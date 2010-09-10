Вместе разбираем враньё об Украине
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Re: Вместе разбираем враньё об Украине
Муж вице-спикера Рады Ирины Геращенко заработал в 16 раз больше своей жены - восемь млн грн, говорится в декларации нардепа. При этом Антон Зацепин взял в долг почти столько же, сколько заработал: более шести миллионов гривень, пять из которых - у фирмы, которая принадлежит ему же ("Синьвей Украина").
Интересно, что в этой же компании Зацепин получил еще и 3,7 млн грн зарплаты (это более 300 тысяч в месяц).
На счетах у семьи Гройсманов - 34 млн грн, €485 000 и более $1 млн. А наличными – 214 тыс. грн., говорится в декларации премьера,жена Гройсмана Елена получила 10 тыс. грн помощи при рождении ребенка от Винницкого горсовета.
Заместитель главы администрации президента Украины Алексей Филатов за прошлый год заработал 354 тысячи 521 гривню. При этом наличными он держит 2 млн 25 тысяч долларов, 15 тысяч евро и 400 тысяч гривен.Кроме того Филатов владеет коллекциями живописи из 19 картин, вин, двумя скульптурами, библиотекой изданий 19-21 столетий, часами Breguet (2 шт), Hublot.
Доходы жены министра внутренних дел в прошлом году составили астрономические 57 миллионов гривень. У самого министра - почти шесть миллионов задекларированных доходов. Кроме того Аваков указал, что получил авторские права на книгу "Ленин с нами?". Из них львиная доля - дивиденды на 4,8 млн грн от итальянской туристической компании Avitalia, на которую супруга министра недавно приобрела виллу на побережье Тирренского моря.
Особенный интерес вызывает декларация Олега Ляшко. Главный радикал, который официально не владеет никаким бизнесом (не считая 30% акций малоизвестной газеты "Политика"), исправно приобретает активы и оперирует солидными суммами денег.. Теперь небольшой относительно домик на 300 квадратных метров и пристройку на 75 кв. м. заимел там и главный радикал.
Причем, как указывается в декларации, с ценой на особняк произошли странные метаморфозы: на момент вступления Ляшко в права дом он стоил более 11 миллионов гривень. Сейчас же его оценочная стоимость упала до девяти с лишним.Ляшко везет не только на недвижимость. Деньги так и липнут к его рукам. Почти 600 000 гривень он выиграл в лотерею, о чем СМИ много писали осенью. Причем выиграл трижды: "траншами" по 283 560, 134 000 и 153 485 грн.
У гражданской жены Ляшко Роситы Сайранен в октябре минувшего года появился люксовый внедорожник Mercedes GLE 250.
Из документа стало известно, что Порошенко является конечным бенефициаром в 104 компаниях из Украины, России, Польши, Испании и еще семи стран. Согласно декларации, доходы главы государства за 2015 год превысили 71 млн гривен, на счетах в банках находилось около $27 млн, 540 тыс. гривен, €14,4 тыс. Но доходы президента в 2017 году составили 16,3 млн гривен. Его зарплата составила 336 000 гривен. При этом Порошенко израсходовал на благотворительность 200 млн гривен из зарплаты.
Сумма средств на банковских счетах П.Порошенко уменьшилась за год на $430 тыс.
Согласно закону, президент задекларировал расходы за предыдущий год - в том числе средства, которые были потрачены на отдых. Эти деньги были официально перечислены в безналичной форме с ранее задекларированных собственных счетов с соблюдением банковского и налогового законодательства Украины. Как сообщалось, свою долю в крупнейшем активе, корпорации "Рошен" П.Порошенко передал в доверительную собственность "Ротшильд", всемирно известной компании с безупречной репутацией, бюджеты разных уровней получили от "Рошен" 1 млрд 188 млн грн налогов, сборов, единого социального взноса и таможенных платежей. За 2014-2017 годах сумма таких платежей составила 4 млрд 466 млн грн. Т.е Порошенко не получил от Рошен ни одной гривны.Все передано "Ротшильду". Так ли?
Интересно, что в этой же компании Зацепин получил еще и 3,7 млн грн зарплаты (это более 300 тысяч в месяц).
На счетах у семьи Гройсманов - 34 млн грн, €485 000 и более $1 млн. А наличными – 214 тыс. грн., говорится в декларации премьера,жена Гройсмана Елена получила 10 тыс. грн помощи при рождении ребенка от Винницкого горсовета.
Заместитель главы администрации президента Украины Алексей Филатов за прошлый год заработал 354 тысячи 521 гривню. При этом наличными он держит 2 млн 25 тысяч долларов, 15 тысяч евро и 400 тысяч гривен.Кроме того Филатов владеет коллекциями живописи из 19 картин, вин, двумя скульптурами, библиотекой изданий 19-21 столетий, часами Breguet (2 шт), Hublot.
Доходы жены министра внутренних дел в прошлом году составили астрономические 57 миллионов гривень. У самого министра - почти шесть миллионов задекларированных доходов. Кроме того Аваков указал, что получил авторские права на книгу "Ленин с нами?". Из них львиная доля - дивиденды на 4,8 млн грн от итальянской туристической компании Avitalia, на которую супруга министра недавно приобрела виллу на побережье Тирренского моря.
Особенный интерес вызывает декларация Олега Ляшко. Главный радикал, который официально не владеет никаким бизнесом (не считая 30% акций малоизвестной газеты "Политика"), исправно приобретает активы и оперирует солидными суммами денег.. Теперь небольшой относительно домик на 300 квадратных метров и пристройку на 75 кв. м. заимел там и главный радикал.
Причем, как указывается в декларации, с ценой на особняк произошли странные метаморфозы: на момент вступления Ляшко в права дом он стоил более 11 миллионов гривень. Сейчас же его оценочная стоимость упала до девяти с лишним.Ляшко везет не только на недвижимость. Деньги так и липнут к его рукам. Почти 600 000 гривень он выиграл в лотерею, о чем СМИ много писали осенью. Причем выиграл трижды: "траншами" по 283 560, 134 000 и 153 485 грн.
У гражданской жены Ляшко Роситы Сайранен в октябре минувшего года появился люксовый внедорожник Mercedes GLE 250.
Из документа стало известно, что Порошенко является конечным бенефициаром в 104 компаниях из Украины, России, Польши, Испании и еще семи стран. Согласно декларации, доходы главы государства за 2015 год превысили 71 млн гривен, на счетах в банках находилось около $27 млн, 540 тыс. гривен, €14,4 тыс. Но доходы президента в 2017 году составили 16,3 млн гривен. Его зарплата составила 336 000 гривен. При этом Порошенко израсходовал на благотворительность 200 млн гривен из зарплаты.
Сумма средств на банковских счетах П.Порошенко уменьшилась за год на $430 тыс.
Согласно закону, президент задекларировал расходы за предыдущий год - в том числе средства, которые были потрачены на отдых. Эти деньги были официально перечислены в безналичной форме с ранее задекларированных собственных счетов с соблюдением банковского и налогового законодательства Украины. Как сообщалось, свою долю в крупнейшем активе, корпорации "Рошен" П.Порошенко передал в доверительную собственность "Ротшильд", всемирно известной компании с безупречной репутацией, бюджеты разных уровней получили от "Рошен" 1 млрд 188 млн грн налогов, сборов, единого социального взноса и таможенных платежей. За 2014-2017 годах сумма таких платежей составила 4 млрд 466 млн грн. Т.е Порошенко не получил от Рошен ни одной гривны.Все передано "Ротшильду". Так ли?
Re: Вместе разбираем враньё об Украине
Ибунец, забываешь ссылки писать.
Давайте беречь зрение - может, еще увидим что-нибудь хорошее.
Re: Вместе разбираем враньё об Украине
Дед Анатольич писал(а):контакт писал(а):В это же самое время в Украине прямая трансляция отчета антикорупционных органов перед депутатами верховной рады о ситуации в глобальной программе борьбы с корупцией в стране.Т.е. какие никакие представители народа!(не власти президентской) отчитывают бюджетников и требуют разьяснений.Сам факт говорит о результатах "революции чести" в украинском обществе.
А мне кажется, это говорит о том, что в Украине завезли более качественную лапшу для ушей, чем нам. Нам показывают какие-то мультики (сам не смотрел, но рассказывают), а им типа интерактивное шоу для повышения чувства причастности к управлению государством.
Полностью с вами согласен насчет лапши.НО!! во первых лапша стала качественной,во вторых все начинается с мультиков и фантазий.Раньше такое шоу украинскому потребителю было не доступно.
В жизни приходится выбирать либо жесткая позиция,либо неудобная поза.(сэр Уинстон Леонард Спенсер-Черчилль)
Re: Вместе разбираем враньё об Украине
ivanes писал(а):Муж вице-спикера Рады Ирины Геращенко заработал в 16 раз больше своей жены - восемь млн грн, говорится в декларации нардепа. При этом Антон Зацепин взял в долг почти столько же, сколько заработал: более нии с безупречной репутацией, бюджеты разных уровней получили от "Рошен" 1 млрд 188 млн грн налогов, сборов, единого социального взноса и таможенных платежей. За 2014-2017 годах сумма таких платежей составила 4 млрд 466 млн грн. Т.е Порошенко не получил от Рошен ни одной гривны.Все передано "Ротшильду". Так ли?
Это вы говорите о введеном после 14го года обязательном электронном декларировании доходов для бюджетников в Украине?Согласитесь есть что обсудить)))И очень здорово когда можно подергать этих "жирных котов" и создать им некоторое неудобство при скрытии незаконных доходов!Помечтаем о таком подходе Щас обсуждаемым является конфинскация имущества не задекларированного в общедоступном электонном декларировании.Т.е. любой журналист указывает на такое имущество,антикорупционное бюро доказывает причастность лица к этому имуществу,независимый корупционный суд(в прцессе создания) выносит приговор.И все освечивается сми по центральным каналам.Идилия))
В жизни приходится выбирать либо жесткая позиция,либо неудобная поза.(сэр Уинстон Леонард Спенсер-Черчилль)
Re: Вместе разбираем враньё об Украине
Расее даже мечтать бесполезно.
Давайте беречь зрение - может, еще увидим что-нибудь хорошее.
Re: Вместе разбираем враньё об Украине
ivanes писал(а):Теперь передвижения российских судов в зонах Крыма и в зоне Азовского моря будут сопровождать малые ракетные катера.Это не касается иностранных судов,если им не грозит захват погранслужбой Украины после захода в порты Крыма и Севастополя.
Пусть не волнуются турки,румыны и болгары.
Пока море Азовское-море совместного плавания судов украинских и российских. Захват российского судна и глумление над экипажем - нарушение морского права.
Пожалеет об этом Украина. Россия готовит ответ. Ограничит для отдельных категорий граждан въезд в Россию.
Так называемый черный список ограниченных. У Украины такой список есть.
Извините не понял сразу о каком инциденте идет речь.Вот это прочтите
"В 2014 году, после аннексии Россией Крыма, правительство Украины официально объявило о закрытии всех морских портов и терминалов на полуострове. Заход судов под иностранными флагами в крымские гавани считается нарушением законов Украины и влечет для судовладельцев и капитанов ответственность вплоть до уголовной."
Вы не правильно раставляете приоритеты говоря " пожалет Украина".С украинской стороны прилавка,да хоть до Львова доедут сепаратисты,все одно остальная часть будет огрызаться и ждать момента когда можно будет забрать свое.Вы иссторию плохо помните?Сколько лет СССР выковыривало из памяти и истории ОУН УПА и где теперь СССР и где теперь идеология УПА?Вы действительно думаете что можно чем то напугать,заставить прогнуться идеологически более увереных в своей позиции националистов Украины?А в последнее время когда есть ощутимая поддержка строищейся коалиции противников "русского мира",они вааааааще хотели плевать на вот эти вот телодвижения типо усиления обстрелов в зоне АТО или захвата украинских граждан на територии РФ.Для них это только лишний раз сказать зарубежным политическим партнерам "вот видите как нам тяжело и с кем мы имеем дело".КАКОЙ ОТВЕТ МОЖЕТ ПРЕДЛОЖИТЬ РФ чтоб напугать тех кто и так уже готов ко всему???Вы наверное думаете если отключить газ,загнать страну в нищету,то можно поменять строй,политическую власть в стране которая уже давно находится в поле интересов более подкованых игроков мирового порядка?))
Привыкайте лучше к мысли что крым никогда в ближайшем будущем не будет комфортным для жизни и работы,сколько бы бабла и военых ресурсов туда не было вкинуто.
В жизни приходится выбирать либо жесткая позиция,либо неудобная поза.(сэр Уинстон Леонард Спенсер-Черчилль)
Re: Вместе разбираем враньё об Украине
Есть договор и соглашение между Украиной и Россией о совместном использовании Азовского моря и керченского пролива двух стран. Суда третьих государств входят в Азовское море с разрешения сторон. Это первое.
Второе.Есть соглашение о безвизовом режиме граждан и транспортных средств.
Что Украине денонсировала эти соглашения? Судя по действиям отказалась от них. Что будет,если Россия введет визовый режим?
Третье, рыболовецкое судно под российским флагом должно входить в порты своего государства с разрешения Украины? По Конституции РФ Крым и Севастополь регионы России. Что будет,если Россия.как правоприемник СССР откажется от подписи по передаче Украины Прикарпаться? Тогда Польша,Венгшрия и Румыния должна забрать свои территории отобранные в 1939-1945г.г.
Украина от казалась от исполнения Конвенции по правам человека на оккупированных территориях.Крым и ДЛНР.
Значит они уже не территория Украины?
Она уже пожалела,что ввязалась в эту игру с судном Nord. Все суда ,входящие в экономическую зону России,должны проходить досмотр.Пограничникам отдан приказ о досмотре всех судов. На входе и выходе из Керченского пролива суда будут досматриваться и проходить ветеринарный карантин в 5 суток. Все по российским и международным правилам.
Отпускают экипаж и Nord.Капитан ждет суда. Состоится суди будут введены правила досмотра и карантина.
Привыкайте к мысли,что Крым побывал с 1954г до 2014г в составе Украины,С 1859г по 1954г Крым в составе России.
Побывал и народу надоела игра властей. Крым возвратился,считайте так.
Второе.Есть соглашение о безвизовом режиме граждан и транспортных средств.
Что Украине денонсировала эти соглашения? Судя по действиям отказалась от них. Что будет,если Россия введет визовый режим?
Третье, рыболовецкое судно под российским флагом должно входить в порты своего государства с разрешения Украины? По Конституции РФ Крым и Севастополь регионы России. Что будет,если Россия.как правоприемник СССР откажется от подписи по передаче Украины Прикарпаться? Тогда Польша,Венгшрия и Румыния должна забрать свои территории отобранные в 1939-1945г.г.
Украина от казалась от исполнения Конвенции по правам человека на оккупированных территориях.Крым и ДЛНР.
Значит они уже не территория Украины?
Она уже пожалела,что ввязалась в эту игру с судном Nord. Все суда ,входящие в экономическую зону России,должны проходить досмотр.Пограничникам отдан приказ о досмотре всех судов. На входе и выходе из Керченского пролива суда будут досматриваться и проходить ветеринарный карантин в 5 суток. Все по российским и международным правилам.
Отпускают экипаж и Nord.Капитан ждет суда. Состоится суди будут введены правила досмотра и карантина.
Привыкайте к мысли,что Крым побывал с 1954г до 2014г в составе Украины,С 1859г по 1954г Крым в составе России.
Побывал и народу надоела игра властей. Крым возвратился,считайте так.
Re: Вместе разбираем враньё об Украине
контакт
Россия пока не воюет с Украиной. Украина воюет с Россией без объявления войны. Но как только пойдет провокация со стороны Украины,то первый удар оборонительного характера Россия нанесет по Сумам,Виннице,Львову,Ровно,Харькову-военным заводам и складам.
Украина многое инициировала действий против России.Пора отвечать.
АТО - ягодки.Обстрелы пойдут с Черного,Каспийского морей.Авиация с Воронежа,Энгельса,Маздока,Рязани,Краснодарского края.
Украина отказалась от российского газа в ноябре 2015г,Украина прекратила в одностороннем порядке от экономического сотрудничества в 2018г.Не будет денег,угля,мин.удобрений. Сами решили так.
Привыкайте ко всем у принятому.Никто ничего не навязывал.
За транзит газа Газпром выплатил Украине более 80 млрд долларов. 1992г начало и до сих пор по 3 млрд бабла.
С 1997 по 2014г за аренду баз ЧФ РФ по 100млн ежегодно. 100х17=1700млн $.Скидки на цену газа в 30% с 2009г по 2014г.
Привыкайте зарабатывать бабло самими украинцами.Скоро гастербайтерам из Украины запретят привозить или переводить бабло из России. Гривны повезете.
Россия пока не воюет с Украиной. Украина воюет с Россией без объявления войны. Но как только пойдет провокация со стороны Украины,то первый удар оборонительного характера Россия нанесет по Сумам,Виннице,Львову,Ровно,Харькову-военным заводам и складам.
Украина многое инициировала действий против России.Пора отвечать.
АТО - ягодки.Обстрелы пойдут с Черного,Каспийского морей.Авиация с Воронежа,Энгельса,Маздока,Рязани,Краснодарского края.
Украина отказалась от российского газа в ноябре 2015г,Украина прекратила в одностороннем порядке от экономического сотрудничества в 2018г.Не будет денег,угля,мин.удобрений. Сами решили так.
Привыкайте ко всем у принятому.Никто ничего не навязывал.
За транзит газа Газпром выплатил Украине более 80 млрд долларов. 1992г начало и до сих пор по 3 млрд бабла.
С 1997 по 2014г за аренду баз ЧФ РФ по 100млн ежегодно. 100х17=1700млн $.Скидки на цену газа в 30% с 2009г по 2014г.
Привыкайте зарабатывать бабло самими украинцами.Скоро гастербайтерам из Украины запретят привозить или переводить бабло из России. Гривны повезете.
Re: Вместе разбираем враньё об Украине
Международная коалиция во главе с США строит новые базы на восточном берегу реки Евфрат в рамках договоренностей с Сирийскими демократическими силами (СДС), связанных с борьбой с террористической группировкой "Исламское государство"* (ИГ*), рассказал РИА Новости сопредседатель комитета обороны региона Джазира в северной Сирии Рейзан Жило.
Действия в Сирии США и международной коалиции проводятся без согласия и координации с официальным Дамаском и резолюции СБ ООН.
РИА Новости https://ria.ru/syria/20180407/1518131102.html
Нельзя России договориться о подобном с ДЛНР? По американскому образцу.Или им все позволено?
Международная коалиция во главе с США будет находиться в Сирии столько времени, сколько понадобится для полного уничтожения террористической организации ИГ*, заявил в США генсек НАТО Йенс Столтенберг.
РИА Новости https://ria.ru/syria/20180406/1518035772.html
Действия в Сирии США и международной коалиции проводятся без согласия и координации с официальным Дамаском и резолюции СБ ООН.
РИА Новости https://ria.ru/syria/20180407/1518131102.html
Нельзя России договориться о подобном с ДЛНР? По американскому образцу.Или им все позволено?
Международная коалиция во главе с США будет находиться в Сирии столько времени, сколько понадобится для полного уничтожения террористической организации ИГ*, заявил в США генсек НАТО Йенс Столтенберг.
РИА Новости https://ria.ru/syria/20180406/1518035772.html
Re: Вместе разбираем враньё об Украине
Милок, что позволено Юпитеру...
Давайте беречь зрение - может, еще увидим что-нибудь хорошее.
Re: Вместе разбираем враньё об Украине
«Дружинники» ворвались в здание Николаевского областного совета – требуют отправить в отставку главу обладминистрации Алексея Савченко. Из фракции БПП. Месяц назад штурмовики Билецкого довели до «самороспуска» черкасский областной совет – тогда некоторые лояльные майданщикам украинские политологи назвали происходящее «эксцессом».
В случае, если Крым когда-нибудь вернется в состав Украины, «простые украинцы» захотят наказать жителей полуострова за «предательство», не исключены также попытки убийств. Об этом в эфире телеканала «Прямой» заявил украинский телеведущий Николай (Мыкола) Вересень.
Не так давно сообщалось о том, что украинские пограничники задержали в акватории Азовского моря российское рыболовецкое судно «Норд», капитан которого имел все необходимые документы для осуществления деятельности. Попытки уладить данную ситуацию не увенчались успехом, в связи с чем, российская сторона готова объявить Украину «страной-пиратом» и топить её корабли, используя все возможности Воздушно-космических сил и Военно-морского флота Российской Федерации
Подробнее на: http://avia.pro/news/rossiyskie-samolyo ... yandex.com
Пасхавер,советник президента Порошенко отметил, что восстанавливать в Донбассе будет необходимо не только инфраструктуру и предприятия, но и «весь социальный спектр жизни людей». Поэтому на это потребуется много времени и средств, намного больше озвученных Киевом $ 50 млрд.
Это позволено Юпитеру?
В случае, если Крым когда-нибудь вернется в состав Украины, «простые украинцы» захотят наказать жителей полуострова за «предательство», не исключены также попытки убийств. Об этом в эфире телеканала «Прямой» заявил украинский телеведущий Николай (Мыкола) Вересень.
Не так давно сообщалось о том, что украинские пограничники задержали в акватории Азовского моря российское рыболовецкое судно «Норд», капитан которого имел все необходимые документы для осуществления деятельности. Попытки уладить данную ситуацию не увенчались успехом, в связи с чем, российская сторона готова объявить Украину «страной-пиратом» и топить её корабли, используя все возможности Воздушно-космических сил и Военно-морского флота Российской Федерации
Подробнее на: http://avia.pro/news/rossiyskie-samolyo ... yandex.com
Пасхавер,советник президента Порошенко отметил, что восстанавливать в Донбассе будет необходимо не только инфраструктуру и предприятия, но и «весь социальный спектр жизни людей». Поэтому на это потребуется много времени и средств, намного больше озвученных Киевом $ 50 млрд.
Это позволено Юпитеру?
Re: Вместе разбираем враньё об Украине
UNCLE1911 писал(а):Милок, что позволено Юпитеру...
Что позволено Москве,то не позволено Рязани. Пора бы знать! В Рязани хотят имет,а в Москве курсируют электробусы.
Сатурн не хуже Юпитера.
Re: Вместе разбираем враньё об Украине
ivanes писал(а): По Конституции РФ Крым и Севастополь регионы России.
Раз вы еще не проснулись обьясню на пальцах,Крым в составе РФ ТОЛЬКО по конституции РФ.А по международному праву Юкраин может обьявлять в Крыму любые законы,и препядствование выполнения этих законов расценивается во всех более менее уважаемых судебных мировых инстанциях как противоправные действия.
В жизни приходится выбирать либо жесткая позиция,либо неудобная поза.(сэр Уинстон Леонард Спенсер-Черчилль)
Re: Вместе разбираем враньё об Украине
ivanes писал(а):Привыкайте к мысли,что Крым побывал с 1954г до 2014г в составе Украины,С 1859г по 1954г Крым в составе России.
Побывал и народу надоела игра властей. Крым возвратился,считайте так.
Когда Крым передавали Украинско ССР кто был против?Потому что передали по обоюдному согласию.А щас нельзя было по обоюдному согласию,что б и щас никто против не был?Кто сказал что крым в составе России?)Мне приятно было бы это услышать от Киева,а вам я так понимаю плевать на мнение Киева по данному вопросу,как и мнение со стороны международного права.А кто такой этот народ которому там что то надоело,и он решает перекроить границы госсударства).Это в Юкраин либерализм,а например в этой стране могут и на танках в Грозный заехать и ковровую бомбадировку устроить как в Сирии за такие мысли у "народа".
В жизни приходится выбирать либо жесткая позиция,либо неудобная поза.(сэр Уинстон Леонард Спенсер-Черчилль)
Re: Вместе разбираем враньё об Украине
ivanes писал(а):Есть договор ...........оится суди будут введены правила досмотра и карантина.
Привыкайте к мысли,что Крым побывал с 1954г до 2014г в составе Украины,С 1859г по 1954г Крым в составе России.
Побывал и народу надоела игра властей. Крым возвратился,считайте так.
ivanes писал(а):контакт
Россия пока не воюет с Украиной. Украи...........и.Скоро гастербайтерам из Украины запретят привозить или переводить бабло из России. Гривны повезете.
Бла бла бла бла да мы накажем,да мы докажем.да мы то,да мы се)))Страшилки центрального канала расчитанные на внутрений электорат.Ничо кремль не сможет сделать с Украиной потому что все,поезд уехал.Киев кушает с другого стола.РФ в этой истории при своих бы остаться,не говоря уже о каких то бонусах в этой войне.
В жизни приходится выбирать либо жесткая позиция,либо неудобная поза.(сэр Уинстон Леонард Спенсер-Черчилль)
Re: Вместе разбираем враньё об Украине
Я ничо не хочу сказать обидного,но вот вам стороний взгляд на вашу уверенность.Да пусть хоть мировая изоляция,да хоть в авне и без хлеба будут жить наши потомки,да хоть весь мир на нас будет говорить"быдло" зато я помру с мыслью что моя великая страна может там кому то дать по щам и причем не хуже чем мерикосы.Как нормальным адекватным людям пережить то вас?Когда вы уже узбагоитесь))ivanes писал(а):Сатурн не хуже Юпитера.
В жизни приходится выбирать либо жесткая позиция,либо неудобная поза.(сэр Уинстон Леонард Спенсер-Черчилль)
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