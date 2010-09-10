Сообщение контакт » 30 янв 2018, 23:00

ivanes писал(а): США в Сирии с какого боку? Кто дал США добро на военные действия? Они утверждают,что их попросили курды и оппозиция.



ivanes писал(а): Что если попросит власти ДНЛР помочь Россию? США очень беспокоит Асад.Порошенко не лучше Асада для России.

Он самый что не есть диктатор+ олигарх.

ivanes писал(а): Он отменил действие европейской Конвенции по правам человека для жителей Донбасса,он прекратил выплачивать пенсии,пособия,финансироать бюджетную сферу.ввел торговую,энергетическую блокаду,убил более 10 тыс чел.,разрушил до 75% жилого фонда и системы ЖКХ.

ivanes писал(а): Пока никто из ОБСЕ не нашел регулярные части России в Донбассе.Это сказки Порошенко для США.ЕС и МВФ.

Но полк инструкторов из США,Канады,Польши во Львовской области найдены.Они обучают солдат ВСУ уличным боям.

Скоро пришлют США Джевилины ПТУР системы.

ivanes писал(а):

США вертит далекими государствами и их населением- можно по-Вашему.

За послевоенные годы ВС США сменили власть в 27 государствах.Перечислить?

Вообщето США в Сирии на основании принятого решения обьединенного командования НАТО о контроперации против ИГИЛ.И в отличии от РФ они не применяют ковровые бомбадировки в Сирии.Вопрос кто такие ДЛНР что б о чем то просить?Порох придет,Порох уйдет а кто Крым вернет,и какое отношение боевые действия на Донбассе относятся к тому что бы сместить Пороха просветите плз.А также почему Порох диктатор для РФ?Вы ваще с какого потолка такую чушь берете?У вас привычка искать царя над холопами и думать что Порох все решает в Юкраин как в некоторой общей с вами стране где решает один человек.Все что происходит в Юкраин,делается всем народом Юкраин,за это право кстати и произошла "революция чести" в 13 году в Украине.И о Донбассе-пока там нет украинской власти,ответственность за все то горе несут "народно избранные" генералы.Потому как там где украинская контролируемая территория,там порядок и никто не гибнет.Вообще-то у ОБСЕ и нет полномочий чего-то искать,они наблюдатели а не следователи.Хотя можете почитать их отчеты где указанно конкретное вооружение которое они наблюдают у формирований ДЛНР.И вот загвоздка,о присуствии регулярных частей и кадровых военных участвующих в конфликте не знают только в РФ.Все лгут кроме наших не предвзятых СМИА на счет инструкторов и вооружения никто и не скрывает,что б его "обнаруживать".Потому что все законно и обоснованно.А зависть,дедушка,плохое чувствоА поощрение таких военных проектов прикрытых "народным слюнонегодованием" а на самом деле являющихся прикрытием своей немощности,вообще не гуманно и ущербно.Ну да Бог вам судья,вы и так страдаете.