Вместе разбираем враньё об Украине
Обсуждение мировых новостей, событий и происшествий.
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Re: Вместе разбираем враньё об Украине
MrM писал(а):Диспетчер Карлос, который якобы работал в киевском аэропорту Борисполь и писал в твиттере под псевдонимом spainbuca о том, что украинские самолеты преследовали малазийский Boeing, оказался человеком по имени Хосе Кароса Барриос Санчес. Он имеет судимости в Испании и был арестован в Румынии за мошенничество.
За свои услуги он получил от россиян 48 тысяч баксов.
Короче, очередной фейк для выгораживания дураков с "Буком".
О как.... близко и летчика Волошина нехило отблагодарили http://news.liga.net/news/incident/1491 ... loshin.htm
Его фото висит на почетном месте в администрации Порошенко вместе с портретами других героев АТО.
http://gordonua.com/news/localnews/v-ni ... 37094.html
Re: Вместе разбираем враньё об Украине
Шварц
Как работает разведка США? Отлично.
В 90- е годы Геркулес США приземлился на аэродроме Рязани. Пилотом была женщина. Подсвечивать ничего не нужно.Координаты по GPS давно известны. Пора бы знать как определили цель.
Как работает разведка США? Отлично.
В 90- е годы Геркулес США приземлился на аэродроме Рязани. Пилотом была женщина. Подсвечивать ничего не нужно.Координаты по GPS давно известны. Пора бы знать как определили цель.
Re: Вместе разбираем враньё об Украине
ivanes писал(а):Координаты по GPS давно известны. Пора бы знать как определили цель.
Ну так какого черта ты тогда этот вопрос поднимаешь??? Пугаешь народ, что-ли?
Да и потом... с твоим рассеянным вниманием и пространственным кретинизмом тебе с обычными картами бы разобраться ... https://forum.rzn.info/viewtopic.php?f= ... 58#p585058
Re: Вместе разбираем враньё об Украине
Думаете крылатые ракеты полетят на Дягилево?
Ну допустим, что более приоритетных целей не будет - лететь им часа 2 от ближайших "соседей".
Хотя военные училища и нефтезавод думаю будут более полезными целями.
1. Точные координаты известны? Хорошо. Но что они дадут ракетам? Их GPS будут заблокированы РЭБ. В лучшем случае ошибка возрастёт с единиц метров до сотен метров. Для неядерной БЧ ошибка в 100 метров означает промах.
Оптика - хорошо. Но за часы их подлёта многое может измениться.
2. Сколько крылатых ракет выделят на "местный" аэродром? 10-20? Ущерба полотну ВПП - минимум. Из ближайшего карьера самосвал щебёнки привезти да с гудроном залить - ремонт на час-полтора. Пусть три - если не готовиться заранее. Военные транспортники и в Турлатово в 20 км на грунтовку сядут, если потребуется. Грунтовку крылатыми ракетами портить - даже и не знаю..
На авиабазе Хайрат в Сирии - долетело около десятка КР. Достали пяток старых истребителей в капонирах (грунт+железобетон) - ну ОК - только цена старого истребителя соизмерима с новой КР.
Да и в Дягилево самолётов на стоянке нет - аэродром подскока дальней авиации.
Достали заправщики и стационарные бочки с топливом. Ну ОК. Стоимость заправщика - и цена КР, понятно, да?
Нефтезавод рядом - если что. Нефтебазы тоже раскиданы по региону.
Всех не передавишь. Гипотетическое нападение - да с учётом того, что ЯО не запустилось..
Ну допустим, что более приоритетных целей не будет - лететь им часа 2 от ближайших "соседей".
Хотя военные училища и нефтезавод думаю будут более полезными целями.
1. Точные координаты известны? Хорошо. Но что они дадут ракетам? Их GPS будут заблокированы РЭБ. В лучшем случае ошибка возрастёт с единиц метров до сотен метров. Для неядерной БЧ ошибка в 100 метров означает промах.
Оптика - хорошо. Но за часы их подлёта многое может измениться.
2. Сколько крылатых ракет выделят на "местный" аэродром? 10-20? Ущерба полотну ВПП - минимум. Из ближайшего карьера самосвал щебёнки привезти да с гудроном залить - ремонт на час-полтора. Пусть три - если не готовиться заранее. Военные транспортники и в Турлатово в 20 км на грунтовку сядут, если потребуется. Грунтовку крылатыми ракетами портить - даже и не знаю..
На авиабазе Хайрат в Сирии - долетело около десятка КР. Достали пяток старых истребителей в капонирах (грунт+железобетон) - ну ОК - только цена старого истребителя соизмерима с новой КР.
Да и в Дягилево самолётов на стоянке нет - аэродром подскока дальней авиации.
Достали заправщики и стационарные бочки с топливом. Ну ОК. Стоимость заправщика - и цена КР, понятно, да?
Нефтезавод рядом - если что. Нефтебазы тоже раскиданы по региону.
Всех не передавишь. Гипотетическое нападение - да с учётом того, что ЯО не запустилось..
Re: Вместе разбираем враньё об Украине
Крылатые ракеты из Польши достанут до Дягилево.
GPS не так просто блокировать . Кроме того модернизированные Томагавки не блокируются. Есть иная система навигации и прицеливания. Кроме заправщиков,там припаркованы ТУ-160 и ТУ-95.
С 5 этажа дома в Мервино их видно.
GPS не так просто блокировать . Кроме того модернизированные Томагавки не блокируются. Есть иная система навигации и прицеливания. Кроме заправщиков,там припаркованы ТУ-160 и ТУ-95.
С 5 этажа дома в Мервино их видно.
Re: Вместе разбираем враньё об Украине
ivanes писал(а):Крылатые ракеты из Польши достанут до Дягилево.
GPS не так просто блокировать . Кроме того модернизированные Томагавки не блокируются. Есть иная система навигации и прицеливания. Кроме заправщиков,там припаркованы ТУ-160 и ТУ-95.
С 5 этажа дома в Мервино их видно.
И что из этого? Строить собственный бункер, уйти в монахи или сесть писать продолжение "Декамерона"? 90...95% населения земли живут в зоне возможного ракетного удара.
А вот Путин сделал всё от него зависящее, чтобы ракета прилетела не из Польши, а из Харькова.
Re: Вместе разбираем враньё об Украине
Обязательно надо строить бункер. В районе полигона в Дубровичах.Грунт песчаный.
Харьковский танковый попадет под ракетный удар.
Что из района Харькова ближе?
США имеют 800 военных баз по всему земному шару.А сейчас хотят нанести удар из космоса. Вам как удобней? С земли или космоса?
Харьковский танковый попадет под ракетный удар.
Что из района Харькова ближе?
США имеют 800 военных баз по всему земному шару.А сейчас хотят нанести удар из космоса. Вам как удобней? С земли или космоса?
- Walker
- Пользователь RZN.info
- Сообщения: 2460
- Зарегистрирован: 10 сен 2010, 14:44
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Re: Вместе разбираем враньё об Украине
ivanes писал(а):……Вам как удобней? С земли или космоса?
Из космоса красивше: я в мультиках давеча видел.
Re: Вместе разбираем враньё об Украине
Ибунец, не прыгай от щастья, на Нерезиновск первее ракета прилетит.
Давайте беречь зрение - может, еще увидим что-нибудь хорошее.
Re: Вместе разбираем враньё об Украине
Напомним, 8 марта на контрольном пункте пропуска «Майорск» (Донбасс) спецслужбы задержали Рубана при попытке ввезти на Украину с территории ДНР крупный арсенал оружия.
«Я видела, как приехал синий микроавтобус и оттуда вышли люди с оружием. Эти люди сейчас находятся в парламенте. Я видела, как Парубий заводил снайперов в гостиницу «Украина». Луценко стал генпрокурором для того, чтобы скрыть эти преступления», — сказала Савченко на брифинге в Киеве
Подробности: https://regnum.ru/news/2390864.html
Любое использование материалов допускается только при наличии гиперссылки на ИА REGNUM.
Главное не партия оружия из ДНР,а их этикетка с надписью "Сделано на Украине".
Т.е делается попытка скрыть то,что ВСУ торгует оружием и продает его своим "террористам."
Кому нужен компромат?
Противотанковые мины,минометы,автоматы изготовлены в Украине. Как они туда попали с датой изготовления 2013г ?
«Я видела, как приехал синий микроавтобус и оттуда вышли люди с оружием. Эти люди сейчас находятся в парламенте. Я видела, как Парубий заводил снайперов в гостиницу «Украина». Луценко стал генпрокурором для того, чтобы скрыть эти преступления», — сказала Савченко на брифинге в Киеве
Подробности: https://regnum.ru/news/2390864.html
Любое использование материалов допускается только при наличии гиперссылки на ИА REGNUM.
Главное не партия оружия из ДНР,а их этикетка с надписью "Сделано на Украине".
Т.е делается попытка скрыть то,что ВСУ торгует оружием и продает его своим "террористам."
Кому нужен компромат?
Противотанковые мины,минометы,автоматы изготовлены в Украине. Как они туда попали с датой изготовления 2013г ?
Re: Вместе разбираем враньё об Украине
Walker писал(а):ivanes писал(а):……Вам как удобней? С земли или космоса?
Из космоса красивше: я в мультиках давеча видел.
Кроме того, у Штатов есть проект, названный HTV Falcon. Он предназначен для того, чтобы вывести на орбиту некий космический аппарат, который будет иметь на своем борту так называемые ударные элементы из твердотельных сплавов.
Если такая болванка спустится с орбиты, со скоростью пять-семь километров в секунду, то ее, во-первых, нельзя будет сбить. Во-вторых, при соприкосновении с поверхностью аппарат будет наносить так называемый кинетический удар, при котором будут разрушения, но при этом заражения территории и других последствий не будет.
Читайте больше на https://www.pravda.ru/politics/military ... tarwars-0/
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