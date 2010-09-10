Вместе разбираем враньё об Украине
Обсуждение мировых новостей, событий и происшествий.
Модератор: Модераторы FORUM.RZN.info
Re: Вместе разбираем враньё об Украине
ivanes писал(а): Украинские власти начали считать 1945- по 1992г оккупированной СССР-Россией.
Что привезли оккупанты в Украину:
-
Дело в том что они считают,что то что было "привезенно",было привезенно не для Украины,а было привезенно в УССР,что бы потом вывезти в больших размерах.
В жизни приходится выбирать либо жесткая позиция,либо неудобная поза.(сэр Уинстон Леонард Спенсер-Черчилль)
Вернуться в «События в стране и мире»
Кто сейчас на конференции
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 1 гость