Сообщение ivanes » 04 мар 2018, 18:30

Украина с 2015г отказалась от закупок газа у Газпрома. И тем самым отказалась от контракта на закупки.

Стокгольмский арбитраж учел новые экономические возможности Украины для нарушения контракта по закупкам и присудил только оплату за ранее полученный газ. Ввел новые цены и новые возможности по закупкам.



Этот суд присудил Газпрому оплатить нарушение контракта по транзиту газа в Европу.Не учел новые условия по снижению транзита за счет снижения поставок в течение 2015-2017г. Введен Северный поток,переход ряда стран на сжиженный газ из Норвегии и США.



Теперь Газпром требует от суда расторжения всех контрактов с Украиной или заключение новых контрактов на иных условиях. ЭК ЕС должна закупать газ на границе России и Украины по спотовым ценам и вести расчеты за потребленный газ Украиной.Методом реверса или отбора из трубы европейской. Никаких фиксированных цен и объемов.