Сообщение vgimly » Сегодня, 15:24

Думаете крылатые ракеты полетят на Дягилево?

Ну допустим, что более приоритетных целей не будет - лететь им часа 2 от ближайших "соседей".

Хотя военные училища и нефтезавод думаю будут более полезными целями.



1. Точные координаты известны? Хорошо. Но что они дадут ракетам? Их GPS будут заблокированы РЭБ. В лучшем случае ошибка возрастёт с единиц метров до сотен метров. Для неядерной БЧ ошибка в 100 метров означает промах.

Оптика - хорошо. Но за часы их подлёта многое может измениться.



2. Сколько крылатых ракет выделят на "местный" аэродром? 10-20? Ущерба полотну ВПП - минимум. Из ближайшего карьера самосвал щебёнки привезти да с гудроном залить - ремонт на час-полтора. Пусть три - если не готовиться заранее. Военные транспортники и в Турлатово в 20 км на грунтовку сядут, если потребуется. Грунтовку крылатыми ракетами портить - даже и не знаю..



На авиабазе Хайрат в Сирии - долетело около десятка КР. Достали пяток старых истребителей в капонирах (грунт+железобетон) - ну ОК - только цена старого истребителя соизмерима с новой КР.

Да и в Дягилево самолётов на стоянке нет - аэродром подскока дальней авиации.

Достали заправщики и стационарные бочки с топливом. Ну ОК. Стоимость заправщика - и цена КР, понятно, да?

Нефтезавод рядом - если что. Нефтебазы тоже раскиданы по региону.



Всех не передавишь. Гипотетическое нападение - да с учётом того, что ЯО не запустилось..