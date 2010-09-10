Сообщение Raider » Вчера, 12:55

ivanes писал(а): Raider писал(а): ivanes писал(а): Скоро метро в Киеве остановится. Cкоро...это когда? Провидец ты наш...ты когда до Днепра дойдешь? Cкоро...это когда? Провидец ты наш...ты когда до Днепра дойдешь? Raider факты (чуть выше) резанули по самые не хочу , про Ровенский радиозавод,главу Рязанской области.Про плюсы и минусы Майдана. Raider факты (чуть выше) резанули по самые, про Ровенский радиозавод,главу Рязанской области.Про плюсы и минусы Майдана.

тебя про Днепр спрашивали. когда дойдешь. обещал еще в 2014. словоблудник.