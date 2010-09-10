Сообщение контакт » 19 минут назад

ivanes писал(а): Украинские власти начали считать 1945- по 1992г оккупированной СССР-Россией.

Что привезли оккупанты в Украину:

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Дело в том что они считают,что то что было "привезенно",было привезенно не для Украины,а было привезенно в УССР,что бы потом вывезти в больших размерах.