Вместе разбираем враньё об Украине
Обсуждение мировых новостей, событий и происшествий.
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Re: Вместе разбираем враньё об Украине
тебя про Днепр спрашивали. когда дойдешь. обещал еще в 2014. словоблудник.ivanes писал(а):Raider факты (чуть выше) резанули по самые не хочу, про Ровенский радиозавод,главу Рязанской области.Про плюсы и минусы Майдана.Raider писал(а):Cкоро...это когда? Провидец ты наш...ты когда до Днепра дойдешь?ivanes писал(а):Скоро метро в Киеве остановится.
Re: Вместе разбираем враньё об Украине
У президента Украины Петра Порошенко и генпрокурора Украины Юрия Луценко развилась паранойя из-за США. Такое мнение высказал в эфире украинского телеканала ZIK депутат Верховной рады и журналист Мустафа Найем.
"Они уверены, что США — это их самая большая беда. Ведь эти люди в своей политической психологии являются вассалами, то есть им нужно, чтобы кто-то — или Байден, или Путин, или еще кто-то — сказал, что надо делать. Зато послушать собственный народ, активистов и депутатов — нельзя", — говорит Найем.
https://regnum.ru/news/2383799.html
Инфа пока без Днепра.Мустафа Найем входит в состав фракции Блока Петра Порошенко
"Они уверены, что США — это их самая большая беда. Ведь эти люди в своей политической психологии являются вассалами, то есть им нужно, чтобы кто-то — или Байден, или Путин, или еще кто-то — сказал, что надо делать. Зато послушать собственный народ, активистов и депутатов — нельзя", — говорит Найем.
https://regnum.ru/news/2383799.html
Инфа пока без Днепра.Мустафа Найем входит в состав фракции Блока Петра Порошенко
Re: Вместе разбираем враньё об Украине
значит опять совралivanes писал(а):Инфа пока без Днепра.
Re: Вместе разбираем враньё об Украине
Пока Днепр и киевская консерватория - места расположения снайперов
Re: Вместе разбираем враньё об Украине
А можешь себе представить, Ебунец, чтобы депутат от Едроворовской партейки сказал что нибудь такое про Ботоксного немецкому каналу?
Вот наглядный пример отличия Украины от России.
Вот наглядный пример отличия Украины от России.
Давайте беречь зрение - может, еще увидим что-нибудь хорошее.
Re: Вместе разбираем враньё об Украине
МИД РФ рассматривает вопрос о взаимодействии России с Украиной.
Вы житель Полян проглотили вто эту инфлор мацию
1980—1983 — директор Ровенского механического завода.
1990—1991 — директор по маркетингу СП «Интернаут».
1983—1988 — генеральный директор Рязанского ПО «Красное Знамя».
25 сентября 1991 г. был назначен главой администрации Рязанской области, а 25 января 1994 г. был освобождён от должности указом Президента РФ с формулировкой «за систематическое превышение своих полномочий, необеспечение выполнение указов Президента, направленных на становление рыночной экономики»
И вот эту
Майданщики в 2013-2014г.г. боролись за лучшую жизнь,как в Европе, за "Долой олигархов из власти".
Что получили в итоге,по после четырех лет:
Минусы
- падение производства на 59%;
-потерю Крыма и АТО в Донбассе с потерями более 10 тыс.человеческих жизней;
-падение курса гривны с 8 грн за 1 $ до 29 грн
-рост тарифов ЖКХ от 4 до 12 раз
Плюсы
-безвизовый режим в страны ЕС;
-беспошлинная торговля с ЕС по квотам,которые выполняются за месяц.
Вы житель Полян проглотили вто эту инфлор мацию
1980—1983 — директор Ровенского механического завода.
1990—1991 — директор по маркетингу СП «Интернаут».
1983—1988 — генеральный директор Рязанского ПО «Красное Знамя».
25 сентября 1991 г. был назначен главой администрации Рязанской области, а 25 января 1994 г. был освобождён от должности указом Президента РФ с формулировкой «за систематическое превышение своих полномочий, необеспечение выполнение указов Президента, направленных на становление рыночной экономики»
И вот эту
Майданщики в 2013-2014г.г. боролись за лучшую жизнь,как в Европе, за "Долой олигархов из власти".
Что получили в итоге,по после четырех лет:
Минусы
- падение производства на 59%;
-потерю Крыма и АТО в Донбассе с потерями более 10 тыс.человеческих жизней;
-падение курса гривны с 8 грн за 1 $ до 29 грн
-рост тарифов ЖКХ от 4 до 12 раз
Плюсы
-безвизовый режим в страны ЕС;
-беспошлинная торговля с ЕС по квотам,которые выполняются за месяц.
Re: Вместе разбираем враньё об Украине
Президент Петр Порошенко также предлагает Верховной Раде предусмотреть создание объединенного оперативного штаба Вооруженных сил вместо штаба антитеррористической операции (АТО) для сдерживания и отпора российской вооруженной агрессии в Донецкой и Луганской областях.
Значит Украина дает отпор вооруженной агрессии в Донецкой и Луганской областях?
Согласно п. 1 ст. 1, в Донецкой и Луганской областях временно оккупированной признается сухопутная территория, в границах которой формирования вооруженных сил РФ и незаконные формирования, созданные при участии РФ и управляемые ею, а также оккупационная администрация РФ установили и реализуют свою власть.
Народ Донецкой и Луганской областей,как и народ США не избирали нынешние власти? Их привела агрессия России?
сухопутная территория и ее внутренние воды в пределах отдельных районов, городов, поселков и сел Донецкой и Луганской областей, где вооруженные силы Российской Федерации и оккупационная администрация Российской Федерации установили и осуществляют оккупационную власть и общий контроль Российской Федерации;
в соответствии с пунктом 9 части первой статьи 85 Конституции Украины одобряет решение Президента Украины об использовании Вооруженных сил Украины и других военных формирований, которые принимается в соответствии с пунктом 19 части первой статьи 106 Конституции Украины, для сдерживания и отпора российской вооруженной агрессии в Донецкой и Луганской областях и обеспечения государственного суверенитета Украины над временно оккупированными территориями в Донецкой и Луганской областях
Значит Украина дает отпор вооруженной агрессии в Донецкой и Луганской областях?
Согласно п. 1 ст. 1, в Донецкой и Луганской областях временно оккупированной признается сухопутная территория, в границах которой формирования вооруженных сил РФ и незаконные формирования, созданные при участии РФ и управляемые ею, а также оккупационная администрация РФ установили и реализуют свою власть.
Народ Донецкой и Луганской областей,как и народ США не избирали нынешние власти? Их привела агрессия России?
сухопутная территория и ее внутренние воды в пределах отдельных районов, городов, поселков и сел Донецкой и Луганской областей, где вооруженные силы Российской Федерации и оккупационная администрация Российской Федерации установили и осуществляют оккупационную власть и общий контроль Российской Федерации;
в соответствии с пунктом 9 части первой статьи 85 Конституции Украины одобряет решение Президента Украины об использовании Вооруженных сил Украины и других военных формирований, которые принимается в соответствии с пунктом 19 части первой статьи 106 Конституции Украины, для сдерживания и отпора российской вооруженной агрессии в Донецкой и Луганской областях и обеспечения государственного суверенитета Украины над временно оккупированными территориями в Донецкой и Луганской областях
Re: Вместе разбираем враньё об Украине
Ущерб от российской агрессии должна возместить Россия.Около 50 млрд$.
1/3 бюджета придется отдать и оставить регионы без дотаций?
22) позивачі — у справах за позовами до держави-агресора Російської Федерації про відшкодування завданої майнової та/або моральної шкоди у зв’язку з тимчасовою окупацією території України, збройною аг...
Президент України П. ПОРОШЕНКО.... м. Київ, 18 січня 2018 року. № 2268-VІІІ....
http://www.golos.com.ua/article/300158
1/3 бюджета придется отдать и оставить регионы без дотаций?
22) позивачі — у справах за позовами до держави-агресора Російської Федерації про відшкодування завданої майнової та/або моральної шкоди у зв’язку з тимчасовою окупацією території України, збройною аг...
Президент України П. ПОРОШЕНКО.... м. Київ, 18 січня 2018 року. № 2268-VІІІ....
http://www.golos.com.ua/article/300158
Re: Вместе разбираем враньё об Украине
да ну? сам придумал? или подсказал кто?ivanes писал(а):Пока Днепр и киевская консерватория - места расположения снайперов
Re: Вместе разбираем враньё об Украине
В Киеве их (снайперов) встречал не кто иной как лично комендант майдана Андрей Парубий, ныне спикер Верховной Рады. Они называют еще несколько известных фамилий, среди их координаторов Пашинский, Парасюк – это ныне депутаты Рады, а еще Кристофер Брайан – американский инструктор.
Вместе с Пашинским, Парасюком и американцем, стреляли из консерватории по протестующим.
Потом указали позиции: в гостинице и в здании Консерватории.
Стреляли в обе стороны, за тысячу долларов каждому, повторяя сценарий «революции роз», подчиняясь командам американцев, эстонцев и депутата Рады Сергея Пашинского.
Вместе с Пашинским, Парасюком и американцем, стреляли из консерватории по протестующим.
Потом указали позиции: в гостинице и в здании Консерватории.
Стреляли в обе стороны, за тысячу долларов каждому, повторяя сценарий «революции роз», подчиняясь командам американцев, эстонцев и депутата Рады Сергея Пашинского.
Re: Вместе разбираем враньё об Украине
Пропагандон Чаленко защищает польского укрофашиста и требует для него госнаграды. Подтверждение моих слов о жизненной необходимости существования телевизионных укробандеровцев для пропагандистского навоза димакиселев-ТВ.
https://vz.ru/opinions/2018/2/28/910428.html
https://vz.ru/opinions/2018/2/28/910428.html
Re: Вместе разбираем враньё об Украине
где можно ознакомится с первоисточником?ivanes писал(а):Стреляли в обе стороны, за тысячу долларов каждому, повторяя сценарий «революции роз», подчиняясь командам американцев, эстонцев и депутата Рады Сергея Пашинского.
Re: Вместе разбираем враньё об Украине
Беларусь вступила в ООН 24 октября 1945 года,Казахстан -2 марта 1992 года
Российская Федерация - 24 октября 1945 года (СССР),Украина 24 октября 1945 года.
Статья 23 Устава ООН
1. Совет Безопасности состоит из пятнадцати Членов Организации. Китайская Республика, Франция, Союз Советских Социалистических Республик, Соединенное Королевство Великобритании и Северной Ирландии и Соединенные Штаты Америки являются постоянными членами Совета Безопасности.
Статья 110
1. Настоящий Устав подлежит ратификации подписавшими его государствами, в соответствии с их конституционной процедурой.
2. Ратификационные грамоты должны сдаваться на хранение Правительству Соединенных Штатов Америки, которое будет извещать о сдаче на хранение каждой грамоты все государства, подписавшие Устав, так же как и Генерального Секретаря Организации, когда он будет назначен.
3. Настоящий Устав вступит в силу по сдаче на хранение ратификационных грамот Китайской Республикой, Францией, Союзом Советских Социалистических Республик, Соединенным Королевством Великобритании и Северной Ирландии и Соединенными Штатами Америки и большинством других государств, подписавших Устав. После этого Правительством Соединенных Штатов Америки будет составлен протокол о сдаче на хранение ратификационных грамот, копии с которого будут разосланы всем подписавшим Устав государствам.
19 сентября 1991 года Белорусская Советская Социалистическая Республика проинформировала ООН об изменении ее названия на Беларусь.
Союз Советских Социалистических Республик был первоначальным членом Организации Объединенных Наций с 24 октября 1945 года. В письме от 24 декабря 1991 года Президент Российской Федерации Борис Ельцин проинформировал Генерального секретаря о том, что членство Советского Союза в Совете Безопасности и всех других органах Организации Объединенных Наций будет продолжено Российской Федерацией при поддержке 11 стран — членов Содружества Независимых Государств.
24 августа 1991 года Украинская Советская Социалистическая Республика изменила свое название на Украину.
Российская Федерация - 24 октября 1945 года (СССР),Украина 24 октября 1945 года.
Статья 23 Устава ООН
1. Совет Безопасности состоит из пятнадцати Членов Организации. Китайская Республика, Франция, Союз Советских Социалистических Республик, Соединенное Королевство Великобритании и Северной Ирландии и Соединенные Штаты Америки являются постоянными членами Совета Безопасности.
Статья 110
1. Настоящий Устав подлежит ратификации подписавшими его государствами, в соответствии с их конституционной процедурой.
2. Ратификационные грамоты должны сдаваться на хранение Правительству Соединенных Штатов Америки, которое будет извещать о сдаче на хранение каждой грамоты все государства, подписавшие Устав, так же как и Генерального Секретаря Организации, когда он будет назначен.
3. Настоящий Устав вступит в силу по сдаче на хранение ратификационных грамот Китайской Республикой, Францией, Союзом Советских Социалистических Республик, Соединенным Королевством Великобритании и Северной Ирландии и Соединенными Штатами Америки и большинством других государств, подписавших Устав. После этого Правительством Соединенных Штатов Америки будет составлен протокол о сдаче на хранение ратификационных грамот, копии с которого будут разосланы всем подписавшим Устав государствам.
19 сентября 1991 года Белорусская Советская Социалистическая Республика проинформировала ООН об изменении ее названия на Беларусь.
Союз Советских Социалистических Республик был первоначальным членом Организации Объединенных Наций с 24 октября 1945 года. В письме от 24 декабря 1991 года Президент Российской Федерации Борис Ельцин проинформировал Генерального секретаря о том, что членство Советского Союза в Совете Безопасности и всех других органах Организации Объединенных Наций будет продолжено Российской Федерацией при поддержке 11 стран — членов Содружества Независимых Государств.
24 августа 1991 года Украинская Советская Социалистическая Республика изменила свое название на Украину.
Re: Вместе разбираем враньё об Украине
Заявление Пан Ги Муна в ООН о том, что "Украина это не государство – это административный округ СССР" заинтересовала нас в исследовании того, как формировались исторические границы Украины.
Генсек НАТО Андерс Фог Расмуссен предостерегает РФ от посягательств на Восток Украины, поскольку это обернется для Москвы "серьезными последствиями" в отношениях с альянсом и еще больше изолирует ее на международном уровне", и призывает РФ отвести "десятки тысяч военных" от украинской границы.
вчера Пан Ги Мун в ООН сделал интересное заявление, и почему-то в украинском СМИ упорно молчат о нем!.. И в нашем тоже...
Дело в том, что Совет безопасности ООН в очередной раз рассмотрел вопрос Украины, и эксперты вынесли следующее заключение в рамках международного права: оказывается, что со времен развала СССР Украина не провела и не зарегистрировала должным образом в ООН демаркацию своих границ как государства... Они остаются по границам административным округом СССР согласно обычному договору в рамках СНГ, который в ООН не имеет законной силы.
Поскольку у страны нет ее официальной границы в рамках международного права, то и говорить о её нарушении кем-либо нет оснований. Также нет оснований говорить о сепаратизме, т.е. насильственном изменении конфигурации границы. Нельзя изменить то, чего не существует!
Пока информация не подтверждена, официальных сообщений никаких нет, но выходит, что Украина, это вообще не государство! А так как Россия является законной наследницей СССР, то и вся Украина принадлежит России на законном основании.
СССР юридически жив! А всё, что было после него, незаконно и не имеет никакого значения. И одно только понимание того, кем это озвучено, наведёт порядок в миллионах глупых голов. История меняется и творится прямо на наших глазах!
ИСТОРИЧЕСКАЯ СПРАВКА: КАК ФОРМИРОВАЛИСЬ ИСТОРИЧЕСКИЕ ГРАНИЦЫ УКРАИНЫ от НАЗАРБАЕВА
Подробности тут http://www.vitrenko.org/article/20336
Генсек НАТО Андерс Фог Расмуссен предостерегает РФ от посягательств на Восток Украины, поскольку это обернется для Москвы "серьезными последствиями" в отношениях с альянсом и еще больше изолирует ее на международном уровне", и призывает РФ отвести "десятки тысяч военных" от украинской границы.
вчера Пан Ги Мун в ООН сделал интересное заявление, и почему-то в украинском СМИ упорно молчат о нем!.. И в нашем тоже...
Дело в том, что Совет безопасности ООН в очередной раз рассмотрел вопрос Украины, и эксперты вынесли следующее заключение в рамках международного права: оказывается, что со времен развала СССР Украина не провела и не зарегистрировала должным образом в ООН демаркацию своих границ как государства... Они остаются по границам административным округом СССР согласно обычному договору в рамках СНГ, который в ООН не имеет законной силы.
Поскольку у страны нет ее официальной границы в рамках международного права, то и говорить о её нарушении кем-либо нет оснований. Также нет оснований говорить о сепаратизме, т.е. насильственном изменении конфигурации границы. Нельзя изменить то, чего не существует!
Пока информация не подтверждена, официальных сообщений никаких нет, но выходит, что Украина, это вообще не государство! А так как Россия является законной наследницей СССР, то и вся Украина принадлежит России на законном основании.
СССР юридически жив! А всё, что было после него, незаконно и не имеет никакого значения. И одно только понимание того, кем это озвучено, наведёт порядок в миллионах глупых голов. История меняется и творится прямо на наших глазах!
ИСТОРИЧЕСКАЯ СПРАВКА: КАК ФОРМИРОВАЛИСЬ ИСТОРИЧЕСКИЕ ГРАНИЦЫ УКРАИНЫ от НАЗАРБАЕВА
Подробности тут http://www.vitrenko.org/article/20336
Re: Вместе разбираем враньё об Украине
Не нашел ратификационную грамоту от Российской Федерации,Украины и Белоруси об изменении названия и демаркации межгосударственных границ.
Т.е в ООН имеются данные от УССР и БССР от 1945г.Украина без Крыма,без присоединенных территорий после Второй мировой войны. Устав готовился до всяких претензий о территориях.
Так что Россия незаконно сидит в СБ ООН,Украина существует как УССР и в границах 1945г.Аналогичная ситуация с другими бывшими союзными республиками.Просто на них никто не акцентировали внимание в ООН.
А тут нет демаркации новых границ,есть территориальные претензии.В долгую подвесили эти проблемы.
Т.е в ООН имеются данные от УССР и БССР от 1945г.Украина без Крыма,без присоединенных территорий после Второй мировой войны. Устав готовился до всяких претензий о территориях.
Так что Россия незаконно сидит в СБ ООН,Украина существует как УССР и в границах 1945г.Аналогичная ситуация с другими бывшими союзными республиками.Просто на них никто не акцентировали внимание в ООН.
А тут нет демаркации новых границ,есть территориальные претензии.В долгую подвесили эти проблемы.
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