Вместе разбираем враньё об Украине
Обсуждение мировых новостей, событий и происшествий.
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Re: Вместе разбираем враньё об Украине
Потеря 6 млрд$ или дальнейшие шаги Украины против России.
Но энергетика и металлургия будет остановлена.Это минус 12 млрд экспорта Украины. Уголь+ мин.удобрения+продовольствие+ инвестиции.
Можно перебросить уголь в Китай, мин.удобрения в Египет(замена Украины),мясо свинины на внутренний рынок.
В 2017 г. Россия экспортировала 34,35 млн т минеральных удобрений.
Как уже не раз сообщалось, российский АПК в 2017 г. установил новый рекорд экспорта, превысившего 20 млрд долл.
Пшеница-5791 млн дол; прочие зерновые-1736 млн дол; бобовые -411 млн дол; мясо-351 млн дол; масляничные -622 млн дол.
Несырьевой экспорт России вырос в 2017 г. на 20% до $190 млрд,
Металлопродукция — вторая по значимости товарная группа российского экспорта после топлива и одна из отраслей международной специализации России. В 2017 г. ее экспорт, в рамках стандартной группировки ФТС, исключающей драгоценные металлы, составил 37,3 млрд долл.
Но энергетика и металлургия будет остановлена.Это минус 12 млрд экспорта Украины. Уголь+ мин.удобрения+продовольствие+ инвестиции.
Можно перебросить уголь в Китай, мин.удобрения в Египет(замена Украины),мясо свинины на внутренний рынок.
В 2017 г. Россия экспортировала 34,35 млн т минеральных удобрений.
Как уже не раз сообщалось, российский АПК в 2017 г. установил новый рекорд экспорта, превысившего 20 млрд долл.
Пшеница-5791 млн дол; прочие зерновые-1736 млн дол; бобовые -411 млн дол; мясо-351 млн дол; масляничные -622 млн дол.
Несырьевой экспорт России вырос в 2017 г. на 20% до $190 млрд,
Металлопродукция — вторая по значимости товарная группа российского экспорта после топлива и одна из отраслей международной специализации России. В 2017 г. ее экспорт, в рамках стандартной группировки ФТС, исключающей драгоценные металлы, составил 37,3 млрд долл.
Re: Вместе разбираем враньё об Украине
Согласно предварительным данным ФТС России, экспорт России в 2017 г. составил 357,1 млрд долл. (по методологии таможенной статистики). Это означает рост на 25% или 71,3 млрд долл. к 2016 г.
Экспорт товаров из Украины в Россию вырос за период с января по ноябрь 2017 года по сравнению с аналогичным периодом 2016 года на 11,6% и достиг $3,58 млрд, отмечается на сайте Укрстата. При этом импорт российских товаров на Украину вырос за этот период на 38,2% и составил $6,33 млрд.
После России больше всего украинские товары экспортируются в Польшу ($2,5 млрд, рост за год — 24%), Турцию ($2,23 млрд, рост — 19,5%) и Италию ($2,21 млрд, рост — 27,2%).
Потери Украины: В период с января по ноябрь 2017 года Украина экспортировала в Россию товаров на сумму $3,58 млрд.
Экспорт товаров из Украины в Россию вырос за период с января по ноябрь 2017 года по сравнению с аналогичным периодом 2016 года на 11,6% и достиг $3,58 млрд, отмечается на сайте Укрстата. При этом импорт российских товаров на Украину вырос за этот период на 38,2% и составил $6,33 млрд.
После России больше всего украинские товары экспортируются в Польшу ($2,5 млрд, рост за год — 24%), Турцию ($2,23 млрд, рост — 19,5%) и Италию ($2,21 млрд, рост — 27,2%).
Потери Украины: В период с января по ноябрь 2017 года Украина экспортировала в Россию товаров на сумму $3,58 млрд.
Re: Вместе разбираем враньё об Украине
Московская прогрессирующая деменция: к восьмой строчке забываем, что уже писали об этом на четвертой.
Давайте беречь зрение - может, еще увидим что-нибудь хорошее.
Re: Вместе разбираем враньё об Украине
Все просто. Украина не получит 4-6 млн тонн коксующихся углей,не получит мин.удобрений.не получит инвестиций.Итого более 10 млрд $.
Для полянской деменции непрогрессирующей.
Вам нужны санкции от Украины? Берите,сколько сможете проглотить. Но дотации от Кремля не ждите.В Живаго-банк идите.
Государственный долг Рязанской области на 1 января 2018 года составил 24 млрд 361 млн 852 тысячи рублей.
Реструктуризация бюджетных кредитов позволит направить в ближайшие два года на развитие Рязанской области 7,5 миллиарда рублей.
По его словам Любимова, в 2018 году более 4 миллиардов рублей регион будет иметь в результате реструктуризации госдолга. Кроме того, в федеральном бюджете следующего года предусмотрено 1,525 миллиарда рублей на строительство больницы скорой медицинской помощи в Рязани (на 2019 год – еще 1,718 миллиарда рублей).
Общий объем расходов областного бюджета-2018 в сумме 44 965 722 010,24 рубля;
Общий объем доходов областного бюджета в сумме 46 550 913 605,95 рубля, в том числе объем безвозмездных поступлений в сумме 5 462 640 556,74 рубля, из них объем получаемых межбюджетных трансфертов в сумме 5 462 640 556,74 рубля;
Прогрессируем на халяву
Для полянской деменции непрогрессирующей.
Вам нужны санкции от Украины? Берите,сколько сможете проглотить. Но дотации от Кремля не ждите.В Живаго-банк идите.
Государственный долг Рязанской области на 1 января 2018 года составил 24 млрд 361 млн 852 тысячи рублей.
Реструктуризация бюджетных кредитов позволит направить в ближайшие два года на развитие Рязанской области 7,5 миллиарда рублей.
По его словам Любимова, в 2018 году более 4 миллиардов рублей регион будет иметь в результате реструктуризации госдолга. Кроме того, в федеральном бюджете следующего года предусмотрено 1,525 миллиарда рублей на строительство больницы скорой медицинской помощи в Рязани (на 2019 год – еще 1,718 миллиарда рублей).
Общий объем расходов областного бюджета-2018 в сумме 44 965 722 010,24 рубля;
Общий объем доходов областного бюджета в сумме 46 550 913 605,95 рубля, в том числе объем безвозмездных поступлений в сумме 5 462 640 556,74 рубля, из них объем получаемых межбюджетных трансфертов в сумме 5 462 640 556,74 рубля;
Прогрессируем на халяву
Re: Вместе разбираем враньё об Украине
На тебя только молимся, Эбунец. Ты не допиваешь, не доедаешь, сцука маразматическая, но последние штаны преданной малой родине отдаешь. Без тебя бы сдохли, вор вертолетный.
Давайте беречь зрение - может, еще увидим что-нибудь хорошее.
Re: Вместе разбираем враньё об Украине
т.е. теперь Украина все?ivanes писал(а):Все просто. Украина не получит 4-6 млн тонн коксующихся углей,не получит мин.удобрений.не получит инвестиций.Итого более 10 млрд $.
Re: Вместе разбираем враньё об Украине
Raider писал(а):т.е. теперь Украина все?
Нет,не все. Сегодня Украина вместо металла экспортирует железную руду.Увеличила на 40%.
После недопоставки кокса руду будет экспортировать все 100%.
Из-за отсутствие валюты не закупают вакцины против инфекций- дорого,у России по политическим мотивам.Итог- туберкулез и прочие инфекции среди детей и взрослых.
Пока за запрет Российского флага денег пока не дали,а США требуют ускоренно проведения реформ.
Скоро метро в Киеве остановится.Новых составов не купили,старые износились. Мы же не братья украинцам.
За так экс-украинцы Хрущев и Брежнев построили 6 АЭС,27 заводов электронной техники и радиотехники.Один из губернаторов Рязанской области строил Радиозавод в г.Ровно,потом переехал в Рязань.
РЗЭП обеспечил развития Львовскому заводу ,передав производства электронных приборов.
С полным списком имущества, выставленного на реализацию можно ознакомиться на сайте предприятия radiozavod.rv.ua. Реализуется более 1000 ед. оборудования.
Re: Вместе разбираем враньё об Украине
Токарный станок с ЧПУ 16К20 за 12 000 грн
Фрезерный станок 6Б75ВФ1 за 6 000 грн и т.д.
Отметим, что в СМИ банкротство ровенского радиозавода связывают с фирмой лидера "Оппозиционного блока" Юрия Бойко.
http://s1-new.112.ua/politika/eks-rukov ... 78189.html
Фрезерный станок 6Б75ВФ1 за 6 000 грн и т.д.
Отметим, что в СМИ банкротство ровенского радиозавода связывают с фирмой лидера "Оппозиционного блока" Юрия Бойко.
http://s1-new.112.ua/politika/eks-rukov ... 78189.html
Re: Вместе разбираем враньё об Украине
1980—1983 — директор Ровенского механического завода.
1990—1991 — директор по маркетингу СП «Интернаут».
1983—1988 — генеральный директор Рязанского ПО «Красное Знамя».
25 сентября 1991 г. был назначен главой администрации Рязанской области, а 25 января 1994 г. был освобождён от должности указом Президента РФ с формулировкой «за систематическое превышение своих полномочий, необеспечение выполнение указов Президента, направленных на становление рыночной экономики».
1990—1991 — директор по маркетингу СП «Интернаут».
1983—1988 — генеральный директор Рязанского ПО «Красное Знамя».
25 сентября 1991 г. был назначен главой администрации Рязанской области, а 25 января 1994 г. был освобождён от должности указом Президента РФ с формулировкой «за систематическое превышение своих полномочий, необеспечение выполнение указов Президента, направленных на становление рыночной экономики».
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