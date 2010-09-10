Вместе разбираем враньё об Украине
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Re: Вместе разбираем враньё об Украине
Потеря 6 млрд$ или дальнейшие шаги Украины против России.
Но энергетика и металлургия будет остановлена.Это минус 12 млрд экспорта Украины. Уголь+ мин.удобрения+продовольствие+ инвестиции.
Можно перебросить уголь в Китай, мин.удобрения в Египет(замена Украины),мясо свинины на внутренний рынок.
В 2017 г. Россия экспортировала 34,35 млн т минеральных удобрений.
Как уже не раз сообщалось, российский АПК в 2017 г. установил новый рекорд экспорта, превысившего 20 млрд долл.
Пшеница-5791 млн дол; прочие зерновые-1736 млн дол; бобовые -411 млн дол; мясо-351 млн дол; масляничные -622 млн дол.
Несырьевой экспорт России вырос в 2017 г. на 20% до $190 млрд,
Металлопродукция — вторая по значимости товарная группа российского экспорта после топлива и одна из отраслей международной специализации России. В 2017 г. ее экспорт, в рамках стандартной группировки ФТС, исключающей драгоценные металлы, составил 37,3 млрд долл.
Но энергетика и металлургия будет остановлена.Это минус 12 млрд экспорта Украины. Уголь+ мин.удобрения+продовольствие+ инвестиции.
Можно перебросить уголь в Китай, мин.удобрения в Египет(замена Украины),мясо свинины на внутренний рынок.
В 2017 г. Россия экспортировала 34,35 млн т минеральных удобрений.
Как уже не раз сообщалось, российский АПК в 2017 г. установил новый рекорд экспорта, превысившего 20 млрд долл.
Пшеница-5791 млн дол; прочие зерновые-1736 млн дол; бобовые -411 млн дол; мясо-351 млн дол; масляничные -622 млн дол.
Несырьевой экспорт России вырос в 2017 г. на 20% до $190 млрд,
Металлопродукция — вторая по значимости товарная группа российского экспорта после топлива и одна из отраслей международной специализации России. В 2017 г. ее экспорт, в рамках стандартной группировки ФТС, исключающей драгоценные металлы, составил 37,3 млрд долл.
Re: Вместе разбираем враньё об Украине
Согласно предварительным данным ФТС России, экспорт России в 2017 г. составил 357,1 млрд долл. (по методологии таможенной статистики). Это означает рост на 25% или 71,3 млрд долл. к 2016 г.
Экспорт товаров из Украины в Россию вырос за период с января по ноябрь 2017 года по сравнению с аналогичным периодом 2016 года на 11,6% и достиг $3,58 млрд, отмечается на сайте Укрстата. При этом импорт российских товаров на Украину вырос за этот период на 38,2% и составил $6,33 млрд.
После России больше всего украинские товары экспортируются в Польшу ($2,5 млрд, рост за год — 24%), Турцию ($2,23 млрд, рост — 19,5%) и Италию ($2,21 млрд, рост — 27,2%).
Потери Украины: В период с января по ноябрь 2017 года Украина экспортировала в Россию товаров на сумму $3,58 млрд.
Экспорт товаров из Украины в Россию вырос за период с января по ноябрь 2017 года по сравнению с аналогичным периодом 2016 года на 11,6% и достиг $3,58 млрд, отмечается на сайте Укрстата. При этом импорт российских товаров на Украину вырос за этот период на 38,2% и составил $6,33 млрд.
После России больше всего украинские товары экспортируются в Польшу ($2,5 млрд, рост за год — 24%), Турцию ($2,23 млрд, рост — 19,5%) и Италию ($2,21 млрд, рост — 27,2%).
Потери Украины: В период с января по ноябрь 2017 года Украина экспортировала в Россию товаров на сумму $3,58 млрд.
Re: Вместе разбираем враньё об Украине
Московская прогрессирующая деменция: к восьмой строчке забываем, что уже писали об этом на четвертой.
Давайте беречь зрение - может, еще увидим что-нибудь хорошее.
Re: Вместе разбираем враньё об Украине
Все просто. Украина не получит 4-6 млн тонн коксующихся углей,не получит мин.удобрений.не получит инвестиций.Итого более 10 млрд $.
Для полянской деменции непрогрессирующей.
Вам нужны санкции от Украины? Берите,сколько сможете проглотить. Но дотации от Кремля не ждите.В Живаго-банк идите.
Государственный долг Рязанской области на 1 января 2018 года составил 24 млрд 361 млн 852 тысячи рублей.
Реструктуризация бюджетных кредитов позволит направить в ближайшие два года на развитие Рязанской области 7,5 миллиарда рублей.
По его словам Любимова, в 2018 году более 4 миллиардов рублей регион будет иметь в результате реструктуризации госдолга. Кроме того, в федеральном бюджете следующего года предусмотрено 1,525 миллиарда рублей на строительство больницы скорой медицинской помощи в Рязани (на 2019 год – еще 1,718 миллиарда рублей).
Общий объем расходов областного бюджета-2018 в сумме 44 965 722 010,24 рубля;
Общий объем доходов областного бюджета в сумме 46 550 913 605,95 рубля, в том числе объем безвозмездных поступлений в сумме 5 462 640 556,74 рубля, из них объем получаемых межбюджетных трансфертов в сумме 5 462 640 556,74 рубля;
Прогрессируем на халяву
Для полянской деменции непрогрессирующей.
Вам нужны санкции от Украины? Берите,сколько сможете проглотить. Но дотации от Кремля не ждите.В Живаго-банк идите.
Государственный долг Рязанской области на 1 января 2018 года составил 24 млрд 361 млн 852 тысячи рублей.
Реструктуризация бюджетных кредитов позволит направить в ближайшие два года на развитие Рязанской области 7,5 миллиарда рублей.
По его словам Любимова, в 2018 году более 4 миллиардов рублей регион будет иметь в результате реструктуризации госдолга. Кроме того, в федеральном бюджете следующего года предусмотрено 1,525 миллиарда рублей на строительство больницы скорой медицинской помощи в Рязани (на 2019 год – еще 1,718 миллиарда рублей).
Общий объем расходов областного бюджета-2018 в сумме 44 965 722 010,24 рубля;
Общий объем доходов областного бюджета в сумме 46 550 913 605,95 рубля, в том числе объем безвозмездных поступлений в сумме 5 462 640 556,74 рубля, из них объем получаемых межбюджетных трансфертов в сумме 5 462 640 556,74 рубля;
Прогрессируем на халяву
Re: Вместе разбираем враньё об Украине
На тебя только молимся, Эбунец. Ты не допиваешь, не доедаешь, сцука маразматическая, но последние штаны преданной малой родине отдаешь. Без тебя бы сдохли, вор вертолетный.
Давайте беречь зрение - может, еще увидим что-нибудь хорошее.
Re: Вместе разбираем враньё об Украине
т.е. теперь Украина все?ivanes писал(а):Все просто. Украина не получит 4-6 млн тонн коксующихся углей,не получит мин.удобрений.не получит инвестиций.Итого более 10 млрд $.
Re: Вместе разбираем враньё об Украине
Raider писал(а):т.е. теперь Украина все?
Нет,не все. Сегодня Украина вместо металла экспортирует железную руду.Увеличила на 40%.
После недопоставки кокса руду будет экспортировать все 100%.
Из-за отсутствие валюты не закупают вакцины против инфекций- дорого,у России по политическим мотивам.Итог- туберкулез и прочие инфекции среди детей и взрослых.
Пока за запрет Российского флага денег пока не дали,а США требуют ускоренно проведения реформ.
Скоро метро в Киеве остановится.Новых составов не купили,старые износились. Мы же не братья украинцам.
За так экс-украинцы Хрущев и Брежнев построили 6 АЭС,27 заводов электронной техники и радиотехники.Один из губернаторов Рязанской области строил Радиозавод в г.Ровно,потом переехал в Рязань.
РЗЭП обеспечил развития Львовскому заводу ,передав производства электронных приборов.
С полным списком имущества, выставленного на реализацию можно ознакомиться на сайте предприятия radiozavod.rv.ua. Реализуется более 1000 ед. оборудования.
Re: Вместе разбираем враньё об Украине
Токарный станок с ЧПУ 16К20 за 12 000 грн
Фрезерный станок 6Б75ВФ1 за 6 000 грн и т.д.
Отметим, что в СМИ банкротство ровенского радиозавода связывают с фирмой лидера "Оппозиционного блока" Юрия Бойко.
http://s1-new.112.ua/politika/eks-rukov ... 78189.html
Фрезерный станок 6Б75ВФ1 за 6 000 грн и т.д.
Отметим, что в СМИ банкротство ровенского радиозавода связывают с фирмой лидера "Оппозиционного блока" Юрия Бойко.
http://s1-new.112.ua/politika/eks-rukov ... 78189.html
Re: Вместе разбираем враньё об Украине
1980—1983 — директор Ровенского механического завода.
1990—1991 — директор по маркетингу СП «Интернаут».
1983—1988 — генеральный директор Рязанского ПО «Красное Знамя».
25 сентября 1991 г. был назначен главой администрации Рязанской области, а 25 января 1994 г. был освобождён от должности указом Президента РФ с формулировкой «за систематическое превышение своих полномочий, необеспечение выполнение указов Президента, направленных на становление рыночной экономики».
1990—1991 — директор по маркетингу СП «Интернаут».
1983—1988 — генеральный директор Рязанского ПО «Красное Знамя».
25 сентября 1991 г. был назначен главой администрации Рязанской области, а 25 января 1994 г. был освобождён от должности указом Президента РФ с формулировкой «за систематическое превышение своих полномочий, необеспечение выполнение указов Президента, направленных на становление рыночной экономики».
Re: Вместе разбираем враньё об Украине
Cкоро...это когда? Провидец ты наш...ты когда до Днепра дойдешь?ivanes писал(а):Скоро метро в Киеве остановится.
Re: Вместе разбираем враньё об Украине
Майданщики в 2013-2014г.г. боролись за лучшую жизнь,как в Европе, за "Долой олигархов из власти".
Что получили в итоге,по после четырех лет:
Минусы
- падение производства на 59%;
-потерю Крыма и АТО в Донбассе с потерями более 10 тыс.человеческих жизней;
-падение курса гривны с 8 грн за 1 $ до 29 грн
-рост тарифов ЖКХ от 4 до 12 раз
Плюсы
-безвизовый режим в страны ЕС;
-беспошлинная торговля с ЕС по квотам,которые выполняются за месяц.
Что получили в итоге,по после четырех лет:
Минусы
- падение производства на 59%;
-потерю Крыма и АТО в Донбассе с потерями более 10 тыс.человеческих жизней;
-падение курса гривны с 8 грн за 1 $ до 29 грн
-рост тарифов ЖКХ от 4 до 12 раз
Плюсы
-безвизовый режим в страны ЕС;
-беспошлинная торговля с ЕС по квотам,которые выполняются за месяц.
Re: Вместе разбираем враньё об Украине
Raider писал(а):Cкоро...это когда? Провидец ты наш...ты когда до Днепра дойдешь?ivanes писал(а):Скоро метро в Киеве остановится.
Raider факты (чуть выше) резанули по самые не хочу, про Ровенский радиозавод,главу Рязанской области.
Про плюсы и минусы Майдана.
Re: Вместе разбираем враньё об Украине
С апреля 2018 года «Карточкой киевлянина» можно будет пользоваться как проездным не только в метро, городской электричке и скоростном трамвае, но и в троллейбусах и трамваях, сообщает «Урядовий кур`єр».
Но,25 апреля 2017г. Высший хозяйственный суд Украины вынес решение, которым обязал взыскать с коммунального предприятия (КП) “Киевский метрополитен” в пользу ООО “Укррослизинг” почти 2 млрд гривен за поставленные 100 вагонов метро.
Как сообщается, сумма, которую суд обязал выплатить, состоит из 478 млн грн основного долга, 255 млн грн штрафов и 1 млрд 191 млн грн - коэффициента корректировки, согласно изменениям в валютном курсе.
Но,25 апреля 2017г. Высший хозяйственный суд Украины вынес решение, которым обязал взыскать с коммунального предприятия (КП) “Киевский метрополитен” в пользу ООО “Укррослизинг” почти 2 млрд гривен за поставленные 100 вагонов метро.
Как сообщается, сумма, которую суд обязал выплатить, состоит из 478 млн грн основного долга, 255 млн грн штрафов и 1 млрд 191 млн грн - коэффициента корректировки, согласно изменениям в валютном курсе.
Re: Вместе разбираем враньё об Украине
Появились новые данные о снайперах на Майдане.
Снайперы из Грузии дают новые показания о их стрельбах на Майдане.
Признания сняты на видео и запротоколированы.Все материалы отправлены в Киев.На судебный процесс по убийству Небесной сотни. По всем данным М.Саакашвили обо всем знал и принимал участи в подготовке и контролю за снайперами.Он должен выступить в суде.Накануне М.Саакашвили перевезли в Польшу с участием погранслужбы Украины.
На 13 февраля М.Саакашвили был вызван в качестве свидетеля в Святошинский суд Киева, но накануне 12 февраля был выдворен из Украины в Польшу, поскольку, по утверждению украинских властей, потерял законные основания находиться в Украине после въезда на ее территорию в сентябре в статусе лица без гражданства.
http://ukr-today.com/news/ukraine/30385 ... sotni.html
Снайперы из Грузии дают новые показания о их стрельбах на Майдане.
Признания сняты на видео и запротоколированы.Все материалы отправлены в Киев.На судебный процесс по убийству Небесной сотни. По всем данным М.Саакашвили обо всем знал и принимал участи в подготовке и контролю за снайперами.Он должен выступить в суде.Накануне М.Саакашвили перевезли в Польшу с участием погранслужбы Украины.
На 13 февраля М.Саакашвили был вызван в качестве свидетеля в Святошинский суд Киева, но накануне 12 февраля был выдворен из Украины в Польшу, поскольку, по утверждению украинских властей, потерял законные основания находиться в Украине после въезда на ее территорию в сентябре в статусе лица без гражданства.
http://ukr-today.com/news/ukraine/30385 ... sotni.html
Re: Вместе разбираем враньё об Украине
"Пашинский стрелял из своего автомата короткими очередями. Парасюк молодой — из карабина "Сайга", его отец — из карабина СКС", — говорится в показаниях Ревазишвили адвокату, с которыми он готов выступить перед украинским правосудием и которые имеются в распоряжении РИА Новости.
РИА Новости Украина: https://rian.com.ua/columnist/20180214/1032323415.html
Но ...В результате снайперского обстрела, открытого неизвестными 20 февраля 2014 года на Майдане в Киеве, погибли 53 человека – 49 демонстрантов и 4 правоохранителя. Оппозиция и представители Запада обвинили в организации обстрела Виктора Януковича.
О "грузинском следе" на Майдане еще в 2014 году первым заявил генерал Тристан Цителашвили, экс-командир элитного подразделения грузинской армии "Аваза". Цителашвили рассказал о снайперах подробнее: "Часть из них — это мои подчиненные в грузинской армии. Некоторые все еще находятся на территории Украины, принимают участие в боевых действиях. Другие вернулись. Они долгое время боялись говорить. И сейчас тоже боятся. Как ненужных свидетелей их могут просто ликвидировать".
Группе Нергадзе выдали 10 тысяч долларов, еще 50 тысяч обещали после возвращения. В Украину добирались по чужим паспортам. У Нергадзе, по его словам, был паспорт на имя Георгия Карусанидзе.
Андрей Парубий (в период волнений в Киеве "комендант Майдана", с 2016 года спикер Верховной Рады — Ред.) и Сергей Пашинский (политик и бизнесмен, народный депутат Украины — Ред.) попросили их помочь украинскому народу, но не уточнили, в чем будет состоять задание
РИА Новости Украина: https://rian.com.ua/analytics/20180214/1032303864.html
РИА Новости Украина: https://rian.com.ua/columnist/20180214/1032323415.html
Но ...В результате снайперского обстрела, открытого неизвестными 20 февраля 2014 года на Майдане в Киеве, погибли 53 человека – 49 демонстрантов и 4 правоохранителя. Оппозиция и представители Запада обвинили в организации обстрела Виктора Януковича.
О "грузинском следе" на Майдане еще в 2014 году первым заявил генерал Тристан Цителашвили, экс-командир элитного подразделения грузинской армии "Аваза". Цителашвили рассказал о снайперах подробнее: "Часть из них — это мои подчиненные в грузинской армии. Некоторые все еще находятся на территории Украины, принимают участие в боевых действиях. Другие вернулись. Они долгое время боялись говорить. И сейчас тоже боятся. Как ненужных свидетелей их могут просто ликвидировать".
Группе Нергадзе выдали 10 тысяч долларов, еще 50 тысяч обещали после возвращения. В Украину добирались по чужим паспортам. У Нергадзе, по его словам, был паспорт на имя Георгия Карусанидзе.
Андрей Парубий (в период волнений в Киеве "комендант Майдана", с 2016 года спикер Верховной Рады — Ред.) и Сергей Пашинский (политик и бизнесмен, народный депутат Украины — Ред.) попросили их помочь украинскому народу, но не уточнили, в чем будет состоять задание
РИА Новости Украина: https://rian.com.ua/analytics/20180214/1032303864.html
Re: Вместе разбираем враньё об Украине
Если вы возьмете Устав ООН, то там до сих пор написано, что в Совете безопасности СССР, там о России и слова нет (гл.5 ст.23 п.1). По Уставу ООН, РФ,Украина,Белорусь надо было бы обращаться в Генассамблею, Совбез, чтобы заново проходить процедуру приобретения членства, как делали республики бывшей Югославии.
Таким образом По данным ООН Украина и Белорусь находятся в границах по состоянию на 1945год.
Украина без Крыма и Севастополя.
19 сентября 1991 года Белорусская Советская Социалистическая Республика проинформировала ООН об изменении ее названия на Беларусь.
В письме от 24 декабря 1991 года Президент Российской Федерации Борис Ельцин проинформировал Генерального секретаря о том, что членство Советского Союза в Совете Безопасности и всех других органах Организации Объединенных Наций будет продолжено Российской Федерацией при поддержке 11 стран — членов Содружества Независимых Государств.
24 августа 1991 года Украинская Советская Социалистическая Республика изменила свое название на Украину.
Где резолюция Генассамблеи об изменении названия? Где решение Совбеза? Где прошения республик об изменении границ,существовавших от июля 1945 года?
Таким образом По данным ООН Украина и Белорусь находятся в границах по состоянию на 1945год.
Украина без Крыма и Севастополя.
19 сентября 1991 года Белорусская Советская Социалистическая Республика проинформировала ООН об изменении ее названия на Беларусь.
В письме от 24 декабря 1991 года Президент Российской Федерации Борис Ельцин проинформировал Генерального секретаря о том, что членство Советского Союза в Совете Безопасности и всех других органах Организации Объединенных Наций будет продолжено Российской Федерацией при поддержке 11 стран — членов Содружества Независимых Государств.
24 августа 1991 года Украинская Советская Социалистическая Республика изменила свое название на Украину.
Где резолюция Генассамблеи об изменении названия? Где решение Совбеза? Где прошения республик об изменении границ,существовавших от июля 1945 года?
Re: Вместе разбираем враньё об Украине
Подписание соглашения о создании Содружества Независимых Государств (СНГ), 8 декабря 1991 года
СНГ было основано главами РСФСР, БССР и УССР путём подписания 8 декабря 1991 года в Вискулях (Беловежская пуща) «Соглашения о создании Содружества Независимых Государств» (известно в СМИ как Беловежские соглашения).
Уже 10 декабря соглашение было ратифицировано Верховными Советами Белоруссии и Украины, а 12 декабря — Верховным Советом России.
Мы, Республика Беларусь, Российская Федерация (РСФСР), Украина как государства - учредители Союза ССР,
подтверждая свою приверженность целям и принципам Устава Организации Объединенных Наций, Хельсинкского Заключительного акта и других документов Совещания по безопасности и сотрудничеству в Европе,
обязуясь соблюдать общепризнанные международные нормы о правах человека и народов, договорились о нижеследующем.
За БССР ------------ За РСФСР ---------- За УССР
С.ШУШКЕВИЧ -------- Б.Ельцин -------- Л.КРАВЧУК
В.КЕБИЧ ---------- Г.Бурбулис ---------- В.ФОКИН
Даже в таком документа допущены ошибки.Подписали от имени РСФСР.УССР,БССР, а в тексте Белорусь, Украина и РФ
СНГ было основано главами РСФСР, БССР и УССР путём подписания 8 декабря 1991 года в Вискулях (Беловежская пуща) «Соглашения о создании Содружества Независимых Государств» (известно в СМИ как Беловежские соглашения).
Уже 10 декабря соглашение было ратифицировано Верховными Советами Белоруссии и Украины, а 12 декабря — Верховным Советом России.
Мы, Республика Беларусь, Российская Федерация (РСФСР), Украина как государства - учредители Союза ССР,
подтверждая свою приверженность целям и принципам Устава Организации Объединенных Наций, Хельсинкского Заключительного акта и других документов Совещания по безопасности и сотрудничеству в Европе,
обязуясь соблюдать общепризнанные международные нормы о правах человека и народов, договорились о нижеследующем.
За БССР ------------ За РСФСР ---------- За УССР
С.ШУШКЕВИЧ -------- Б.Ельцин -------- Л.КРАВЧУК
В.КЕБИЧ ---------- Г.Бурбулис ---------- В.ФОКИН
Даже в таком документа допущены ошибки.Подписали от имени РСФСР.УССР,БССР, а в тексте Белорусь, Украина и РФ
Re: Вместе разбираем враньё об Украине
Постановление Верховного Совета Республики Казахстан от 23 декабря 1991 года № 1026-XII О ратификации Соглашения о создании Содружества Независимых Государств.
Постановление Верховного Совета Республики Узбекистан О РАТИФИКАЦИИ СОГЛАШЕНИЯ И ПРОТОКОЛА О СОЗДАНИИ СОДРУЖЕСТВА НЕЗАВИСИМЫХ ГОСУДАРСТВ (Ведомости Верховного Совета Республики Узбекистан, 1992 г., № 3, ст. 131)
Представленный Президентом Республики Кыргызстан на ратификацию Протокол к Соглашению о создании Содружества Независимых Государств, подписанному 8 декабря 1991 года в городе Минске Республикой Беларусь, Российской Федерацией (РСФСР), Украиной, принятый 21 декабря 1991 года в городе Алма-Ата, ратифицировать.
Председатель Верховного Совета Республики Кыргызстан М.Шеримкулов
г.Бишкек от 6 марта 1992 года № 840-ХII
Верховный Совет Республики Таджикистан постановляет:
Протокол к Соглашению о создании Содружества Независимых Государств, подписанному 8 декабря 1991 года в г.Минске Республикой Беларусь, Российской Федерацией (РСФСР), Украиной, совершенный в городе Алматы 21 декабря 1991 года, ратифицировать.
Председатель Верховного Совета Республики Таджикистан
Э.РАХМОНОВ
26 июня 1993 года,
г.Душанбе, № 809
Совершено в г. Алма-Ате 21 декабря 1991 года в одном экземпляре на азербайджанском, армянском, белорусском, казахском, кыргызском, молдавском, русском, таджикском, туркменском, узбекском и украинском языках. Все тексты имеют одинаковую силу.
Не пора ли этот документ подкорректировать к условиям современности.Многое не исполняется сторонами-
подписантами.
Постановление Верховного Совета Республики Узбекистан О РАТИФИКАЦИИ СОГЛАШЕНИЯ И ПРОТОКОЛА О СОЗДАНИИ СОДРУЖЕСТВА НЕЗАВИСИМЫХ ГОСУДАРСТВ (Ведомости Верховного Совета Республики Узбекистан, 1992 г., № 3, ст. 131)
Представленный Президентом Республики Кыргызстан на ратификацию Протокол к Соглашению о создании Содружества Независимых Государств, подписанному 8 декабря 1991 года в городе Минске Республикой Беларусь, Российской Федерацией (РСФСР), Украиной, принятый 21 декабря 1991 года в городе Алма-Ата, ратифицировать.
Председатель Верховного Совета Республики Кыргызстан М.Шеримкулов
г.Бишкек от 6 марта 1992 года № 840-ХII
Верховный Совет Республики Таджикистан постановляет:
Протокол к Соглашению о создании Содружества Независимых Государств, подписанному 8 декабря 1991 года в г.Минске Республикой Беларусь, Российской Федерацией (РСФСР), Украиной, совершенный в городе Алматы 21 декабря 1991 года, ратифицировать.
Председатель Верховного Совета Республики Таджикистан
Э.РАХМОНОВ
26 июня 1993 года,
г.Душанбе, № 809
Совершено в г. Алма-Ате 21 декабря 1991 года в одном экземпляре на азербайджанском, армянском, белорусском, казахском, кыргызском, молдавском, русском, таджикском, туркменском, узбекском и украинском языках. Все тексты имеют одинаковую силу.
Не пора ли этот документ подкорректировать к условиям современности.Многое не исполняется сторонами-
подписантами.
Re: Вместе разбираем враньё об Украине
Статья 3
Высокие Договаривающиеся Стороны, желая способствовать выражению, сохранению и развитию этнической, культурной, языковой и религиозной самобытности населяющих их территории национальных меньшинств и сложившихся уникальных этнокультурных регионов, берут их под свою защиту.
Русский язык в Украине практически запрещен.
Статья 6
Государства - члены Содружества будут сохранять и поддерживать под объединенным командованием общее военно-стратегическое пространство, включая единый контроль над ядерным оружием, порядок осуществления которого регулируется специальным соглашением. Они также совместно гарантируют необходимые условия размещения, функционирования, материального и социального обеспечения стратегических вооруженных сил. Стороны обязуются проводить согласованную политику по вопросам социальной защиты и пенсионного обеспечения военнослужащих и их семей.
Статья 12
Высокие Договаривающиеся Стороны гарантируют выполнение международных обязательств, вытекающих для них из договоров и соглашений бывшего Союза ССР.
Статья 10
Каждая из Высоких Договаривающихся Сторон оставляет за собой право приостановить действия настоящего Соглашения или отдельных его статей, уведомив об этом участников Соглашения за год.
Высокие Договаривающиеся Стороны, желая способствовать выражению, сохранению и развитию этнической, культурной, языковой и религиозной самобытности населяющих их территории национальных меньшинств и сложившихся уникальных этнокультурных регионов, берут их под свою защиту.
Русский язык в Украине практически запрещен.
Статья 6
Государства - члены Содружества будут сохранять и поддерживать под объединенным командованием общее военно-стратегическое пространство, включая единый контроль над ядерным оружием, порядок осуществления которого регулируется специальным соглашением. Они также совместно гарантируют необходимые условия размещения, функционирования, материального и социального обеспечения стратегических вооруженных сил. Стороны обязуются проводить согласованную политику по вопросам социальной защиты и пенсионного обеспечения военнослужащих и их семей.
Статья 12
Высокие Договаривающиеся Стороны гарантируют выполнение международных обязательств, вытекающих для них из договоров и соглашений бывшего Союза ССР.
Статья 10
Каждая из Высоких Договаривающихся Сторон оставляет за собой право приостановить действия настоящего Соглашения или отдельных его статей, уведомив об этом участников Соглашения за год.
Re: Вместе разбираем враньё об Украине
Украина более двух лет не участвует в заседаниях стран СНГ. Но не уведомляет о приостановке действия соглашения.
Остальные государства молчат. Ждут или выжидают.
Остальные государства молчат. Ждут или выжидают.
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