Вместе разбираем враньё об Украине
Обсуждение мировых новостей, событий и происшествий.
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Re: Вместе разбираем враньё об Украине
тебя про Днепр спрашивали. когда дойдешь. обещал еще в 2014. словоблудник.ivanes писал(а):Raider факты (чуть выше) резанули по самые не хочу, про Ровенский радиозавод,главу Рязанской области.Про плюсы и минусы Майдана.Raider писал(а):Cкоро...это когда? Провидец ты наш...ты когда до Днепра дойдешь?ivanes писал(а):Скоро метро в Киеве остановится.
Re: Вместе разбираем враньё об Украине
У президента Украины Петра Порошенко и генпрокурора Украины Юрия Луценко развилась паранойя из-за США. Такое мнение высказал в эфире украинского телеканала ZIK депутат Верховной рады и журналист Мустафа Найем.
"Они уверены, что США — это их самая большая беда. Ведь эти люди в своей политической психологии являются вассалами, то есть им нужно, чтобы кто-то — или Байден, или Путин, или еще кто-то — сказал, что надо делать. Зато послушать собственный народ, активистов и депутатов — нельзя", — говорит Найем.
https://regnum.ru/news/2383799.html
Инфа пока без Днепра.Мустафа Найем входит в состав фракции Блока Петра Порошенко
"Они уверены, что США — это их самая большая беда. Ведь эти люди в своей политической психологии являются вассалами, то есть им нужно, чтобы кто-то — или Байден, или Путин, или еще кто-то — сказал, что надо делать. Зато послушать собственный народ, активистов и депутатов — нельзя", — говорит Найем.
https://regnum.ru/news/2383799.html
Инфа пока без Днепра.Мустафа Найем входит в состав фракции Блока Петра Порошенко
Re: Вместе разбираем враньё об Украине
значит опять совралivanes писал(а):Инфа пока без Днепра.
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