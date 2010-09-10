Вместе разбираем враньё об Украине
Обсуждение мировых новостей, событий и происшествий.
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Re: Вместе разбираем враньё об Украине
MrM писал(а):Диспетчер Карлос, который якобы работал в киевском аэропорту Борисполь и писал в твиттере под псевдонимом spainbuca о том, что украинские самолеты преследовали малазийский Boeing, оказался человеком по имени Хосе Кароса Барриос Санчес. Он имеет судимости в Испании и был арестован в Румынии за мошенничество.
За свои услуги он получил от россиян 48 тысяч баксов.
Короче, очередной фейк для выгораживания дураков с "Буком".
О как.... близко и летчика Волошина нехило отблагодарили http://news.liga.net/news/incident/1491 ... loshin.htm
Его фото висит на почетном месте в администрации Порошенко вместе с портретами других героев АТО.
http://gordonua.com/news/localnews/v-ni ... 37094.html
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