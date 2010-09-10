Вместе разбираем враньё об Украине
Обсуждение мировых новостей, событий и происшествий.
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Re: Вместе разбираем враньё об Украине
ivanes писал(а): Украинские власти начали считать 1945- по 1992г оккупированной СССР-Россией.
Что привезли оккупанты в Украину:
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Дело в том что они считают,что то что было "привезенно",было привезенно не для Украины,а было привезенно в УССР,что бы потом вывезти в больших размерах.
В жизни приходится выбирать либо жесткая позиция,либо неудобная поза.(сэр Уинстон Леонард Спенсер-Черчилль)
Re: Вместе разбираем враньё об Украине
Тогда,если Украина не считать правоприемницей УССР,тогда войдите в ООН по регламенту Устава ООН.
Закройте все АЭС, отдайте весь Донбасс. Знаете есть поговорка "двое с сошкой,а семеро с ложкой".
Так вот две республики производили в 1990г больше,чем потребляли.Это РСФСР и БССР. Остальные 10 союзных республик потребляли на душу населения больше,чем производили.
Вот такие показатели за 1990год (тыс $ на душу населения производство/потребление
РСФСР -17,5/11,8
БССР -15,6/12,0
УССР-12,4/13,3
ЛитССР-13,0/23,3
ЛатССР-16,5/26,9
Эс ССР-15,8/35,8
ГрССР-10,6/41,9
Подробности http://iamruss.ru/production-and-consum ... -the-ussr/
Закройте все АЭС, отдайте весь Донбасс. Знаете есть поговорка "двое с сошкой,а семеро с ложкой".
Так вот две республики производили в 1990г больше,чем потребляли.Это РСФСР и БССР. Остальные 10 союзных республик потребляли на душу населения больше,чем производили.
Вот такие показатели за 1990год (тыс $ на душу населения производство/потребление
РСФСР -17,5/11,8
БССР -15,6/12,0
УССР-12,4/13,3
ЛитССР-13,0/23,3
ЛатССР-16,5/26,9
Эс ССР-15,8/35,8
ГрССР-10,6/41,9
Подробности http://iamruss.ru/production-and-consum ... -the-ussr/
Re: Вместе разбираем враньё об Украине
Превышение потребления над производством, в раз
Грузия ----------------------------------2,89
Армения ----------------------------------2,67
Узбекистан ---------------------------2,15
Туркмения---------------------------------1,95
Эстония ----------------------------------1,79
Литва ----------------------------------1,70
Латвия ----------------------------------1,32
Азербайджан ---------------------------1,27
Грузия ----------------------------------2,89
Армения ----------------------------------2,67
Узбекистан ---------------------------2,15
Туркмения---------------------------------1,95
Эстония ----------------------------------1,79
Литва ----------------------------------1,70
Латвия ----------------------------------1,32
Азербайджан ---------------------------1,27
Re: Вместе разбираем враньё об Украине
В старых, оставшихся со времен СССР складах войсковой части А-0312 военные с подчиненными из военизированной охраны – по приказу Родины – хранят более семи тонн смертельного вещества зарин.
А также более тонны боевого отравляющего газа VХ. Долгие годы украинская власть скрывала это ЧП, чтобы снять с себя ответственность за откровенную бездеятельность в столь щекотливом вопросе.
Начало журналистскому расследованию положила сенсационная статья тайбейской газеты «Индепендент морнинг пост». Обвинившая 2 марта 1997 года Украину в торговле боевыми отравляющими веществами, производство которых давно запрещено рядом международных конвенций. На следующий же день подробности этой статьи стали достоянием крупнейших информационных агентств. Тайваньская газета, ссылаясь на секретный доклад тайваньской разведки, обвинила Украину в продаже Китаю боевого отравляющего вещества (БОВ) — зарина.
Версия «Индепендент морнинг пост» была такова. Зарин, проданный Китаю, хранился в арсеналах бывшей Советской Армии на украинской территории. Украина была вынуждена срочно продать отравляющее вещество из-за опасений, что его выявят международные инспекторы, осуществляющие контроль за соблюдением конвенции о запрещении химического оружия. Пользуясь тем, что торговля оружием между Украиной и Китаем довольно интенсивна, секретная сделка благополучно состоялась.
Газета сообщила и количество проданных боевых отравляющих веществ (БОВ) — более 500 тонн.
Сообщения СМИ о череде массовых отравлений жителей ряда украинских населенных пунктов впервые появились в конце 90-х. Природа отравлений, носивших тяжелый характер, так и не была выяснена украинскими медиками. От помощи зарубежных специалистов в выяснении причин массового поражения населения официальная Украина всякий раз отказывалась. Местные жители, подвергшиеся воздействию непонятных заболеваний, прямо указывали на виновников случившегося – военных.
http://rewer.net/tajnoe-oruzhie-prezide ... hhestvami/
Украинский след — наиболее вероятный в «Деле Скрипаля». У «незалежной» и мотив очевиден, в отличие от России, на которую вот уже скоро месяц, как «навалились» русофобы из Великобритании, откровенно игнорирующие её доводы и подстрекающие своих западноевропейских партнеров, а также США к новым санкциям против неё и бойкоту Чемпионата мира по футболу-2018.
К такому выводу пришли финские политики, среди которых немало действующих парламентариев.
http://svpressa.ru/politic/article/1965 ... ource=smi2
А также более тонны боевого отравляющего газа VХ. Долгие годы украинская власть скрывала это ЧП, чтобы снять с себя ответственность за откровенную бездеятельность в столь щекотливом вопросе.
Начало журналистскому расследованию положила сенсационная статья тайбейской газеты «Индепендент морнинг пост». Обвинившая 2 марта 1997 года Украину в торговле боевыми отравляющими веществами, производство которых давно запрещено рядом международных конвенций. На следующий же день подробности этой статьи стали достоянием крупнейших информационных агентств. Тайваньская газета, ссылаясь на секретный доклад тайваньской разведки, обвинила Украину в продаже Китаю боевого отравляющего вещества (БОВ) — зарина.
Версия «Индепендент морнинг пост» была такова. Зарин, проданный Китаю, хранился в арсеналах бывшей Советской Армии на украинской территории. Украина была вынуждена срочно продать отравляющее вещество из-за опасений, что его выявят международные инспекторы, осуществляющие контроль за соблюдением конвенции о запрещении химического оружия. Пользуясь тем, что торговля оружием между Украиной и Китаем довольно интенсивна, секретная сделка благополучно состоялась.
Газета сообщила и количество проданных боевых отравляющих веществ (БОВ) — более 500 тонн.
Сообщения СМИ о череде массовых отравлений жителей ряда украинских населенных пунктов впервые появились в конце 90-х. Природа отравлений, носивших тяжелый характер, так и не была выяснена украинскими медиками. От помощи зарубежных специалистов в выяснении причин массового поражения населения официальная Украина всякий раз отказывалась. Местные жители, подвергшиеся воздействию непонятных заболеваний, прямо указывали на виновников случившегося – военных.
http://rewer.net/tajnoe-oruzhie-prezide ... hhestvami/
Украинский след — наиболее вероятный в «Деле Скрипаля». У «незалежной» и мотив очевиден, в отличие от России, на которую вот уже скоро месяц, как «навалились» русофобы из Великобритании, откровенно игнорирующие её доводы и подстрекающие своих западноевропейских партнеров, а также США к новым санкциям против неё и бойкоту Чемпионата мира по футболу-2018.
К такому выводу пришли финские политики, среди которых немало действующих парламентариев.
http://svpressa.ru/politic/article/1965 ... ource=smi2
Re: Вместе разбираем враньё об Украине
ivanes писал(а):Тогда,если Украина не считать правоприемницей УССР,тогда войдите в ООН по регламенту Устава ООН.
А так как есть,вас не устраивает?
ivanes писал(а):Закройте все АЭС, отдайте весь Донбасс.
Кому отдать?
ivanes писал(а)://iamruss.ru/production-and-consumption-in-the-ussr/
Статьи которые начинаются "Я русский
что значит быть русским человеком" а далее с ваших слов там идет кривая статистика,я не читаю и считаю такие статьи пишут фашисты,которые считают что место под солнцем есть национальноопределяющий фактор.
В жизни приходится выбирать либо жесткая позиция,либо неудобная поза.(сэр Уинстон Леонард Спенсер-Черчилль)
Re: Вместе разбираем враньё об Украине
Не надо никому отдавать.Разгрузите реакторы от ТВЭЛов и взорвите оставшиеся части.Турбины,насосы.
США открыли в Сирии две военные базы по просьбе сирийских курдов. Теперь строят еще одну в районе Дейр-эр-Зол.
Пора России по просьбе ДЛНР открыть базы в районе приазовья и в районе пригорода Луганска.По американскому образцу. Разместить ракетные малые катера,аэродромы есть в Ростовской и Воронежской областях.Бронетехнику привезут.
Заголовки не читаю,читаю и цитирую суть.
Пора бы Украине соблюдать регламент Устава ООН. Тогда может Украина успокоится.
Согласно данным МВФ по итогам 2016 года, более низкий уровень ВВП на душу населения Украины (2,2 тысячи долларов) был только у Узбекистана (2,1 тысячи долларов), Киргизии (1000 долларов) и Таджикистана (800 долларов).
При этом аналогичный показатель в России, по прогнозам агентства, превысит 10 тысяч долларов.
РИА Новости Украина: https://rian.com.ua/analytics/20171030/ ... dnost.html
За 10 лет в четыре раза упал показатель ВВП на душу населения, а ведь это уровень жизни граждан, посетовала лидер ВО «Батькивщина» Юлия Тимошенко в эфире телеканала 112.
https://www.gazeta.ru/business/2017/10/ ... 1006.shtml
США открыли в Сирии две военные базы по просьбе сирийских курдов. Теперь строят еще одну в районе Дейр-эр-Зол.
Пора России по просьбе ДЛНР открыть базы в районе приазовья и в районе пригорода Луганска.По американскому образцу. Разместить ракетные малые катера,аэродромы есть в Ростовской и Воронежской областях.Бронетехнику привезут.
Заголовки не читаю,читаю и цитирую суть.
Пора бы Украине соблюдать регламент Устава ООН. Тогда может Украина успокоится.
Согласно данным МВФ по итогам 2016 года, более низкий уровень ВВП на душу населения Украины (2,2 тысячи долларов) был только у Узбекистана (2,1 тысячи долларов), Киргизии (1000 долларов) и Таджикистана (800 долларов).
При этом аналогичный показатель в России, по прогнозам агентства, превысит 10 тысяч долларов.
РИА Новости Украина: https://rian.com.ua/analytics/20171030/ ... dnost.html
За 10 лет в четыре раза упал показатель ВВП на душу населения, а ведь это уровень жизни граждан, посетовала лидер ВО «Батькивщина» Юлия Тимошенко в эфире телеканала 112.
https://www.gazeta.ru/business/2017/10/ ... 1006.shtml
Re: Вместе разбираем враньё об Украине
ivanes писал(а):отдайте весь Донбасс
ivanes писал(а):Не надо никому отдавать.
Я чет запутался.
ivanes писал(а):Разгрузите реакторы от ТВЭЛов и взорвите оставшиеся части.Турбины,насосы.
С каких херов то?За них заплаченна высокая цена (выкачка ресурсов большим братом).
ivanes писал(а):Пора России по просьбе ДЛНР открыть базы в районе приазовья и в районе пригорода Луганска.
Не понял,по чьей просьбе?
ivanes писал(а):Заголовки не читаю,читаю и цитирую суть.
Ваша "суть" подогнана под заголовки,к тому же охватывает период когда время экспансии и выкачки ресурсов себя исчерпала.
ivanes писал(а):Пора бы Украине соблюдать регламент Устава ООН. Тогда может Украина успокоится.
Украина не успокоится,будьте уверены.Сейчас самый выгодный бизнес в стране,это встать на острие всех орудий различных калибров разворачивающихся на РФ.И как показывает исстория процесс этот будет затяжным и с этого Юкраин готовится стричь бонусы.Спасибо товарищам за наше счастливое будущее вместе с "братским" народом!
В жизни приходится выбирать либо жесткая позиция,либо неудобная поза.(сэр Уинстон Леонард Спенсер-Черчилль)
Re: Вместе разбираем враньё об Украине
Командование Черноморского флота (ЧФ) готово обеспечить безопасность судоходства в северо-восточной части Черного моря и акватории Азовского моря после того, как украинские пограничники задержали судно "Норд" из Крыма, сообщил РИА Новос
РИА Новости https://ria.ru/radio_brief/20180403/1517799801.html
Теперь МРК будут сопровождать суда до порта назначения
РИА Новости https://ria.ru/radio_brief/20180403/1517799801.html
Теперь МРК будут сопровождать суда до порта назначения
Re: Вместе разбираем враньё об Украине
Успокоят Украину отсутствия газа и угля.Вместо металла она будет продавать руду.
УССР будто кормила весь СССР пшеницей,УзССР снабжала всех хлопком, АрмССР -коньяком и т.д.
На проверку оказалось все наоборот.РСФСР и БССР были с сошкой,остальные с ложкой.
Прибалтийские республик СССР сделал парадной дверью. Где 1,5 млн жителей этих республик ныне? Гастербайтеры в странах ЕС.На родине нет работы.Украинцы гастербайтеры в Польше и России.Нет работы на Украине.
Бизнес на крови не так хорошо оплачивается. США и собирается Франция создали военные базы в Сирии без резолюции ООН и приглашения властей Сирии. Все молчат.Что если Россия поступит также на ДЛНР?
Или жандарму все можно?
Ныне ЧФ России в Крыму контролирует все Черное море.Теперь корабли будут контролировать проход под арками мостов.
Я познал "братство" украинское в Ровно,Львове,Виннице и Ворошиловограде.
УССР будто кормила весь СССР пшеницей,УзССР снабжала всех хлопком, АрмССР -коньяком и т.д.
На проверку оказалось все наоборот.РСФСР и БССР были с сошкой,остальные с ложкой.
Прибалтийские республик СССР сделал парадной дверью. Где 1,5 млн жителей этих республик ныне? Гастербайтеры в странах ЕС.На родине нет работы.Украинцы гастербайтеры в Польше и России.Нет работы на Украине.
Бизнес на крови не так хорошо оплачивается. США и собирается Франция создали военные базы в Сирии без резолюции ООН и приглашения властей Сирии. Все молчат.Что если Россия поступит также на ДЛНР?
Или жандарму все можно?
Ныне ЧФ России в Крыму контролирует все Черное море.Теперь корабли будут контролировать проход под арками мостов.
Я познал "братство" украинское в Ровно,Львове,Виннице и Ворошиловограде.
Re: Вместе разбираем враньё об Украине
МОСКВА, 3 апр — РИА Новости. Черноморский флот готов обеспечить безопасность судоходства в северо-восточной части Черного моря и акватории Азовского моря, сообщил РИА Новости источник в силовых структурах республики. По его словам, к патрулированию может присоединиться и морская авиация.
РИА Новости https://ria.ru/defense_safety/20180403/1517807272.html
РИА Новости https://ria.ru/defense_safety/20180403/1517807272.html
Re: Вместе разбираем враньё об Украине
ivanes писал(а):Командование Черноморского флота (ЧФ) готово обеспечить безопасность судоходства в северо-восточной части Черного моря и акватории Азовского моря после того, как украинские пограничники задержали судно "Норд" из Крыма, сообщил РИА Новос
РИА Новости https://ria.ru/radio_brief/20180403/1517799801.html
Теперь МРК будут сопровождать суда до порта назначения
Ага,и прям в порту будут охранять))Удел судоходства,которое завязано на портах Крыма-местные линии.Любое судно,которое,согласно международного права,не законно пересекает границы суверенного госсударства(в том числе и Украины),подлежит задержанию и судебному разбирательству в любом порту где работают международные законы.
В жизни приходится выбирать либо жесткая позиция,либо неудобная поза.(сэр Уинстон Леонард Спенсер-Черчилль)
Re: Вместе разбираем враньё об Украине
ivanes писал(а):МОСКВА, 3 апр — РИА Новости. Черноморский флот готов обеспечить безопасность судоходства в северо-восточной части Черного моря и акватории Азовского моря, сообщил РИА Новости источник в силовых структурах республики. По его словам, к патрулированию может присоединиться и морская авиация.
РИА Новости https://ria.ru/defense_safety/20180403/1517807272.html
И страны черноморского бассейна вздохнули свободно от такой новости))Наконец-то безопастность,и уверенность в завтрашнем дне)) турки,грузины,румыны,болгары,молдоване,украинцы все вышли на великий праздник в честь этого события в экстазе от такого "дружеского" шага РФ.И дикторы центральных каналов РФ с экранов с укором бросают всему миру "ну вот видите,а вы нас не любите")))
В жизни приходится выбирать либо жесткая позиция,либо неудобная поза.(сэр Уинстон Леонард Спенсер-Черчилль)
Re: Вместе разбираем враньё об Украине
контакт писал(а):И страны черноморского бассейна вздохнули свободно от такой новости))Наконец-то безопастность,и уверенность в завтрашнем дне)) турки,грузины,румыны,болгары,молдоване,украинцы все вышли на великий праздник...
Нет, не все... Некоторые из названных не сильно озабочены безопасностью судоходства в северо-восточной части Черного моря и акватории Азовского моря... по причине отсутствия выходов к этим морям.
Re: Вместе разбираем враньё об Украине
Какой географ! А то, что у Молдовы есть порт Джурджулешты на Дунае, способный принимать морские суда, вам не известно))?
Давайте беречь зрение - может, еще увидим что-нибудь хорошее.
Re: Вместе разбираем враньё об Украине
UNCLE1911 писал(а):Какой географ! А то, что у Молдовы есть порт Джурджулешты на Дунае, способный принимать морские суда, вам не известно))?
Вот жеж... мореплаватель Плавали- Знаем!!!
Не расскажете-ли, как же близко он находится от Черного моря?
Re: Вместе разбираем враньё об Украине
Шварц писал(а):контакт писал(а):И страны черноморского бассейна вздохнули свободно от такой новости))Наконец-то безопастность,и уверенность в завтрашнем дне)) турки,грузины,румыны,болгары,молдоване,украинцы все вышли на великий праздник...
Нет, не все... Некоторые из названных не сильно озабочены безопасностью судоходства в северо-восточной части Черного моря и акватории Азовского моря... по причине отсутствия выходов к этим морям.
Ну молдаване наверное тогда могут пускать счастливую слюну от в целом усиления,несогласованной с ними,повышеной "безопастности" в регионе.Как в принципе и еще десяток стран помимо названых.
В жизни приходится выбирать либо жесткая позиция,либо неудобная поза.(сэр Уинстон Леонард Спенсер-Черчилль)
Re: Вместе разбираем враньё об Украине
И в развитие этой темы продолжу,итак сколько стран насторожилось в регионе?Какие бонусы получили простые россияне?От какой видимой угрозы поставлен там щит?Просто игра мускулами,типо не лезьте к нам(хотя кто там лез?),и показ десятку стран что они находятся в зоне военного риска со стороны РФ.Как эта ситуация помогает в решении вопроса внешней изоляции страны,экономическому росту в регионе,противостоянию вхождения стран региона в различные военные альянсы в противовес военному комплексу РФ-непонятно.Зато вся страна через телек в который раз прониклась своей военной мощью.
В жизни приходится выбирать либо жесткая позиция,либо неудобная поза.(сэр Уинстон Леонард Спенсер-Черчилль)
Re: Вместе разбираем враньё об Украине
В это же самое время в Украине прямая трансляция отчета антикорупционных органов перед депутатами верховной рады о ситуации в глобальной программе борьбы с корупцией в стране.Т.е. какие никакие представители народа!(не власти президентской) отчитывают бюджетников и требуют разьяснений.Сам факт говорит о результатах "революции чести" в украинском обществе.
В жизни приходится выбирать либо жесткая позиция,либо неудобная поза.(сэр Уинстон Леонард Спенсер-Черчилль)
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