо неудобная поза.(сэр Уинстон Леонард Спенсер-Черчилль)
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Шварц
Пользователь RZN.info
Сообщения: 3771
Зарегистрирован: 15 июл 2013, 23:36

Re: Вместе разбираем враньё об Украине

Сообщение Шварц » 31 янв 2018, 09:20

Шварц писал(а):
ivanes писал(а):За послевоенные годы ВС США сменили власть в 27 государствах.Перечислить?


А почему нет? Память у дедушки ого-го, дедушка все помнит :wink:


Я подумал, что с той войны все в книжечку записываешь... в ту, где телефон Леонида Ильича записал :mrgreen:

ivanes писал(а):Шварц
для Вас. Исследования и расчёты показывают непрекращающуюся погоню Америки за превосходством с момента своего первого вмешательства в дела Аргентины в 1890 году. В дальнейшем ...


Дедушка, твоя память заканчивается в 2012 или не накопал ничего посвежее в сети?
Или с тех пор Америка ведет себя миролюбиво?
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ivanes
Знаток RZN.info
Сообщения: 6310
Зарегистрирован: 11 дек 2008, 12:26

Re: Вместе разбираем враньё об Украине

Сообщение ivanes » 02 фев 2018, 11:24

Как США попали в Сирию? Они утверждают,что по просьбе курдов.За это их вооружили. Теперь их атакует Турция.Она боится, что подобное может произойти и на турецкой территории.
Что делают США в Афганистане с 2001г? Учащихся в пакистанских медресе научили воевать с советскими войсками.Это талибы.Ныне США воюют с талибами. Шварц -какое миролюбие со стороны США!
США предали иракских курдом.Провели референдум о выходе из Ирака.США не поддержали.Когда брали Мосул,курды были нужны США и Ираку. Одно миролюбие по всему миру.
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ivanes
Знаток RZN.info
Сообщения: 6310
Зарегистрирован: 11 дек 2008, 12:26

Re: Вместе разбираем враньё об Украине

Сообщение ivanes » 02 фев 2018, 20:21

Высший совет правосудия уволил судью Днепровского райсуда Киева Александра Дзюбу за то, что он вынес решение об аресте активистов Евромайдана в конце 2013 - начале 2014 годов.
"Учитывая изложенное, руководствуясь статьей 147 Закона Украины "О судоустройстве и статусе судей", статьями 3, 30, 34 Закона Украины "О Высшем совете правосудия" 25 января 2018 года Высший совет правосудия постановил прекратить работу местных и апелляционных судов", - говорится в сообщении. Согласно постановлению, прекращена работа 84 судов в Крыму и на Донбассе.

Подробности читайте на УНИАН: https://www.unian.net/politics/2375408- ... basse.html
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ivanes
Знаток RZN.info
Сообщения: 6310
Зарегистрирован: 11 дек 2008, 12:26

Re: Вместе разбираем враньё об Украине

Сообщение ivanes » Сегодня, 10:52

Порошенко призвал в Мюнхене всем странам запретить вывешивать российский флаг.
Пора бы российским властям (законодательной и исполнительной властям) прекратить:
- все торговые операции с Украиной;
- после пуска газопроводов "Турецкий поток" и "Сила Сибири" сократить транзит газа через украинскую ГТС;
- составить список ветеранов АТО и прекратить их допуск на территорию России;
- после введения миротворцев ООН прекратить газоснабжение и электроснабжение Юго-запада Украины.
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ivanes
Знаток RZN.info
Сообщения: 6310
Зарегистрирован: 11 дек 2008, 12:26

Re: Вместе разбираем враньё об Украине

Сообщение ivanes » Сегодня, 14:27

Поэтапное снятие санкций с России начнется после ввода миротворцев ООН в Донбасс, заявил глава МИД ФРГ Зигмар Габриэль.

«Если этот ввод будет осуществлен, то можно будет начать поэтапное снятие санкций», — сказал германский министр на деловом завтраке с российским коллегой Сергеем Лавровым.
"Напомним, Европа неоднократно говорила, что цель санкций — добиться выполнения Минских соглашений. Идею размещения на линии соприкосновения в Донбассе охранной миссии ООН высказал президент России Владимир Путин в сентябре 2017 года. "

Размещение миротворцев на линии соприкосновения и размещение в ДЛНР- две большие разницы.
Слово постепенное- поэтапное может растянуться на долгие годы. Не ясень вопрос финансирования миротворцев,не ясен вопрос их размещения.
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allenatore
Гость RZN.info
Сообщения: 60
Зарегистрирован: 24 июн 2013, 17:57
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Re: Вместе разбираем враньё об Украине

Сообщение allenatore » Сегодня, 14:32

ivanes писал(а):Пора бы российским властям (законодательной и исполнительной властям) прекратить:
- все торговые операции с Украиной;

Было бы неплохо, только России это не выгодно - у неё положительное сальдо торговли с Украиной.
английский по скайпу: euroeducation-english2
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