Сообщение ivanes » Вчера, 16:28

В старых, оставшихся со времен СССР складах войсковой части А-0312 военные с подчиненными из военизированной охраны – по приказу Родины – хранят более семи тонн смертельного вещества зарин.А также более тонны боевого отравляющего газа VХ. Долгие годы украинская власть скрывала это ЧП, чтобы снять с себя ответственность за откровенную бездеятельность в столь щекотливом вопросе.Начало журналистскому расследованию положила сенсационная статья тайбейской газеты «Индепендент морнинг пост». Обвинившая 2 марта 1997 года Украину в торговле боевыми отравляющими веществами, производство которых давно запрещено рядом международных конвенций. На следующий же день подробности этой статьи стали достоянием крупнейших информационных агентств. Тайваньская газета, ссылаясь на секретный доклад тайваньской разведки, обвинила Украину в продаже Китаю боевого отравляющего вещества (БОВ) — зарина.Версия «Индепендент морнинг пост» была такова. Зарин, проданный Китаю, хранился в арсеналах бывшей Советской Армии на украинской территории. Украина была вынуждена срочно продать отравляющее вещество из-за опасений, что его выявят международные инспекторы, осуществляющие контроль за соблюдением конвенции о запрещении химического оружия. Пользуясь тем, что торговля оружием между Украиной и Китаем довольно интенсивна, секретная сделка благополучно состоялась.Газета сообщила и количество проданных боевых отравляющих веществ (БОВ) — более 500 тонн.Сообщения СМИ о череде массовых отравлений жителей ряда украинских населенных пунктов впервые появились в конце 90-х. Природа отравлений, носивших тяжелый характер, так и не была выяснена украинскими медиками. От помощи зарубежных специалистов в выяснении причин массового поражения населения официальная Украина всякий раз отказывалась. Местные жители, подвергшиеся воздействию непонятных заболеваний, прямо указывали на виновников случившегося – военных.Украинский след — наиболее вероятный в «Деле Скрипаля». У «незалежной» и мотив очевиден, в отличие от России, на которую вот уже скоро месяц, как «навалились» русофобы из Великобритании, откровенно игнорирующие её доводы и подстрекающие своих западноевропейских партнеров, а также США к новым санкциям против неё и бойкоту Чемпионата мира по футболу-2018.К такому выводу пришли финские политики, среди которых немало действующих парламентариев.