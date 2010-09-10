Вместе разбираем враньё об Украине
Обсуждение мировых новостей, событий и происшествий.
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Re: Вместе разбираем враньё об Украине
ivanes писал(а):для Raider
http://alternatio.org/events/all/item/5 ... -snayperov
Они еще про распятого мальчика писАли...помнишь? очень достойный первоисточник ...строчи дальше..
Re: Вместе разбираем враньё об Украине
Украина с 2015г отказалась от закупок газа у Газпрома. И тем самым отказалась от контракта на закупки.
Стокгольмский арбитраж учел новые экономические возможности Украины для нарушения контракта по закупкам и присудил только оплату за ранее полученный газ. Ввел новые цены и новые возможности по закупкам.
Этот суд присудил Газпрому оплатить нарушение контракта по транзиту газа в Европу.Не учел новые условия по снижению транзита за счет снижения поставок в течение 2015-2017г. Введен Северный поток,переход ряда стран на сжиженный газ из Норвегии и США.
Теперь Газпром требует от суда расторжения всех контрактов с Украиной или заключение новых контрактов на иных условиях. ЭК ЕС должна закупать газ на границе России и Украины по спотовым ценам и вести расчеты за потребленный газ Украиной.Методом реверса или отбора из трубы европейской. Никаких фиксированных цен и объемов.
Стокгольмский арбитраж учел новые экономические возможности Украины для нарушения контракта по закупкам и присудил только оплату за ранее полученный газ. Ввел новые цены и новые возможности по закупкам.
Этот суд присудил Газпрому оплатить нарушение контракта по транзиту газа в Европу.Не учел новые условия по снижению транзита за счет снижения поставок в течение 2015-2017г. Введен Северный поток,переход ряда стран на сжиженный газ из Норвегии и США.
Теперь Газпром требует от суда расторжения всех контрактов с Украиной или заключение новых контрактов на иных условиях. ЭК ЕС должна закупать газ на границе России и Украины по спотовым ценам и вести расчеты за потребленный газ Украиной.Методом реверса или отбора из трубы европейской. Никаких фиксированных цен и объемов.
Re: Вместе разбираем враньё об Украине
Украина неоднократно заявляла о покупке газа у Газпрома по рыночной цене. Спотовой.
Но в марте,когда эта самая рыночная цена газа достигла до 1000$ за тысячу куб.м.,Нафтогаз попросил купить газ по цене контракта - 200 $. Но с ноября 2015г Украина отказалась покупать газ у Газпрома,тем самым отказалась в одностороннем порядке от исполнения контракта от 2009года. Украина давно "слезла с газовой и газпромовской игле".
Но в марте,когда эта самая рыночная цена газа достигла до 1000$ за тысячу куб.м.,Нафтогаз попросил купить газ по цене контракта - 200 $. Но с ноября 2015г Украина отказалась покупать газ у Газпрома,тем самым отказалась в одностороннем порядке от исполнения контракта от 2009года. Украина давно "слезла с газовой и газпромовской игле".
Re: Вместе разбираем враньё об Украине
"Меня все о Собчак и оккупированном Крыме спрашивают, как будто других тем нет. Придерживаться украинского законодательства для въезда в оккупированный Крым — это, конечно, позитив. Но законный въезд для ведения нелегитимной кампании для нелегитимных выборов на оккупированной территории — это точно шизофрения, конечно, политическая", — написал Климкин. По словам министра, телеведущей нужно посетить Киев и встретиться с "Меджлисом крымско-татарского народа" (экстремистская организация, запрещена в РФ), чтобы "пообщаться с крымскими татарами".
РИА Крым: http://crimea.ria.ru/world/20180307/1113975194.html
Общаться не только с "Меджлисом крымско-татарского народа",кстати он расположен в Киеве.Пусть общается в Киеве.
Но в Республики Крым проживает много граждан Российской Федерации. Кроме того,есть в Крыму Комитет крымско-татарского народа,избранный Курултаем крымских натар,проживающих в Крыму.
РИА Крым: http://crimea.ria.ru/world/20180307/1113975194.html
Общаться не только с "Меджлисом крымско-татарского народа",кстати он расположен в Киеве.Пусть общается в Киеве.
Но в Республики Крым проживает много граждан Российской Федерации. Кроме того,есть в Крыму Комитет крымско-татарского народа,избранный Курултаем крымских натар,проживающих в Крыму.
Re: Вместе разбираем враньё об Украине
"Меня все о Собчак и оккупированном Крыме спрашивают, как будто других тем нет. Придерживаться украинского законодательства для въезда в оккупированный Крым — это, конечно, позитив. Но законный въезд для ведения нелегитимной кампании для нелегитимных выборов на оккупированной территории — это точно шизофрения, конечно, политическая", — написал Климкин. По словам министра, телеведущей нужно посетить Киев и встретиться с "Меджлисом крымско-татарского народа" (экстремистская организация, запрещена в РФ), чтобы "пообщаться с крымскими татарами".
РИА Крым: http://crimea.ria.ru/world/20180307/1113975194.html
Общаться не только с "Меджлисом крымско-татарского народа",кстати он расположен в Киеве.Пусть общается в Киеве.
Но в Республики Крым проживает много граждан Российской Федерации. Кроме того,есть в Крыму Совет крымско-татарского народа,избранный Курултаем крымских татар,проживающих в Крыму.
Кем избран Чубаров? И когда? Срок полномочий истек.
" 17 фев — РИА Новости. В Крыму создан совет крымско-татарского народа, призванный обеспечивать обратную связь между властью и населением, сообщил заместитель муфтия мусульман Крыма Айдер Исмаилов.
Решение принято на внеочередном курултае (собрании) мусульман Крыма, который прошел в субботу в Симферополе.
В состав совета вошли 15 специалистов из различных областей. Возглавил совет муфтий мусульман Крыма Эмирали Аблаев.
РИА Новости https://ria.ru/society/20180217/1514838443.html
РИА Крым: http://crimea.ria.ru/world/20180307/1113975194.html
Общаться не только с "Меджлисом крымско-татарского народа",кстати он расположен в Киеве.Пусть общается в Киеве.
Но в Республики Крым проживает много граждан Российской Федерации. Кроме того,есть в Крыму Совет крымско-татарского народа,избранный Курултаем крымских татар,проживающих в Крыму.
Кем избран Чубаров? И когда? Срок полномочий истек.
" 17 фев — РИА Новости. В Крыму создан совет крымско-татарского народа, призванный обеспечивать обратную связь между властью и населением, сообщил заместитель муфтия мусульман Крыма Айдер Исмаилов.
Решение принято на внеочередном курултае (собрании) мусульман Крыма, который прошел в субботу в Симферополе.
В состав совета вошли 15 специалистов из различных областей. Возглавил совет муфтий мусульман Крыма Эмирали Аблаев.
РИА Новости https://ria.ru/society/20180217/1514838443.html
Re: Вместе разбираем враньё об Украине
Глава украинской национальной акционерной компании (НАК) «Нафтогаз Украины» Андрей Коболев цинично заявил, что в тяжелой экономической ситуации, в которой оказалась его компания, виноваты политики прошлого, предпочитавшие покупать газ исключительно у России и украинские граждане, которые потребляют слишком много газа.
Подробности: https://regnum.ru/news/2388469.html
Любое использование материалов допускается только при наличии гиперссылки на ИА REGNUM.
Андрей,Украина в лице президента Порошенко заявила в ноябре 2015г о том,что Украина слезла с "российской газовой иглы".
Виновны во всем бывшие украинские секретари КПУ,Генсеки КПСС,позволившие безгазовой республики довести уровень газификации до 85%, в то время как,Россия с газовыми месторождениями достигла в 2018г уровня 68%.
По словам замминистра энергетики РФ, до сих пор по темпам газификации Россия отстает от других стран. Так, в Белоруссии этот показатель в середине 2016 года составлял 73,9 процента, в Азербайджане, Армении, на Украине — 75-93 процента. Далее: https://news.rambler.ru/other/38598799/ ... e=copylink
Подробности: https://regnum.ru/news/2388469.html
Любое использование материалов допускается только при наличии гиперссылки на ИА REGNUM.
Андрей,Украина в лице президента Порошенко заявила в ноябре 2015г о том,что Украина слезла с "российской газовой иглы".
Виновны во всем бывшие украинские секретари КПУ,Генсеки КПСС,позволившие безгазовой республики довести уровень газификации до 85%, в то время как,Россия с газовыми месторождениями достигла в 2018г уровня 68%.
По словам замминистра энергетики РФ, до сих пор по темпам газификации Россия отстает от других стран. Так, в Белоруссии этот показатель в середине 2016 года составлял 73,9 процента, в Азербайджане, Армении, на Украине — 75-93 процента. Далее: https://news.rambler.ru/other/38598799/ ... e=copylink
Re: Вместе разбираем враньё об Украине
На Украине побывал "Холодомор". Школьники и студенты побывали из-за него на каникулах.
Пора ставить Холодомору памятник в Киеве в виде дырявой трубы ,а в Вашингтоне -в виде позолоченного танкера с СПГ и украинского терминала-причала.
Пора ставить Холодомору памятник в Киеве в виде дырявой трубы ,а в Вашингтоне -в виде позолоченного танкера с СПГ и украинского терминала-причала.
Re: Вместе разбираем враньё об Украине
Так где там плотва,а?ivanes писал(а): Плотницкий дома в Луганске и ему поручили исполнять Минские соглашения.
В жизни приходится выбирать либо жесткая позиция,либо неудобная поза.(сэр Уинстон Леонард Спенсер-Черчилль)
Re: Вместе разбираем враньё об Украине
«Я, гражданин Украины (фамилия, имя и отчество), в период вооруженной агрессии Российской Федерации против нашей страны совершил в интересах государства-агрессора в ущерб интересам Украины уголовное преступление, обстоятельства о котором (которые) изложены мной в заявлении о совершенных уголовных правонарушениях, предоставленном мной вместе с данной просьбой о прощении.
Признаю свою вину, искренне раскаиваюсь и прошу у украинского народа и государства прощения за совершенное (ые) мной преступление (ия).
Прошу применить ко мне процедуру прощения и альтернативное наказание, предусмотренное Законом Украины «О прощении», — говорится в проекте документа А.Сенченко.
http://politcentr.ru/22763-avtor-zakono ... kryma.html
Ему ответили :Крымчане и жители Донбасса не должны просить прощения у Украины. Наоборот, это официальный Киев обязан признать свою вину за насильственную украинизацию этих регионов. Такого мнения придерживаются крымские политики.
""Придет время, когда такие личности, как Сенченко, будут просить прощения перед гражданами Украины и перед крымчанами – перед всеми без всякого закона. Я уверен, что этого времени нам придется ждать не так долго", – приводит RT мнение сенатора от Крыма Сергея Цекова.
Признаю свою вину, искренне раскаиваюсь и прошу у украинского народа и государства прощения за совершенное (ые) мной преступление (ия).
Прошу применить ко мне процедуру прощения и альтернативное наказание, предусмотренное Законом Украины «О прощении», — говорится в проекте документа А.Сенченко.
http://politcentr.ru/22763-avtor-zakono ... kryma.html
Ему ответили :Крымчане и жители Донбасса не должны просить прощения у Украины. Наоборот, это официальный Киев обязан признать свою вину за насильственную украинизацию этих регионов. Такого мнения придерживаются крымские политики.
""Придет время, когда такие личности, как Сенченко, будут просить прощения перед гражданами Украины и перед крымчанами – перед всеми без всякого закона. Я уверен, что этого времени нам придется ждать не так долго", – приводит RT мнение сенатора от Крыма Сергея Цекова.
Re: Вместе разбираем враньё об Украине
ivanes писал(а):
Прошу применить ко мне процедуру прощения и альтернативное наказание, предусмотренное Законом Украины «О прощении»
Ага
Сознаю свою вину.
Меру. Степень. Глубину.
И прошу меня направить
На текущую войну.
Нет войны - я все приму -
Ссылку. Каторгу. Тюрьму.
Но желательно - в июле,
И желательно - в Крыму... (с)
Re: Вместе разбираем враньё об Украине
Теперь жители Донбасса решили вообще не входить в состав Украины ни при каких условиях.
Биться будут до последнего.
ЕСПЧ прекратил принятие исков от жителей Донбасса. Даже пошлину в евро возвращают.
Биться будут до последнего.
ЕСПЧ прекратил принятие исков от жителей Донбасса. Даже пошлину в евро возвращают.
Re: Вместе разбираем враньё об Украине
Как пояснил Тимофеев, использовать оружие агент СБУ планировал против неуправляемых нацбатальонов.
Первая партия, которую он заказал, были противотанковые мины. После того как мины ушли на территорию, мы увидели подрыв техники, причём глубоко в их тылу. Мы поняли, что он не врёт. Потом он вывозил уже другие образцы вооружения, — отметил Тимофеев.
https://life.ru/t/%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0 ... batalonami
Первая партия, которую он заказал, были противотанковые мины. После того как мины ушли на территорию, мы увидели подрыв техники, причём глубоко в их тылу. Мы поняли, что он не врёт. Потом он вывозил уже другие образцы вооружения, — отметил Тимофеев.
https://life.ru/t/%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0 ... batalonami
Re: Вместе разбираем враньё об Украине
Диспетчер Карлос, который якобы работал в киевском аэропорту Борисполь и писал в твиттере под псевдонимом spainbuca о том, что украинские самолеты преследовали малазийский Boeing, оказался человеком по имени Хосе Кароса Барриос Санчес. Он имеет судимости в Испании и был арестован в Румынии за мошенничество.
За свои услуги он получил от россиян 48 тысяч баксов.
Короче, очередной фейк для выгораживания дураков с "Буком".
За свои услуги он получил от россиян 48 тысяч баксов.
Короче, очередной фейк для выгораживания дураков с "Буком".
Re: Вместе разбираем враньё об Украине
Oleg Jabin1
На встречу Петя собирался,
Почистил зубы, зад помыл
Пред Трампом долго извинялся
Прочистил горло – сок попил
Минуту - двадцать хлюпал носом
Минуты две слезу пускал
Минут за пять задал вопросы
Минуту сам же отвечал
Минуты три просил кредиты
Пятнадцать Путину грозил
Заложил Мишку-одессита
Потом опять кредит просил
Потом просил, чтоб долг простили
И даже там полы подмел
А УкроСМИ всем сообщили
Мол, Петя с Трампом день провел
_________________
На встречу Петя собирался,
Почистил зубы, зад помыл
Пред Трампом долго извинялся
Прочистил горло – сок попил
Минуту - двадцать хлюпал носом
Минуты две слезу пускал
Минут за пять задал вопросы
Минуту сам же отвечал
Минуты три просил кредиты
Пятнадцать Путину грозил
Заложил Мишку-одессита
Потом опять кредит просил
Потом просил, чтоб долг простили
И даже там полы подмел
А УкроСМИ всем сообщили
Мол, Петя с Трампом день провел
_________________
Re: Вместе разбираем враньё об Украине
да, дедушка...вам как обладателю посуды с дыркой-сия процедура известна во всех подробностях. завидуете?ivanes писал(а):Почистил зубы, зад помыл
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