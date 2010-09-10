Вместе разбираем враньё об Украине

Обсуждение мировых новостей, событий и происшествий.

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Raider
Пользователь RZN.info
Сообщения: 2014
Зарегистрирован: 07 май 2007, 21:57
Откуда: Рязань

Re: Вместе разбираем враньё об Украине

Сообщение Raider » Сегодня, 09:44


Они еще про распятого мальчика писАли...помнишь? очень достойный первоисточник ...строчи дальше..
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ivanes
Знаток RZN.info
Сообщения: 6371
Зарегистрирован: 11 дек 2008, 12:26

Re: Вместе разбираем враньё об Украине

Сообщение ivanes » Сегодня, 18:30

Украина с 2015г отказалась от закупок газа у Газпрома. И тем самым отказалась от контракта на закупки.
Стокгольмский арбитраж учел новые экономические возможности Украины для нарушения контракта по закупкам и присудил только оплату за ранее полученный газ. Ввел новые цены и новые возможности по закупкам.

Этот суд присудил Газпрому оплатить нарушение контракта по транзиту газа в Европу.Не учел новые условия по снижению транзита за счет снижения поставок в течение 2015-2017г. Введен Северный поток,переход ряда стран на сжиженный газ из Норвегии и США.

Теперь Газпром требует от суда расторжения всех контрактов с Украиной или заключение новых контрактов на иных условиях. ЭК ЕС должна закупать газ на границе России и Украины по спотовым ценам и вести расчеты за потребленный газ Украиной.Методом реверса или отбора из трубы европейской. Никаких фиксированных цен и объемов.
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