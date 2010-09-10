Вместе разбираем враньё об Украине

Обсуждение мировых новостей, событий и происшествий.

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Raider
Пользователь RZN.info
Сообщения: 2011
Зарегистрирован: 07 май 2007, 21:57
Откуда: Рязань

Re: Вместе разбираем враньё об Украине

Сообщение Raider » 22 фев 2018, 12:55

ivanes писал(а):
Raider писал(а):
ivanes писал(а):Скоро метро в Киеве остановится.
Cкоро...это когда? Провидец ты наш...ты когда до Днепра дойдешь?
Raider факты (чуть выше) резанули по самые не хочу, про Ровенский радиозавод,главу Рязанской области.Про плюсы и минусы Майдана.
тебя про Днепр спрашивали. когда дойдешь. обещал еще в 2014. словоблудник.
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ivanes
Знаток RZN.info
Сообщения: 6357
Зарегистрирован: 11 дек 2008, 12:26

Re: Вместе разбираем враньё об Украине

Сообщение ivanes » 23 фев 2018, 11:47

У президента Украины Петра Порошенко и генпрокурора Украины Юрия Луценко развилась паранойя из-за США. Такое мнение высказал в эфире украинского телеканала ZIK депутат Верховной рады и журналист Мустафа Найем.

"Они уверены, что США — это их самая большая беда. Ведь эти люди в своей политической психологии являются вассалами, то есть им нужно, чтобы кто-то — или Байден, или Путин, или еще кто-то — сказал, что надо делать. Зато послушать собственный народ, активистов и депутатов — нельзя", — говорит Найем.
https://regnum.ru/news/2383799.html
Инфа пока без Днепра.Мустафа Найем входит в состав фракции Блока Петра Порошенко
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Raider
Пользователь RZN.info
Сообщения: 2011
Зарегистрирован: 07 май 2007, 21:57
Откуда: Рязань

Re: Вместе разбираем враньё об Украине

Сообщение Raider » 23 фев 2018, 22:14

ivanes писал(а):Инфа пока без Днепра.
значит опять соврал
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ivanes
Знаток RZN.info
Сообщения: 6357
Зарегистрирован: 11 дек 2008, 12:26

Re: Вместе разбираем враньё об Украине

Сообщение ivanes » 24 фев 2018, 11:10

Пока Днепр и киевская консерватория - места расположения снайперов
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UNCLE1911
Гуру RZN.info
Сообщения: 11243
Зарегистрирован: 04 май 2006, 10:23
Откуда: Оттель

Re: Вместе разбираем враньё об Украине

Сообщение UNCLE1911 » 24 фев 2018, 11:55

А можешь себе представить, Ебунец, чтобы депутат от Едроворовской партейки сказал что нибудь такое про Ботоксного немецкому каналу?
Вот наглядный пример отличия Украины от России.
Давайте беречь зрение - может, еще увидим что-нибудь хорошее.
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ivanes
Знаток RZN.info
Сообщения: 6357
Зарегистрирован: 11 дек 2008, 12:26

Re: Вместе разбираем враньё об Украине

Сообщение ivanes » 24 фев 2018, 14:09

МИД РФ рассматривает вопрос о взаимодействии России с Украиной.
Вы житель Полян проглотили вто эту инфлор мацию
1980—1983 — директор Ровенского механического завода.
1990—1991 — директор по маркетингу СП «Интернаут».
1983—1988 — генеральный директор Рязанского ПО «Красное Знамя».

25 сентября 1991 г. был назначен главой администрации Рязанской области, а 25 января 1994 г. был освобождён от должности указом Президента РФ с формулировкой «за систематическое превышение своих полномочий, необеспечение выполнение указов Президента, направленных на становление рыночной экономики»
И вот эту
Майданщики в 2013-2014г.г. боролись за лучшую жизнь,как в Европе, за "Долой олигархов из власти".
Что получили в итоге,по после четырех лет:
Минусы
- падение производства на 59%;
-потерю Крыма и АТО в Донбассе с потерями более 10 тыс.человеческих жизней;
-падение курса гривны с 8 грн за 1 $ до 29 грн
-рост тарифов ЖКХ от 4 до 12 раз
Плюсы
-безвизовый режим в страны ЕС;
-беспошлинная торговля с ЕС по квотам,которые выполняются за месяц.
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ivanes
Знаток RZN.info
Сообщения: 6357
Зарегистрирован: 11 дек 2008, 12:26

Re: Вместе разбираем враньё об Украине

Сообщение ivanes » 24 фев 2018, 14:25

Президент Петр Порошенко также предлагает Верховной Раде предусмотреть создание объединенного оперативного штаба Вооруженных сил вместо штаба антитеррористической операции (АТО) для сдерживания и отпора российской вооруженной агрессии в Донецкой и Луганской областях.
Значит Украина дает отпор вооруженной агрессии в Донецкой и Луганской областях?

Согласно п. 1 ст. 1, в Донецкой и Луганской областях временно оккупированной признается сухопутная территория, в границах которой формирования вооруженных сил РФ и незаконные формирования, созданные при участии РФ и управляемые ею, а также оккупационная администрация РФ установили и реализуют свою власть.
Народ Донецкой и Луганской областей,как и народ США не избирали нынешние власти? Их привела агрессия России?



сухопутная территория и ее внутренние воды в пределах отдельных районов, городов, поселков и сел Донецкой и Луганской областей, где вооруженные силы Российской Федерации и оккупационная администрация Российской Федерации установили и осуществляют оккупационную власть и общий контроль Российской Федерации;
в соответствии с пунктом 9 части первой статьи 85 Конституции Украины одобряет решение Президента Украины об использовании Вооруженных сил Украины и других военных формирований, которые принимается в соответствии с пунктом 19 части первой статьи 106 Конституции Украины, для сдерживания и отпора российской вооруженной агрессии в Донецкой и Луганской областях и обеспечения государственного суверенитета Украины над временно оккупированными территориями в Донецкой и Луганской областях
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ivanes
Знаток RZN.info
Сообщения: 6357
Зарегистрирован: 11 дек 2008, 12:26

Re: Вместе разбираем враньё об Украине

Сообщение ivanes » 24 фев 2018, 14:30

Ущерб от российской агрессии должна возместить Россия.Около 50 млрд$.
1/3 бюджета придется отдать и оставить регионы без дотаций?

22) позивачі — у справах за позовами до держави-агресора Російської Федерації про відшкодування завданої майнової та/або моральної шкоди у зв’язку з тимчасовою окупацією території України, збройною аг...
Президент України П. ПОРОШЕНКО.... м. Київ, 18 січня 2018 року. № 2268-VІІІ....
http://www.golos.com.ua/article/300158
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Raider
Пользователь RZN.info
Сообщения: 2011
Зарегистрирован: 07 май 2007, 21:57
Откуда: Рязань

Re: Вместе разбираем враньё об Украине

Сообщение Raider » Вчера, 08:13

ivanes писал(а):Пока Днепр и киевская консерватория - места расположения снайперов
да ну? сам придумал? или подсказал кто?
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ivanes
Знаток RZN.info
Сообщения: 6357
Зарегистрирован: 11 дек 2008, 12:26

Re: Вместе разбираем враньё об Украине

Сообщение ivanes » Сегодня, 16:23

В Киеве их (снайперов) встречал не кто иной как лично комендант майдана Андрей Парубий, ныне спикер Верховной Рады. Они называют еще несколько известных фамилий, среди их координаторов Пашинский, Парасюк – это ныне депутаты Рады, а еще Кристофер Брайан – американский инструктор.
Вместе с Пашинским, Парасюком и американцем, стреляли из консерватории по протестующим.
Потом указали позиции: в гостинице и в здании Консерватории.
Стреляли в обе стороны, за тысячу долларов каждому, повторяя сценарий «революции роз», подчиняясь командам американцев, эстонцев и депутата Рады Сергея Пашинского.
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