Вместе разбираем враньё об Украине
Обсуждение мировых новостей, событий и происшествий.
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Re: Вместе разбираем враньё об Украине
тебя про Днепр спрашивали. когда дойдешь. обещал еще в 2014. словоблудник.ivanes писал(а):Raider факты (чуть выше) резанули по самые не хочу, про Ровенский радиозавод,главу Рязанской области.Про плюсы и минусы Майдана.Raider писал(а):Cкоро...это когда? Провидец ты наш...ты когда до Днепра дойдешь?ivanes писал(а):Скоро метро в Киеве остановится.
Re: Вместе разбираем враньё об Украине
У президента Украины Петра Порошенко и генпрокурора Украины Юрия Луценко развилась паранойя из-за США. Такое мнение высказал в эфире украинского телеканала ZIK депутат Верховной рады и журналист Мустафа Найем.
"Они уверены, что США — это их самая большая беда. Ведь эти люди в своей политической психологии являются вассалами, то есть им нужно, чтобы кто-то — или Байден, или Путин, или еще кто-то — сказал, что надо делать. Зато послушать собственный народ, активистов и депутатов — нельзя", — говорит Найем.
https://regnum.ru/news/2383799.html
Инфа пока без Днепра.Мустафа Найем входит в состав фракции Блока Петра Порошенко
"Они уверены, что США — это их самая большая беда. Ведь эти люди в своей политической психологии являются вассалами, то есть им нужно, чтобы кто-то — или Байден, или Путин, или еще кто-то — сказал, что надо делать. Зато послушать собственный народ, активистов и депутатов — нельзя", — говорит Найем.
https://regnum.ru/news/2383799.html
Инфа пока без Днепра.Мустафа Найем входит в состав фракции Блока Петра Порошенко
Re: Вместе разбираем враньё об Украине
значит опять совралivanes писал(а):Инфа пока без Днепра.
Re: Вместе разбираем враньё об Украине
Пока Днепр и киевская консерватория - места расположения снайперов
Re: Вместе разбираем враньё об Украине
А можешь себе представить, Ебунец, чтобы депутат от Едроворовской партейки сказал что нибудь такое про Ботоксного немецкому каналу?
Вот наглядный пример отличия Украины от России.
Вот наглядный пример отличия Украины от России.
Давайте беречь зрение - может, еще увидим что-нибудь хорошее.
Re: Вместе разбираем враньё об Украине
МИД РФ рассматривает вопрос о взаимодействии России с Украиной.
Вы житель Полян проглотили вто эту инфлор мацию
1980—1983 — директор Ровенского механического завода.
1990—1991 — директор по маркетингу СП «Интернаут».
1983—1988 — генеральный директор Рязанского ПО «Красное Знамя».
25 сентября 1991 г. был назначен главой администрации Рязанской области, а 25 января 1994 г. был освобождён от должности указом Президента РФ с формулировкой «за систематическое превышение своих полномочий, необеспечение выполнение указов Президента, направленных на становление рыночной экономики»
И вот эту
Майданщики в 2013-2014г.г. боролись за лучшую жизнь,как в Европе, за "Долой олигархов из власти".
Что получили в итоге,по после четырех лет:
Минусы
- падение производства на 59%;
-потерю Крыма и АТО в Донбассе с потерями более 10 тыс.человеческих жизней;
-падение курса гривны с 8 грн за 1 $ до 29 грн
-рост тарифов ЖКХ от 4 до 12 раз
Плюсы
-безвизовый режим в страны ЕС;
-беспошлинная торговля с ЕС по квотам,которые выполняются за месяц.
Вы житель Полян проглотили вто эту инфлор мацию
1980—1983 — директор Ровенского механического завода.
1990—1991 — директор по маркетингу СП «Интернаут».
1983—1988 — генеральный директор Рязанского ПО «Красное Знамя».
25 сентября 1991 г. был назначен главой администрации Рязанской области, а 25 января 1994 г. был освобождён от должности указом Президента РФ с формулировкой «за систематическое превышение своих полномочий, необеспечение выполнение указов Президента, направленных на становление рыночной экономики»
И вот эту
Майданщики в 2013-2014г.г. боролись за лучшую жизнь,как в Европе, за "Долой олигархов из власти".
Что получили в итоге,по после четырех лет:
Минусы
- падение производства на 59%;
-потерю Крыма и АТО в Донбассе с потерями более 10 тыс.человеческих жизней;
-падение курса гривны с 8 грн за 1 $ до 29 грн
-рост тарифов ЖКХ от 4 до 12 раз
Плюсы
-безвизовый режим в страны ЕС;
-беспошлинная торговля с ЕС по квотам,которые выполняются за месяц.
Re: Вместе разбираем враньё об Украине
Президент Петр Порошенко также предлагает Верховной Раде предусмотреть создание объединенного оперативного штаба Вооруженных сил вместо штаба антитеррористической операции (АТО) для сдерживания и отпора российской вооруженной агрессии в Донецкой и Луганской областях.
Значит Украина дает отпор вооруженной агрессии в Донецкой и Луганской областях?
Согласно п. 1 ст. 1, в Донецкой и Луганской областях временно оккупированной признается сухопутная территория, в границах которой формирования вооруженных сил РФ и незаконные формирования, созданные при участии РФ и управляемые ею, а также оккупационная администрация РФ установили и реализуют свою власть.
Народ Донецкой и Луганской областей,как и народ США не избирали нынешние власти? Их привела агрессия России?
сухопутная территория и ее внутренние воды в пределах отдельных районов, городов, поселков и сел Донецкой и Луганской областей, где вооруженные силы Российской Федерации и оккупационная администрация Российской Федерации установили и осуществляют оккупационную власть и общий контроль Российской Федерации;
в соответствии с пунктом 9 части первой статьи 85 Конституции Украины одобряет решение Президента Украины об использовании Вооруженных сил Украины и других военных формирований, которые принимается в соответствии с пунктом 19 части первой статьи 106 Конституции Украины, для сдерживания и отпора российской вооруженной агрессии в Донецкой и Луганской областях и обеспечения государственного суверенитета Украины над временно оккупированными территориями в Донецкой и Луганской областях
Значит Украина дает отпор вооруженной агрессии в Донецкой и Луганской областях?
Согласно п. 1 ст. 1, в Донецкой и Луганской областях временно оккупированной признается сухопутная территория, в границах которой формирования вооруженных сил РФ и незаконные формирования, созданные при участии РФ и управляемые ею, а также оккупационная администрация РФ установили и реализуют свою власть.
Народ Донецкой и Луганской областей,как и народ США не избирали нынешние власти? Их привела агрессия России?
сухопутная территория и ее внутренние воды в пределах отдельных районов, городов, поселков и сел Донецкой и Луганской областей, где вооруженные силы Российской Федерации и оккупационная администрация Российской Федерации установили и осуществляют оккупационную власть и общий контроль Российской Федерации;
в соответствии с пунктом 9 части первой статьи 85 Конституции Украины одобряет решение Президента Украины об использовании Вооруженных сил Украины и других военных формирований, которые принимается в соответствии с пунктом 19 части первой статьи 106 Конституции Украины, для сдерживания и отпора российской вооруженной агрессии в Донецкой и Луганской областях и обеспечения государственного суверенитета Украины над временно оккупированными территориями в Донецкой и Луганской областях
Re: Вместе разбираем враньё об Украине
Ущерб от российской агрессии должна возместить Россия.Около 50 млрд$.
1/3 бюджета придется отдать и оставить регионы без дотаций?
22) позивачі — у справах за позовами до держави-агресора Російської Федерації про відшкодування завданої майнової та/або моральної шкоди у зв’язку з тимчасовою окупацією території України, збройною аг...
Президент України П. ПОРОШЕНКО.... м. Київ, 18 січня 2018 року. № 2268-VІІІ....
http://www.golos.com.ua/article/300158
1/3 бюджета придется отдать и оставить регионы без дотаций?
22) позивачі — у справах за позовами до держави-агресора Російської Федерації про відшкодування завданої майнової та/або моральної шкоди у зв’язку з тимчасовою окупацією території України, збройною аг...
Президент України П. ПОРОШЕНКО.... м. Київ, 18 січня 2018 року. № 2268-VІІІ....
http://www.golos.com.ua/article/300158
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