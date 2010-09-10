MrM писал(а): Диспетчер Карлос, который якобы работал в киевском аэропорту Борисполь и писал в твиттере под псевдонимом spainbuca о том, что украинские самолеты преследовали малазийский Boeing, оказался человеком по имени Хосе Кароса Барриос Санчес. Он имеет судимости в Испании и был арестован в Румынии за мошенничество.

За свои услуги он получил от россиян 48 тысяч баксов.

Короче, очередной фейк для выгораживания дураков с "Буком".