Вместе разбираем враньё об Украине

Обсуждение мировых новостей, событий и происшествий.

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Шварц
Пользователь RZN.info
Сообщения: 3794
Зарегистрирован: 15 июл 2013, 23:36

Re: Вместе разбираем враньё об Украине

Сообщение Шварц » 18 мар 2018, 21:14

MrM писал(а):Диспетчер Карлос, который якобы работал в киевском аэропорту Борисполь и писал в твиттере под псевдонимом spainbuca о том, что украинские самолеты преследовали малазийский Boeing, оказался человеком по имени Хосе Кароса Барриос Санчес. Он имеет судимости в Испании и был арестован в Румынии за мошенничество.
За свои услуги он получил от россиян 48 тысяч баксов.
Короче, очередной фейк для выгораживания дураков с "Буком".


О как.... близко :shock: и летчика Волошина нехило отблагодарили http://news.liga.net/news/incident/1491 ... loshin.htm

Его фото висит на почетном месте в администрации Порошенко вместе с портретами других героев АТО.


http://gordonua.com/news/localnews/v-ni ... 37094.html
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ivanes
Знаток RZN.info
Сообщения: 6418
Зарегистрирован: 11 дек 2008, 12:26

Re: Вместе разбираем враньё об Украине

Сообщение ivanes » 19 мар 2018, 11:15

Шварц
Как работает разведка США? Отлично.
В 90- е годы Геркулес США приземлился на аэродроме Рязани. Пилотом была женщина. Подсвечивать ничего не нужно.Координаты по GPS давно известны. Пора бы знать как определили цель.
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Шварц
Пользователь RZN.info
Сообщения: 3794
Зарегистрирован: 15 июл 2013, 23:36

Re: Вместе разбираем враньё об Украине

Сообщение Шварц » 19 мар 2018, 12:05

ivanes писал(а):Координаты по GPS давно известны. Пора бы знать как определили цель.


Ну так какого черта ты тогда этот вопрос поднимаешь??? Пугаешь народ, что-ли? :shock:
Да и потом... с твоим рассеянным вниманием и пространственным кретинизмом тебе с обычными картами бы разобраться ... https://forum.rzn.info/viewtopic.php?f= ... 58#p585058
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vgimly
Гость RZN.info
Сообщения: 2
Зарегистрирован: 04 сен 2013, 20:23

Re: Вместе разбираем враньё об Украине

Сообщение vgimly » 19 мар 2018, 15:24

Думаете крылатые ракеты полетят на Дягилево?
Ну допустим, что более приоритетных целей не будет - лететь им часа 2 от ближайших "соседей".
Хотя военные училища и нефтезавод думаю будут более полезными целями.

1. Точные координаты известны? Хорошо. Но что они дадут ракетам? Их GPS будут заблокированы РЭБ. В лучшем случае ошибка возрастёт с единиц метров до сотен метров. Для неядерной БЧ ошибка в 100 метров означает промах.
Оптика - хорошо. Но за часы их подлёта многое может измениться.

2. Сколько крылатых ракет выделят на "местный" аэродром? 10-20? Ущерба полотну ВПП - минимум. Из ближайшего карьера самосвал щебёнки привезти да с гудроном залить - ремонт на час-полтора. Пусть три - если не готовиться заранее. Военные транспортники и в Турлатово в 20 км на грунтовку сядут, если потребуется. Грунтовку крылатыми ракетами портить - даже и не знаю..

На авиабазе Хайрат в Сирии - долетело около десятка КР. Достали пяток старых истребителей в капонирах (грунт+железобетон) - ну ОК - только цена старого истребителя соизмерима с новой КР.
Да и в Дягилево самолётов на стоянке нет - аэродром подскока дальней авиации.
Достали заправщики и стационарные бочки с топливом. Ну ОК. Стоимость заправщика - и цена КР, понятно, да?
Нефтезавод рядом - если что. Нефтебазы тоже раскиданы по региону.

Всех не передавишь. Гипотетическое нападение - да с учётом того, что ЯО не запустилось..
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ivanes
Знаток RZN.info
Сообщения: 6418
Зарегистрирован: 11 дек 2008, 12:26

Re: Вместе разбираем враньё об Украине

Сообщение ivanes » 19 мар 2018, 16:20

Крылатые ракеты из Польши достанут до Дягилево.
GPS не так просто блокировать . Кроме того модернизированные Томагавки не блокируются. Есть иная система навигации и прицеливания. Кроме заправщиков,там припаркованы ТУ-160 и ТУ-95.
С 5 этажа дома в Мервино их видно.
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MrM
Пользователь RZN.info
Сообщения: 2774
Зарегистрирован: 25 май 2009, 13:04

Re: Вместе разбираем враньё об Украине

Сообщение MrM » 19 мар 2018, 20:52

ivanes писал(а):Крылатые ракеты из Польши достанут до Дягилево.
GPS не так просто блокировать . Кроме того модернизированные Томагавки не блокируются. Есть иная система навигации и прицеливания. Кроме заправщиков,там припаркованы ТУ-160 и ТУ-95.
С 5 этажа дома в Мервино их видно.

И что из этого? Строить собственный бункер, уйти в монахи или сесть писать продолжение "Декамерона"? 90...95% населения земли живут в зоне возможного ракетного удара.
А вот Путин сделал всё от него зависящее, чтобы ракета прилетела не из Польши, а из Харькова.
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ivanes
Знаток RZN.info
Сообщения: 6418
Зарегистрирован: 11 дек 2008, 12:26

Re: Вместе разбираем враньё об Украине

Сообщение ivanes » 20 мар 2018, 16:12

Обязательно надо строить бункер. В районе полигона в Дубровичах.Грунт песчаный.
Харьковский танковый попадет под ракетный удар.
Что из района Харькова ближе?
США имеют 800 военных баз по всему земному шару.А сейчас хотят нанести удар из космоса. Вам как удобней? С земли или космоса?
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Walker
Пользователь RZN.info
Сообщения: 2460
Зарегистрирован: 10 сен 2010, 14:44
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Контактная информация пользователя Walker

Re: Вместе разбираем враньё об Украине

Сообщение Walker » 20 мар 2018, 16:36

ivanes писал(а):……Вам как удобней? С земли или космоса?

Из космоса красивше: я в мультиках давеча видел.
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UNCLE1911
Гуру RZN.info
Сообщения: 11255
Зарегистрирован: 04 май 2006, 10:23
Откуда: Оттель

Re: Вместе разбираем враньё об Украине

Сообщение UNCLE1911 » 20 мар 2018, 16:37

Ибунец, не прыгай от щастья, на Нерезиновск первее ракета прилетит.
Давайте беречь зрение - может, еще увидим что-нибудь хорошее.
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ivanes
Знаток RZN.info
Сообщения: 6418
Зарегистрирован: 11 дек 2008, 12:26

Re: Вместе разбираем враньё об Украине

Сообщение ivanes » Сегодня, 10:36

Напомним, 8 марта на контрольном пункте пропуска «Майорск» (Донбасс) спецслужбы задержали Рубана при попытке ввезти на Украину с территории ДНР крупный арсенал оружия.
«Я видела, как приехал синий микроавтобус и оттуда вышли люди с оружием. Эти люди сейчас находятся в парламенте. Я видела, как Парубий заводил снайперов в гостиницу «Украина». Луценко стал генпрокурором для того, чтобы скрыть эти преступления», — сказала Савченко на брифинге в Киеве


Подробности: https://regnum.ru/news/2390864.html
Любое использование материалов допускается только при наличии гиперссылки на ИА REGNUM.

Главное не партия оружия из ДНР,а их этикетка с надписью "Сделано на Украине".
Т.е делается попытка скрыть то,что ВСУ торгует оружием и продает его своим "террористам."
Кому нужен компромат?
Противотанковые мины,минометы,автоматы изготовлены в Украине. Как они туда попали с датой изготовления 2013г ?
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ivanes
Знаток RZN.info
Сообщения: 6418
Зарегистрирован: 11 дек 2008, 12:26

Re: Вместе разбираем враньё об Украине

Сообщение ivanes » Сегодня, 10:44

Walker писал(а):
ivanes писал(а):……Вам как удобней? С земли или космоса?

Из космоса красивше: я в мультиках давеча видел.

Кроме того, у Штатов есть проект, названный HTV Falcon. Он предназначен для того, чтобы вывести на орбиту некий космический аппарат, который будет иметь на своем борту так называемые ударные элементы из твердотельных сплавов.

Если такая болванка спустится с орбиты, со скоростью пять-семь километров в секунду, то ее, во-первых, нельзя будет сбить. Во-вторых, при соприкосновении с поверхностью аппарат будет наносить так называемый кинетический удар, при котором будут разрушения, но при этом заражения территории и других последствий не будет.

Читайте больше на https://www.pravda.ru/politics/military ... tarwars-0/
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