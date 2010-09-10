Сообщение ivanes » 19 фев 2018, 12:23

Все просто. Украина не получит 4-6 млн тонн коксующихся углей,не получит мин.удобрений.не получит инвестиций.Итого более 10 млрд $.

Для полянской деменции непрогрессирующей.

Вам нужны санкции от Украины? Берите,сколько сможете проглотить. Но дотации от Кремля не ждите.В Живаго-банк идите.

Государственный долг Рязанской области на 1 января 2018 года составил 24 млрд 361 млн 852 тысячи рублей.

Реструктуризация бюджетных кредитов позволит направить в ближайшие два года на развитие Рязанской области 7,5 миллиарда рублей.



По его словам Любимова, в 2018 году более 4 миллиардов рублей регион будет иметь в результате реструктуризации госдолга. Кроме того, в федеральном бюджете следующего года предусмотрено 1,525 миллиарда рублей на строительство больницы скорой медицинской помощи в Рязани (на 2019 год – еще 1,718 миллиарда рублей).

Общий объем расходов областного бюджета-2018 в сумме 44 965 722 010,24 рубля;

Общий объем доходов областного бюджета в сумме 46 550 913 605,95 рубля, в том числе объем безвозмездных поступлений в сумме 5 462 640 556,74 рубля, из них объем получаемых межбюджетных трансфертов в сумме 5 462 640 556,74 рубля;

Прогрессируем на халяву