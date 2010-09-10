Сообщение ivanes » 12 мар 2018, 14:24

«Я, гражданин Украины (фамилия, имя и отчество), в период вооруженной агрессии Российской Федерации против нашей страны совершил в интересах государства-агрессора в ущерб интересам Украины уголовное преступление, обстоятельства о котором (которые) изложены мной в заявлении о совершенных уголовных правонарушениях, предоставленном мной вместе с данной просьбой о прощении.



Признаю свою вину, искренне раскаиваюсь и прошу у украинского народа и государства прощения за совершенное (ые) мной преступление (ия).



Прошу применить ко мне процедуру прощения и альтернативное наказание, предусмотренное Законом Украины «О прощении»

, — говорится в проекте документа А.Сенченко.Ему ответили :Крымчане и жители Донбасса не должны просить прощения у Украины. Наоборот, это официальный Киев обязан признать свою вину за насильственную украинизацию этих регионов. Такого мнения придерживаются крымские политики.""Придет время, когда такие личности, как Сенченко, будут просить прощения перед гражданами Украины и перед крымчанами – перед всеми без всякого закона. Я уверен, что этого времени нам придется ждать не так долго", – приводит RT мнение сенатора от Крыма Сергея Цекова.