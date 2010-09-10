Вместе разбираем враньё об Украине

Обсуждение мировых новостей, событий и происшествий.

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Шварц
Пользователь RZN.info
Сообщения: 3793
Зарегистрирован: 15 июл 2013, 23:36

Re: Вместе разбираем враньё об Украине

Сообщение Шварц » Вчера, 21:14

MrM писал(а):Диспетчер Карлос, который якобы работал в киевском аэропорту Борисполь и писал в твиттере под псевдонимом spainbuca о том, что украинские самолеты преследовали малазийский Boeing, оказался человеком по имени Хосе Кароса Барриос Санчес. Он имеет судимости в Испании и был арестован в Румынии за мошенничество.
За свои услуги он получил от россиян 48 тысяч баксов.
Короче, очередной фейк для выгораживания дураков с "Буком".


О как.... близко :shock: и летчика Волошина нехило отблагодарили http://news.liga.net/news/incident/1491 ... loshin.htm

Его фото висит на почетном месте в администрации Порошенко вместе с портретами других героев АТО.


http://gordonua.com/news/localnews/v-ni ... 37094.html
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ivanes
Знаток RZN.info
Сообщения: 6409
Зарегистрирован: 11 дек 2008, 12:26

Re: Вместе разбираем враньё об Украине

Сообщение ivanes » Сегодня, 11:15

Шварц
Как работает разведка США? Отлично.
В 90- е годы Геркулес США приземлился на аэродроме Рязани. Пилотом была женщина. Подсвечивать ничего не нужно.Координаты по GPS давно известны. Пора бы знать как определили цель.
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Шварц
Пользователь RZN.info
Сообщения: 3793
Зарегистрирован: 15 июл 2013, 23:36

Re: Вместе разбираем враньё об Украине

Сообщение Шварц » Сегодня, 12:05

ivanes писал(а):Координаты по GPS давно известны. Пора бы знать как определили цель.


Ну так какого черта ты тогда этот вопрос поднимаешь??? Пугаешь народ, что-ли? :shock:
Да и потом... с твоим рассеянным вниманием и пространственным кретинизмом тебе с обычными картами бы разобраться ... https://forum.rzn.info/viewtopic.php?f= ... 58#p585058
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