Сообщение ivanes » Вчера, 15:59

На 13 февраля М.Саакашвили был вызван в качестве свидетеля в Святошинский суд Киева, но накануне 12 февраля был выдворен из Украины в Польшу, поскольку, по утверждению украинских властей, потерял законные основания находиться в Украине после въезда на ее территорию в сентябре в статусе лица без гражданства.

Появились новые данные о снайперах на Майдане.Снайперы из Грузии дают новые показания о их стрельбах на Майдане.Признания сняты на видео и запротоколированы.Все материалы отправлены в Киев.На судебный процесс по убийству Небесной сотни. По всем данным М.Саакашвили обо всем знал и принимал участи в подготовке и контролю за снайперами.Он должен выступить в суде.Накануне М.Саакашвили перевезли в Польшу с участием погранслужбы Украины.