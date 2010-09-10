Вместе разбираем враньё об Украине
Обсуждение мировых новостей, событий и происшествий.
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Re: Вместе разбираем враньё об Украине
Потеря 6 млрд$ или дальнейшие шаги Украины против России.
Но энергетика и металлургия будет остановлена.Это минус 12 млрд экспорта Украины. Уголь+ мин.удобрения+продовольствие+ инвестиции.
Можно перебросить уголь в Китай, мин.удобрения в Египет(замена Украины),мясо свинины на внутренний рынок.
В 2017 г. Россия экспортировала 34,35 млн т минеральных удобрений.
Как уже не раз сообщалось, российский АПК в 2017 г. установил новый рекорд экспорта, превысившего 20 млрд долл.
Пшеница-5791 млн дол; прочие зерновые-1736 млн дол; бобовые -411 млн дол; мясо-351 млн дол; масляничные -622 млн дол.
Несырьевой экспорт России вырос в 2017 г. на 20% до $190 млрд,
Металлопродукция — вторая по значимости товарная группа российского экспорта после топлива и одна из отраслей международной специализации России. В 2017 г. ее экспорт, в рамках стандартной группировки ФТС, исключающей драгоценные металлы, составил 37,3 млрд долл.
Но энергетика и металлургия будет остановлена.Это минус 12 млрд экспорта Украины. Уголь+ мин.удобрения+продовольствие+ инвестиции.
Можно перебросить уголь в Китай, мин.удобрения в Египет(замена Украины),мясо свинины на внутренний рынок.
В 2017 г. Россия экспортировала 34,35 млн т минеральных удобрений.
Как уже не раз сообщалось, российский АПК в 2017 г. установил новый рекорд экспорта, превысившего 20 млрд долл.
Пшеница-5791 млн дол; прочие зерновые-1736 млн дол; бобовые -411 млн дол; мясо-351 млн дол; масляничные -622 млн дол.
Несырьевой экспорт России вырос в 2017 г. на 20% до $190 млрд,
Металлопродукция — вторая по значимости товарная группа российского экспорта после топлива и одна из отраслей международной специализации России. В 2017 г. ее экспорт, в рамках стандартной группировки ФТС, исключающей драгоценные металлы, составил 37,3 млрд долл.
Re: Вместе разбираем враньё об Украине
Согласно предварительным данным ФТС России, экспорт России в 2017 г. составил 357,1 млрд долл. (по методологии таможенной статистики). Это означает рост на 25% или 71,3 млрд долл. к 2016 г.
Экспорт товаров из Украины в Россию вырос за период с января по ноябрь 2017 года по сравнению с аналогичным периодом 2016 года на 11,6% и достиг $3,58 млрд, отмечается на сайте Укрстата. При этом импорт российских товаров на Украину вырос за этот период на 38,2% и составил $6,33 млрд.
После России больше всего украинские товары экспортируются в Польшу ($2,5 млрд, рост за год — 24%), Турцию ($2,23 млрд, рост — 19,5%) и Италию ($2,21 млрд, рост — 27,2%).
Потери Украины: В период с января по ноябрь 2017 года Украина экспортировала в Россию товаров на сумму $3,58 млрд.
Экспорт товаров из Украины в Россию вырос за период с января по ноябрь 2017 года по сравнению с аналогичным периодом 2016 года на 11,6% и достиг $3,58 млрд, отмечается на сайте Укрстата. При этом импорт российских товаров на Украину вырос за этот период на 38,2% и составил $6,33 млрд.
После России больше всего украинские товары экспортируются в Польшу ($2,5 млрд, рост за год — 24%), Турцию ($2,23 млрд, рост — 19,5%) и Италию ($2,21 млрд, рост — 27,2%).
Потери Украины: В период с января по ноябрь 2017 года Украина экспортировала в Россию товаров на сумму $3,58 млрд.
Re: Вместе разбираем враньё об Украине
Московская прогрессирующая деменция: к восьмой строчке забываем, что уже писали об этом на четвертой.
Давайте беречь зрение - может, еще увидим что-нибудь хорошее.
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