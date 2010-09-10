Вместе разбираем враньё об Украине
Обсуждение мировых новостей, событий и происшествий.
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Re: Вместе разбираем враньё об Украине
ivanes писал(а):для Raider
http://alternatio.org/events/all/item/5 ... -snayperov
Они еще про распятого мальчика писАли...помнишь? очень достойный первоисточник ...строчи дальше..
Re: Вместе разбираем враньё об Украине
Украина с 2015г отказалась от закупок газа у Газпрома. И тем самым отказалась от контракта на закупки.
Стокгольмский арбитраж учел новые экономические возможности Украины для нарушения контракта по закупкам и присудил только оплату за ранее полученный газ. Ввел новые цены и новые возможности по закупкам.
Этот суд присудил Газпрому оплатить нарушение контракта по транзиту газа в Европу.Не учел новые условия по снижению транзита за счет снижения поставок в течение 2015-2017г. Введен Северный поток,переход ряда стран на сжиженный газ из Норвегии и США.
Теперь Газпром требует от суда расторжения всех контрактов с Украиной или заключение новых контрактов на иных условиях. ЭК ЕС должна закупать газ на границе России и Украины по спотовым ценам и вести расчеты за потребленный газ Украиной.Методом реверса или отбора из трубы европейской. Никаких фиксированных цен и объемов.
Стокгольмский арбитраж учел новые экономические возможности Украины для нарушения контракта по закупкам и присудил только оплату за ранее полученный газ. Ввел новые цены и новые возможности по закупкам.
Этот суд присудил Газпрому оплатить нарушение контракта по транзиту газа в Европу.Не учел новые условия по снижению транзита за счет снижения поставок в течение 2015-2017г. Введен Северный поток,переход ряда стран на сжиженный газ из Норвегии и США.
Теперь Газпром требует от суда расторжения всех контрактов с Украиной или заключение новых контрактов на иных условиях. ЭК ЕС должна закупать газ на границе России и Украины по спотовым ценам и вести расчеты за потребленный газ Украиной.Методом реверса или отбора из трубы европейской. Никаких фиксированных цен и объемов.
Re: Вместе разбираем враньё об Украине
Украина неоднократно заявляла о покупке газа у Газпрома по рыночной цене. Спотовой.
Но в марте,когда эта самая рыночная цена газа достигла до 1000$ за тысячу куб.м.,Нафтогаз попросил купить газ по цене контракта - 200 $. Но с ноября 2015г Украина отказалась покупать газ у Газпрома,тем самым отказалась в одностороннем порядке от исполнения контракта от 2009года. Украина давно "слезла с газовой и газпромовской игле".
Но в марте,когда эта самая рыночная цена газа достигла до 1000$ за тысячу куб.м.,Нафтогаз попросил купить газ по цене контракта - 200 $. Но с ноября 2015г Украина отказалась покупать газ у Газпрома,тем самым отказалась в одностороннем порядке от исполнения контракта от 2009года. Украина давно "слезла с газовой и газпромовской игле".
Re: Вместе разбираем враньё об Украине
"Меня все о Собчак и оккупированном Крыме спрашивают, как будто других тем нет. Придерживаться украинского законодательства для въезда в оккупированный Крым — это, конечно, позитив. Но законный въезд для ведения нелегитимной кампании для нелегитимных выборов на оккупированной территории — это точно шизофрения, конечно, политическая", — написал Климкин. По словам министра, телеведущей нужно посетить Киев и встретиться с "Меджлисом крымско-татарского народа" (экстремистская организация, запрещена в РФ), чтобы "пообщаться с крымскими татарами".
РИА Крым: http://crimea.ria.ru/world/20180307/1113975194.html
Общаться не только с "Меджлисом крымско-татарского народа",кстати он расположен в Киеве.Пусть общается в Киеве.
Но в Республики Крым проживает много граждан Российской Федерации. Кроме того,есть в Крыму Комитет крымско-татарского народа,избранный Курултаем крымских натар,проживающих в Крыму.
РИА Крым: http://crimea.ria.ru/world/20180307/1113975194.html
Общаться не только с "Меджлисом крымско-татарского народа",кстати он расположен в Киеве.Пусть общается в Киеве.
Но в Республики Крым проживает много граждан Российской Федерации. Кроме того,есть в Крыму Комитет крымско-татарского народа,избранный Курултаем крымских натар,проживающих в Крыму.
Re: Вместе разбираем враньё об Украине
"Меня все о Собчак и оккупированном Крыме спрашивают, как будто других тем нет. Придерживаться украинского законодательства для въезда в оккупированный Крым — это, конечно, позитив. Но законный въезд для ведения нелегитимной кампании для нелегитимных выборов на оккупированной территории — это точно шизофрения, конечно, политическая", — написал Климкин. По словам министра, телеведущей нужно посетить Киев и встретиться с "Меджлисом крымско-татарского народа" (экстремистская организация, запрещена в РФ), чтобы "пообщаться с крымскими татарами".
РИА Крым: http://crimea.ria.ru/world/20180307/1113975194.html
Общаться не только с "Меджлисом крымско-татарского народа",кстати он расположен в Киеве.Пусть общается в Киеве.
Но в Республики Крым проживает много граждан Российской Федерации. Кроме того,есть в Крыму Совет крымско-татарского народа,избранный Курултаем крымских татар,проживающих в Крыму.
Кем избран Чубаров? И когда? Срок полномочий истек.
" 17 фев — РИА Новости. В Крыму создан совет крымско-татарского народа, призванный обеспечивать обратную связь между властью и населением, сообщил заместитель муфтия мусульман Крыма Айдер Исмаилов.
Решение принято на внеочередном курултае (собрании) мусульман Крыма, который прошел в субботу в Симферополе.
В состав совета вошли 15 специалистов из различных областей. Возглавил совет муфтий мусульман Крыма Эмирали Аблаев.
РИА Новости https://ria.ru/society/20180217/1514838443.html
РИА Крым: http://crimea.ria.ru/world/20180307/1113975194.html
Общаться не только с "Меджлисом крымско-татарского народа",кстати он расположен в Киеве.Пусть общается в Киеве.
Но в Республики Крым проживает много граждан Российской Федерации. Кроме того,есть в Крыму Совет крымско-татарского народа,избранный Курултаем крымских татар,проживающих в Крыму.
Кем избран Чубаров? И когда? Срок полномочий истек.
" 17 фев — РИА Новости. В Крыму создан совет крымско-татарского народа, призванный обеспечивать обратную связь между властью и населением, сообщил заместитель муфтия мусульман Крыма Айдер Исмаилов.
Решение принято на внеочередном курултае (собрании) мусульман Крыма, который прошел в субботу в Симферополе.
В состав совета вошли 15 специалистов из различных областей. Возглавил совет муфтий мусульман Крыма Эмирали Аблаев.
РИА Новости https://ria.ru/society/20180217/1514838443.html
Re: Вместе разбираем враньё об Украине
Глава украинской национальной акционерной компании (НАК) «Нафтогаз Украины» Андрей Коболев цинично заявил, что в тяжелой экономической ситуации, в которой оказалась его компания, виноваты политики прошлого, предпочитавшие покупать газ исключительно у России и украинские граждане, которые потребляют слишком много газа.
Подробности: https://regnum.ru/news/2388469.html
Любое использование материалов допускается только при наличии гиперссылки на ИА REGNUM.
Андрей,Украина в лице президента Порошенко заявила в ноябре 2015г о том,что Украина слезла с "российской газовой иглы".
Виновны во всем бывшие украинские секретари КПУ,Генсеки КПСС,позволившие безгазовой республики довести уровень газификации до 85%, в то время как,Россия с газовыми месторождениями достигла в 2018г уровня 68%.
По словам замминистра энергетики РФ, до сих пор по темпам газификации Россия отстает от других стран. Так, в Белоруссии этот показатель в середине 2016 года составлял 73,9 процента, в Азербайджане, Армении, на Украине — 75-93 процента. Далее: https://news.rambler.ru/other/38598799/ ... e=copylink
Подробности: https://regnum.ru/news/2388469.html
Любое использование материалов допускается только при наличии гиперссылки на ИА REGNUM.
Андрей,Украина в лице президента Порошенко заявила в ноябре 2015г о том,что Украина слезла с "российской газовой иглы".
Виновны во всем бывшие украинские секретари КПУ,Генсеки КПСС,позволившие безгазовой республики довести уровень газификации до 85%, в то время как,Россия с газовыми месторождениями достигла в 2018г уровня 68%.
По словам замминистра энергетики РФ, до сих пор по темпам газификации Россия отстает от других стран. Так, в Белоруссии этот показатель в середине 2016 года составлял 73,9 процента, в Азербайджане, Армении, на Украине — 75-93 процента. Далее: https://news.rambler.ru/other/38598799/ ... e=copylink
Re: Вместе разбираем враньё об Украине
На Украине побывал "Холодомор". Школьники и студенты побывали из-за него на каникулах.
Пора ставить Холодомору памятник в Киеве в виде дырявой трубы ,а в Вашингтоне -в виде позолоченного танкера с СПГ и украинского терминала-причала.
Пора ставить Холодомору памятник в Киеве в виде дырявой трубы ,а в Вашингтоне -в виде позолоченного танкера с СПГ и украинского терминала-причала.
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