Вместе разбираем враньё об Украине

Обсуждение мировых новостей, событий и происшествий.

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ivanes
Знаток RZN.info
Сообщения: 6318
Зарегистрирован: 11 дек 2008, 12:26

Re: Вместе разбираем враньё об Украине

Сообщение ivanes » 17 фев 2018, 14:45

Потеря 6 млрд$ или дальнейшие шаги Украины против России.
Но энергетика и металлургия будет остановлена.Это минус 12 млрд экспорта Украины. Уголь+ мин.удобрения+продовольствие+ инвестиции.
Можно перебросить уголь в Китай, мин.удобрения в Египет(замена Украины),мясо свинины на внутренний рынок.



В 2017 г. Россия экспортировала 34,35 млн т минеральных удобрений.
Как уже не раз сообщалось, российский АПК в 2017 г. установил новый рекорд экспорта, превысившего 20 млрд долл.
Пшеница-5791 млн дол; прочие зерновые-1736 млн дол; бобовые -411 млн дол; мясо-351 млн дол; масляничные -622 млн дол.
Несырьевой экспорт России вырос в 2017 г. на 20% до $190 млрд,


Металлопродукция — вторая по значимости товарная группа российского экспорта после топлива и одна из отраслей международной специализации России. В 2017 г. ее экспорт, в рамках стандартной группировки ФТС, исключающей драгоценные металлы, составил 37,3 млрд долл.
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ivanes
Знаток RZN.info
Сообщения: 6318
Зарегистрирован: 11 дек 2008, 12:26

Re: Вместе разбираем враньё об Украине

Сообщение ivanes » 17 фев 2018, 15:11

Согласно предварительным данным ФТС России, экспорт России в 2017 г. составил 357,1 млрд долл. (по методологии таможенной статистики). Это означает рост на 25% или 71,3 млрд долл. к 2016 г.
Экспорт товаров из Украины в Россию вырос за период с января по ноябрь 2017 года по сравнению с аналогичным периодом 2016 года на 11,6% и достиг $3,58 млрд, отмечается на сайте Укрстата. При этом импорт российских товаров на Украину вырос за этот период на 38,2% и составил $6,33 млрд.
После России больше всего украинские товары экспортируются в Польшу ($2,5 млрд, рост за год — 24%), Турцию ($2,23 млрд, рост — 19,5%) и Италию ($2,21 млрд, рост — 27,2%).
Потери Украины: В период с января по ноябрь 2017 года Украина экспортировала в Россию товаров на сумму $3,58 млрд.
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UNCLE1911
Гуру RZN.info
Сообщения: 11239
Зарегистрирован: 04 май 2006, 10:23
Откуда: Оттель

Re: Вместе разбираем враньё об Украине

Сообщение UNCLE1911 » 18 фев 2018, 20:09

Московская прогрессирующая деменция: к восьмой строчке забываем, что уже писали об этом на четвертой.
Давайте беречь зрение - может, еще увидим что-нибудь хорошее.
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ivanes
Знаток RZN.info
Сообщения: 6318
Зарегистрирован: 11 дек 2008, 12:26

Re: Вместе разбираем враньё об Украине

Сообщение ivanes » 19 фев 2018, 12:23

Все просто. Украина не получит 4-6 млн тонн коксующихся углей,не получит мин.удобрений.не получит инвестиций.Итого более 10 млрд $.
Для полянской деменции непрогрессирующей.
Вам нужны санкции от Украины? Берите,сколько сможете проглотить. Но дотации от Кремля не ждите.В Живаго-банк идите.
Государственный долг Рязанской области на 1 января 2018 года составил 24 млрд 361 млн 852 тысячи рублей.
Реструктуризация бюджетных кредитов позволит направить в ближайшие два года на развитие Рязанской области 7,5 миллиарда рублей.

По его словам Любимова, в 2018 году более 4 миллиардов рублей регион будет иметь в результате реструктуризации госдолга. Кроме того, в федеральном бюджете следующего года предусмотрено 1,525 миллиарда рублей на строительство больницы скорой медицинской помощи в Рязани (на 2019 год – еще 1,718 миллиарда рублей).
Общий объем расходов областного бюджета-2018 в сумме 44 965 722 010,24 рубля;
Общий объем доходов областного бюджета в сумме 46 550 913 605,95 рубля, в том числе объем безвозмездных поступлений в сумме 5 462 640 556,74 рубля, из них объем получаемых межбюджетных трансфертов в сумме 5 462 640 556,74 рубля;
Прогрессируем на халяву
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UNCLE1911
Гуру RZN.info
Сообщения: 11239
Зарегистрирован: 04 май 2006, 10:23
Откуда: Оттель

Re: Вместе разбираем враньё об Украине

Сообщение UNCLE1911 » 19 фев 2018, 20:59

На тебя только молимся, Эбунец. Ты не допиваешь, не доедаешь, сцука маразматическая, но последние штаны преданной малой родине отдаешь. Без тебя бы сдохли, вор вертолетный.
Давайте беречь зрение - может, еще увидим что-нибудь хорошее.
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Raider
Пользователь RZN.info
Сообщения: 2006
Зарегистрирован: 07 май 2007, 21:57
Откуда: Рязань

Re: Вместе разбираем враньё об Украине

Сообщение Raider » Вчера, 13:00

ivanes писал(а):Все просто. Украина не получит 4-6 млн тонн коксующихся углей,не получит мин.удобрений.не получит инвестиций.Итого более 10 млрд $.
т.е. теперь Украина все?
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ivanes
Знаток RZN.info
Сообщения: 6318
Зарегистрирован: 11 дек 2008, 12:26

Re: Вместе разбираем враньё об Украине

Сообщение ivanes » Сегодня, 09:52

Raider писал(а):т.е. теперь Украина все?

Нет,не все. Сегодня Украина вместо металла экспортирует железную руду.Увеличила на 40%.
После недопоставки кокса руду будет экспортировать все 100%.
Из-за отсутствие валюты не закупают вакцины против инфекций- дорого,у России по политическим мотивам.Итог- туберкулез и прочие инфекции среди детей и взрослых.
Пока за запрет Российского флага денег пока не дали,а США требуют ускоренно проведения реформ.
Скоро метро в Киеве остановится.Новых составов не купили,старые износились. Мы же не братья украинцам.
За так экс-украинцы Хрущев и Брежнев построили 6 АЭС,27 заводов электронной техники и радиотехники.Один из губернаторов Рязанской области строил Радиозавод в г.Ровно,потом переехал в Рязань.
РЗЭП обеспечил развития Львовскому заводу ,передав производства электронных приборов.

С полным списком имущества, выставленного на реализацию можно ознакомиться на сайте предприятия radiozavod.rv.ua. Реализуется более 1000 ед. оборудования.
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ivanes
Знаток RZN.info
Сообщения: 6318
Зарегистрирован: 11 дек 2008, 12:26

Re: Вместе разбираем враньё об Украине

Сообщение ivanes » Сегодня, 10:03

Токарный станок с ЧПУ 16К20 за 12 000 грн
Фрезерный станок 6Б75ВФ1 за 6 000 грн и т.д.

Отметим, что в СМИ банкротство ровенского радиозавода связывают с фирмой лидера "Оппозиционного блока" Юрия Бойко.
http://s1-new.112.ua/politika/eks-rukov ... 78189.html
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ivanes
Знаток RZN.info
Сообщения: 6318
Зарегистрирован: 11 дек 2008, 12:26

Re: Вместе разбираем враньё об Украине

Сообщение ivanes » Сегодня, 10:19

1980—1983 — директор Ровенского механического завода.
1990—1991 — директор по маркетингу СП «Интернаут».
1983—1988 — генеральный директор Рязанского ПО «Красное Знамя».

25 сентября 1991 г. был назначен главой администрации Рязанской области, а 25 января 1994 г. был освобождён от должности указом Президента РФ с формулировкой «за систематическое превышение своих полномочий, необеспечение выполнение указов Президента, направленных на становление рыночной экономики».
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