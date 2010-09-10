Сообщение ivanes » 24 фев 2018, 14:09

1980—1983 — директор Ровенского механического завода.

1990—1991 — директор по маркетингу СП «Интернаут».

1983—1988 — генеральный директор Рязанского ПО «Красное Знамя».



25 сентября 1991 г. был назначен главой администрации Рязанской области, а 25 января 1994 г. был освобождён от должности указом Президента РФ с формулировкой «за систематическое превышение своих полномочий, необеспечение выполнение указов Президента, направленных на становление рыночной экономики»

Майданщики в 2013-2014г.г. боролись за лучшую жизнь,как в Европе, за "Долой олигархов из власти".

Что получили в итоге,по после четырех лет:

Минусы

- падение производства на 59%;

-потерю Крыма и АТО в Донбассе с потерями более 10 тыс.человеческих жизней;

-падение курса гривны с 8 грн за 1 $ до 29 грн

-рост тарифов ЖКХ от 4 до 12 раз

Плюсы

-безвизовый режим в страны ЕС;

-беспошлинная торговля с ЕС по квотам,которые выполняются за месяц.

