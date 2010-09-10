Вместе разбираем враньё об Украине
Обсуждение мировых новостей, событий и происшествий.
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Re: Вместе разбираем враньё об Украине
ivanes писал(а): Украинские власти начали считать 1945- по 1992г оккупированной СССР-Россией.
Что привезли оккупанты в Украину:
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Дело в том что они считают,что то что было "привезенно",было привезенно не для Украины,а было привезенно в УССР,что бы потом вывезти в больших размерах.
В жизни приходится выбирать либо жесткая позиция,либо неудобная поза.(сэр Уинстон Леонард Спенсер-Черчилль)
Re: Вместе разбираем враньё об Украине
Тогда,если Украина не считать правоприемницей УССР,тогда войдите в ООН по регламенту Устава ООН.
Закройте все АЭС, отдайте весь Донбасс. Знаете есть поговорка "двое с сошкой,а семеро с ложкой".
Так вот две республики производили в 1990г больше,чем потребляли.Это РСФСР и БССР. Остальные 10 союзных республик потребляли на душу населения больше,чем производили.
Вот такие показатели за 1990год (тыс $ на душу населения производство/потребление
РСФСР -17,5/11,8
БССР -15,6/12,0
УССР-12,4/13,3
ЛитССР-13,0/23,3
ЛатССР-16,5/26,9
Эс ССР-15,8/35,8
ГрССР-10,6/41,9
Подробности http://iamruss.ru/production-and-consum ... -the-ussr/
Закройте все АЭС, отдайте весь Донбасс. Знаете есть поговорка "двое с сошкой,а семеро с ложкой".
Так вот две республики производили в 1990г больше,чем потребляли.Это РСФСР и БССР. Остальные 10 союзных республик потребляли на душу населения больше,чем производили.
Вот такие показатели за 1990год (тыс $ на душу населения производство/потребление
РСФСР -17,5/11,8
БССР -15,6/12,0
УССР-12,4/13,3
ЛитССР-13,0/23,3
ЛатССР-16,5/26,9
Эс ССР-15,8/35,8
ГрССР-10,6/41,9
Подробности http://iamruss.ru/production-and-consum ... -the-ussr/
Re: Вместе разбираем враньё об Украине
Превышение потребления над производством, в раз
Грузия ----------------------------------2,89
Армения ----------------------------------2,67
Узбекистан ---------------------------2,15
Туркмения---------------------------------1,95
Эстония ----------------------------------1,79
Литва ----------------------------------1,70
Латвия ----------------------------------1,32
Азербайджан ---------------------------1,27
Грузия ----------------------------------2,89
Армения ----------------------------------2,67
Узбекистан ---------------------------2,15
Туркмения---------------------------------1,95
Эстония ----------------------------------1,79
Литва ----------------------------------1,70
Латвия ----------------------------------1,32
Азербайджан ---------------------------1,27
Re: Вместе разбираем враньё об Украине
В старых, оставшихся со времен СССР складах войсковой части А-0312 военные с подчиненными из военизированной охраны – по приказу Родины – хранят более семи тонн смертельного вещества зарин.
А также более тонны боевого отравляющего газа VХ. Долгие годы украинская власть скрывала это ЧП, чтобы снять с себя ответственность за откровенную бездеятельность в столь щекотливом вопросе.
Начало журналистскому расследованию положила сенсационная статья тайбейской газеты «Индепендент морнинг пост». Обвинившая 2 марта 1997 года Украину в торговле боевыми отравляющими веществами, производство которых давно запрещено рядом международных конвенций. На следующий же день подробности этой статьи стали достоянием крупнейших информационных агентств. Тайваньская газета, ссылаясь на секретный доклад тайваньской разведки, обвинила Украину в продаже Китаю боевого отравляющего вещества (БОВ) — зарина.
Версия «Индепендент морнинг пост» была такова. Зарин, проданный Китаю, хранился в арсеналах бывшей Советской Армии на украинской территории. Украина была вынуждена срочно продать отравляющее вещество из-за опасений, что его выявят международные инспекторы, осуществляющие контроль за соблюдением конвенции о запрещении химического оружия. Пользуясь тем, что торговля оружием между Украиной и Китаем довольно интенсивна, секретная сделка благополучно состоялась.
Газета сообщила и количество проданных боевых отравляющих веществ (БОВ) — более 500 тонн.
Сообщения СМИ о череде массовых отравлений жителей ряда украинских населенных пунктов впервые появились в конце 90-х. Природа отравлений, носивших тяжелый характер, так и не была выяснена украинскими медиками. От помощи зарубежных специалистов в выяснении причин массового поражения населения официальная Украина всякий раз отказывалась. Местные жители, подвергшиеся воздействию непонятных заболеваний, прямо указывали на виновников случившегося – военных.
http://rewer.net/tajnoe-oruzhie-prezide ... hhestvami/
Украинский след — наиболее вероятный в «Деле Скрипаля». У «незалежной» и мотив очевиден, в отличие от России, на которую вот уже скоро месяц, как «навалились» русофобы из Великобритании, откровенно игнорирующие её доводы и подстрекающие своих западноевропейских партнеров, а также США к новым санкциям против неё и бойкоту Чемпионата мира по футболу-2018.
К такому выводу пришли финские политики, среди которых немало действующих парламентариев.
http://svpressa.ru/politic/article/1965 ... ource=smi2
А также более тонны боевого отравляющего газа VХ. Долгие годы украинская власть скрывала это ЧП, чтобы снять с себя ответственность за откровенную бездеятельность в столь щекотливом вопросе.
Начало журналистскому расследованию положила сенсационная статья тайбейской газеты «Индепендент морнинг пост». Обвинившая 2 марта 1997 года Украину в торговле боевыми отравляющими веществами, производство которых давно запрещено рядом международных конвенций. На следующий же день подробности этой статьи стали достоянием крупнейших информационных агентств. Тайваньская газета, ссылаясь на секретный доклад тайваньской разведки, обвинила Украину в продаже Китаю боевого отравляющего вещества (БОВ) — зарина.
Версия «Индепендент морнинг пост» была такова. Зарин, проданный Китаю, хранился в арсеналах бывшей Советской Армии на украинской территории. Украина была вынуждена срочно продать отравляющее вещество из-за опасений, что его выявят международные инспекторы, осуществляющие контроль за соблюдением конвенции о запрещении химического оружия. Пользуясь тем, что торговля оружием между Украиной и Китаем довольно интенсивна, секретная сделка благополучно состоялась.
Газета сообщила и количество проданных боевых отравляющих веществ (БОВ) — более 500 тонн.
Сообщения СМИ о череде массовых отравлений жителей ряда украинских населенных пунктов впервые появились в конце 90-х. Природа отравлений, носивших тяжелый характер, так и не была выяснена украинскими медиками. От помощи зарубежных специалистов в выяснении причин массового поражения населения официальная Украина всякий раз отказывалась. Местные жители, подвергшиеся воздействию непонятных заболеваний, прямо указывали на виновников случившегося – военных.
http://rewer.net/tajnoe-oruzhie-prezide ... hhestvami/
Украинский след — наиболее вероятный в «Деле Скрипаля». У «незалежной» и мотив очевиден, в отличие от России, на которую вот уже скоро месяц, как «навалились» русофобы из Великобритании, откровенно игнорирующие её доводы и подстрекающие своих западноевропейских партнеров, а также США к новым санкциям против неё и бойкоту Чемпионата мира по футболу-2018.
К такому выводу пришли финские политики, среди которых немало действующих парламентариев.
http://svpressa.ru/politic/article/1965 ... ource=smi2
Re: Вместе разбираем враньё об Украине
ivanes писал(а):Тогда,если Украина не считать правоприемницей УССР,тогда войдите в ООН по регламенту Устава ООН.
А так как есть,вас не устраивает?
ivanes писал(а):Закройте все АЭС, отдайте весь Донбасс.
Кому отдать?
ivanes писал(а)://iamruss.ru/production-and-consumption-in-the-ussr/
Статьи которые начинаются "Я русский
что значит быть русским человеком" а далее с ваших слов там идет кривая статистика,я не читаю и считаю такие статьи пишут фашисты,которые считают что место под солнцем есть национальноопределяющий фактор.
В жизни приходится выбирать либо жесткая позиция,либо неудобная поза.(сэр Уинстон Леонард Спенсер-Черчилль)
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