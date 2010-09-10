Вместе разбираем враньё об Украине
Обсуждение мировых новостей, событий и происшествий.
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Re: Вместе разбираем враньё об Украине
MrM писал(а):Диспетчер Карлос, который якобы работал в киевском аэропорту Борисполь и писал в твиттере под псевдонимом spainbuca о том, что украинские самолеты преследовали малазийский Boeing, оказался человеком по имени Хосе Кароса Барриос Санчес. Он имеет судимости в Испании и был арестован в Румынии за мошенничество.
За свои услуги он получил от россиян 48 тысяч баксов.
Короче, очередной фейк для выгораживания дураков с "Буком".
О как.... близко и летчика Волошина нехило отблагодарили http://news.liga.net/news/incident/1491 ... loshin.htm
Его фото висит на почетном месте в администрации Порошенко вместе с портретами других героев АТО.
http://gordonua.com/news/localnews/v-ni ... 37094.html
Re: Вместе разбираем враньё об Украине
Шварц
Как работает разведка США? Отлично.
В 90- е годы Геркулес США приземлился на аэродроме Рязани. Пилотом была женщина. Подсвечивать ничего не нужно.Координаты по GPS давно известны. Пора бы знать как определили цель.
Как работает разведка США? Отлично.
В 90- е годы Геркулес США приземлился на аэродроме Рязани. Пилотом была женщина. Подсвечивать ничего не нужно.Координаты по GPS давно известны. Пора бы знать как определили цель.
Re: Вместе разбираем враньё об Украине
ivanes писал(а):Координаты по GPS давно известны. Пора бы знать как определили цель.
Ну так какого черта ты тогда этот вопрос поднимаешь??? Пугаешь народ, что-ли?
Да и потом... с твоим рассеянным вниманием и пространственным кретинизмом тебе с обычными картами бы разобраться ... https://forum.rzn.info/viewtopic.php?f= ... 58#p585058
Re: Вместе разбираем враньё об Украине
Думаете крылатые ракеты полетят на Дягилево?
Ну допустим, что более приоритетных целей не будет - лететь им часа 2 от ближайших "соседей".
Хотя военные училища и нефтезавод думаю будут более полезными целями.
1. Точные координаты известны? Хорошо. Но что они дадут ракетам? Их GPS будут заблокированы РЭБ. В лучшем случае ошибка возрастёт с единиц метров до сотен метров. Для неядерной БЧ ошибка в 100 метров означает промах.
Оптика - хорошо. Но за часы их подлёта многое может измениться.
2. Сколько крылатых ракет выделят на "местный" аэродром? 10-20? Ущерба полотну ВПП - минимум. Из ближайшего карьера самосвал щебёнки привезти да с гудроном залить - ремонт на час-полтора. Пусть три - если не готовиться заранее. Военные транспортники и в Турлатово в 20 км на грунтовку сядут, если потребуется. Грунтовку крылатыми ракетами портить - даже и не знаю..
На авиабазе Хайрат в Сирии - долетело около десятка КР. Достали пяток старых истребителей в капонирах (грунт+железобетон) - ну ОК - только цена старого истребителя соизмерима с новой КР.
Да и в Дягилево самолётов на стоянке нет - аэродром подскока дальней авиации.
Достали заправщики и стационарные бочки с топливом. Ну ОК. Стоимость заправщика - и цена КР, понятно, да?
Нефтезавод рядом - если что. Нефтебазы тоже раскиданы по региону.
Всех не передавишь. Гипотетическое нападение - да с учётом того, что ЯО не запустилось..
Ну допустим, что более приоритетных целей не будет - лететь им часа 2 от ближайших "соседей".
Хотя военные училища и нефтезавод думаю будут более полезными целями.
1. Точные координаты известны? Хорошо. Но что они дадут ракетам? Их GPS будут заблокированы РЭБ. В лучшем случае ошибка возрастёт с единиц метров до сотен метров. Для неядерной БЧ ошибка в 100 метров означает промах.
Оптика - хорошо. Но за часы их подлёта многое может измениться.
2. Сколько крылатых ракет выделят на "местный" аэродром? 10-20? Ущерба полотну ВПП - минимум. Из ближайшего карьера самосвал щебёнки привезти да с гудроном залить - ремонт на час-полтора. Пусть три - если не готовиться заранее. Военные транспортники и в Турлатово в 20 км на грунтовку сядут, если потребуется. Грунтовку крылатыми ракетами портить - даже и не знаю..
На авиабазе Хайрат в Сирии - долетело около десятка КР. Достали пяток старых истребителей в капонирах (грунт+железобетон) - ну ОК - только цена старого истребителя соизмерима с новой КР.
Да и в Дягилево самолётов на стоянке нет - аэродром подскока дальней авиации.
Достали заправщики и стационарные бочки с топливом. Ну ОК. Стоимость заправщика - и цена КР, понятно, да?
Нефтезавод рядом - если что. Нефтебазы тоже раскиданы по региону.
Всех не передавишь. Гипотетическое нападение - да с учётом того, что ЯО не запустилось..
Re: Вместе разбираем враньё об Украине
Крылатые ракеты из Польши достанут до Дягилево.
GPS не так просто блокировать . Кроме того модернизированные Томагавки не блокируются. Есть иная система навигации и прицеливания. Кроме заправщиков,там припаркованы ТУ-160 и ТУ-95.
С 5 этажа дома в Мервино их видно.
GPS не так просто блокировать . Кроме того модернизированные Томагавки не блокируются. Есть иная система навигации и прицеливания. Кроме заправщиков,там припаркованы ТУ-160 и ТУ-95.
С 5 этажа дома в Мервино их видно.
Re: Вместе разбираем враньё об Украине
ivanes писал(а):Крылатые ракеты из Польши достанут до Дягилево.
GPS не так просто блокировать . Кроме того модернизированные Томагавки не блокируются. Есть иная система навигации и прицеливания. Кроме заправщиков,там припаркованы ТУ-160 и ТУ-95.
С 5 этажа дома в Мервино их видно.
И что из этого? Строить собственный бункер, уйти в монахи или сесть писать продолжение "Декамерона"? 90...95% населения земли живут в зоне возможного ракетного удара.
А вот Путин сделал всё от него зависящее, чтобы ракета прилетела не из Польши, а из Харькова.
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