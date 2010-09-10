Сообщение ivanes » Сегодня, 15:11

Согласно предварительным данным ФТС России, экспорт России в 2017 г. составил 357,1 млрд долл . (по методологии таможенной статистики). Это означает рост на 25% или 71,3 млрд долл. к 2016 г.

Экспорт товаров из Украины в Россию вырос за период с января по ноябрь 2017 года по сравнению с аналогичным периодом 2016 года на 11,6% и достиг $3,58 млрд , отмечается на сайте Укрстата. При этом импорт российских товаров на Украину вырос за этот период на 38,2% и составил $6,33 млрд.

После России больше всего украинские товары экспортируются в Польшу ($2,5 млрд, рост за год — 24%), Турцию ($2,23 млрд, рост — 19,5%) и Италию ($2,21 млрд, рост — 27,2%).

Потери Украины: В период с января по ноябрь 2017 года Украина экспортировала в Россию товаров на сумму $3,58 млрд.