Сообщение ivanes » 24 фев 2018, 14:25

Президент Петр Порошенко также предлагает Верховной Раде предусмотреть создание объединенного оперативного штаба Вооруженных сил вместо штаба антитеррористической операции (АТО) для сдерживания и отпора российской вооруженной агрессии в Донецкой и Луганской областях.

Значит Украина дает отпор вооруженной агрессии в Донецкой и Луганской областях?



Согласно п. 1 ст. 1, в Донецкой и Луганской областях временно оккупированной признается сухопутная территория, в границах которой формирования вооруженных сил РФ и незаконные формирования, созданные при участии РФ и управляемые ею, а также оккупационная администрация РФ установили и реализуют свою власть.

Народ Донецкой и Луганской областей,как и народ США не избирали нынешние власти? Их привела агрессия России?







сухопутная территория и ее внутренние воды в пределах отдельных районов, городов, поселков и сел Донецкой и Луганской областей, где вооруженные силы Российской Федерации и оккупационная администрация Российской Федерации установили и осуществляют оккупационную власть и общий контроль Российской Федерации;

в соответствии с пунктом 9 части первой статьи 85 Конституции Украины одобряет решение Президента Украины об использовании Вооруженных сил Украины и других военных формирований, которые принимается в соответствии с пунктом 19 части первой статьи 106 Конституции Украины, для сдерживания и отпора российской вооруженной агрессии в Донецкой и Луганской областях и обеспечения государственного суверенитета Украины над временно оккупированными территориями в Донецкой и Луганской областях