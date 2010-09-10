Вместе разбираем враньё об Украине

Обсуждение мировых новостей, событий и происшествий.

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Raider
Пользователь RZN.info
Сообщения: 2008
Зарегистрирован: 07 май 2007, 21:57
Откуда: Рязань

Re: Вместе разбираем враньё об Украине

Сообщение Raider » Вчера, 12:55

ivanes писал(а):
Raider писал(а):
ivanes писал(а):Скоро метро в Киеве остановится.
Cкоро...это когда? Провидец ты наш...ты когда до Днепра дойдешь?
Raider факты (чуть выше) резанули по самые не хочу, про Ровенский радиозавод,главу Рязанской области.Про плюсы и минусы Майдана.
тебя про Днепр спрашивали. когда дойдешь. обещал еще в 2014. словоблудник.
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ivanes
Знаток RZN.info
Сообщения: 6331
Зарегистрирован: 11 дек 2008, 12:26

Re: Вместе разбираем враньё об Украине

Сообщение ivanes » Сегодня, 11:47

У президента Украины Петра Порошенко и генпрокурора Украины Юрия Луценко развилась паранойя из-за США. Такое мнение высказал в эфире украинского телеканала ZIK депутат Верховной рады и журналист Мустафа Найем.

"Они уверены, что США — это их самая большая беда. Ведь эти люди в своей политической психологии являются вассалами, то есть им нужно, чтобы кто-то — или Байден, или Путин, или еще кто-то — сказал, что надо делать. Зато послушать собственный народ, активистов и депутатов — нельзя", — говорит Найем.
https://regnum.ru/news/2383799.html
Инфа пока без Днепра.Мустафа Найем входит в состав фракции Блока Петра Порошенко
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