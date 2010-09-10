Сообщение ivanes » Вчера, 16:28

Муж вице-спикера Рады Ирины Геращенко заработал в 16 раз больше своей жены - восемь млн грн, говорится в декларации нардепа. При этом Антон Зацепин взял в долг почти столько же, сколько заработал: более шести миллионов гривень, пять из которых - у фирмы, которая принадлежит ему же ("Синьвей Украина").

Интересно, что в этой же компании Зацепин получил еще и 3,7 млн грн зарплаты (это более 300 тысяч в месяц).



На счетах у семьи Гройсманов - 34 млн грн, €485 000 и более $1 млн. А наличными – 214 тыс. грн., говорится в декларации премьера,жена Гройсмана Елена получила 10 тыс. грн помощи при рождении ребенка от Винницкого горсовета.

Заместитель главы администрации президента Украины Алексей Филатов за прошлый год заработал 354 тысячи 521 гривню. При этом наличными он держит 2 млн 25 тысяч долларов, 15 тысяч евро и 400 тысяч гривен.Кроме того Филатов владеет коллекциями живописи из 19 картин, вин, двумя скульптурами, библиотекой изданий 19-21 столетий, часами Breguet (2 шт), Hublot.

Доходы жены министра внутренних дел в прошлом году составили астрономические 57 миллионов гривень. У самого министра - почти шесть миллионов задекларированных доходов. Кроме того Аваков указал, что получил авторские права на книгу "Ленин с нами?". Из них львиная доля - дивиденды на 4,8 млн грн от итальянской туристической компании Avitalia, на которую супруга министра недавно приобрела виллу на побережье Тирренского моря.

Особенный интерес вызывает декларация Олега Ляшко. Главный радикал, который официально не владеет никаким бизнесом (не считая 30% акций малоизвестной газеты "Политика"), исправно приобретает активы и оперирует солидными суммами денег.. Теперь небольшой относительно домик на 300 квадратных метров и пристройку на 75 кв. м. заимел там и главный радикал.

Причем, как указывается в декларации, с ценой на особняк произошли странные метаморфозы: на момент вступления Ляшко в права дом он стоил более 11 миллионов гривень. Сейчас же его оценочная стоимость упала до девяти с лишним.Ляшко везет не только на недвижимость. Деньги так и липнут к его рукам. Почти 600 000 гривень он выиграл в лотерею, о чем СМИ много писали осенью. Причем выиграл трижды: "траншами" по 283 560, 134 000 и 153 485 грн.

У гражданской жены Ляшко Роситы Сайранен в октябре минувшего года появился люксовый внедорожник Mercedes GLE 250.

Из документа стало известно, что Порошенко является конечным бенефициаром в 104 компаниях из Украины, России, Польши, Испании и еще семи стран. Согласно декларации, доходы главы государства за 2015 год превысили 71 млн гривен, на счетах в банках находилось около $27 млн, 540 тыс. гривен, €14,4 тыс. Но доходы президента в 2017 году составили 16,3 млн гривен. Его зарплата составила 336 000 гривен. При этом Порошенко израсходовал на благотворительность 200 млн гривен из зарплаты.

Сумма средств на банковских счетах П.Порошенко уменьшилась за год на $430 тыс.



Согласно закону, президент задекларировал расходы за предыдущий год - в том числе средства, которые были потрачены на отдых. Эти деньги были официально перечислены в безналичной форме с ранее задекларированных собственных счетов с соблюдением банковского и налогового законодательства Украины. Как сообщалось, свою долю в крупнейшем активе, корпорации "Рошен" П.Порошенко передал в доверительную собственность "Ротшильд", всемирно известной компании с безупречной репутацией, бюджеты разных уровней получили от "Рошен" 1 млрд 188 млн грн налогов, сборов, единого социального взноса и таможенных платежей. За 2014-2017 годах сумма таких платежей составила 4 млрд 466 млн грн. Т.е Порошенко не получил от Рошен ни одной гривны.Все передано "Ротшильду". Так ли?