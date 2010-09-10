Вместе разбираем враньё об Украине
Обсуждение мировых новостей, событий и происшествий.
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Re: Вместе разбираем враньё об Украине
Президент Петр Порошенко поручил кабмину начать процедуру выхода Украины из СНГ.
По словам украинского лидера, останутся в силе пункты документа, в которых отмечается, что стороны "уважают территориальную целостность друг друга и подтверждают нерушимость существующих между ними границ"
РИА Новости https://ria.ru/radio_brief/20180412/1518481357.html
Но сразу же визовый режим со всеми государствами.Мигранты все уедут в Польшу и др.государства ЕС.Их там ждут?
Потом тут же упроститься процедура получения российского гражданства для жителей ДЛНР. Крымский вариант не пройдет. Второе гражданство украинское будет прекращено.Нет допсоглашения.
Передвижение товаров без пошлин прекращается.
Вероятнее всего, Украина пойдет лишь на формальный политический шаг, необходимый Порошенко для собственного предвыборного пиара.
Частичное соглашение не предусмотрено уставом СНГ.
Рынок товаров и услуг будет закрыт. Ни туда,ни оттуда, Дизтопливо для танков из Европы. По цене 1,1до 1,3 евро/литр,а не 0,55 евро.
По словам украинского лидера, останутся в силе пункты документа, в которых отмечается, что стороны "уважают территориальную целостность друг друга и подтверждают нерушимость существующих между ними границ"
РИА Новости https://ria.ru/radio_brief/20180412/1518481357.html
Но сразу же визовый режим со всеми государствами.Мигранты все уедут в Польшу и др.государства ЕС.Их там ждут?
Потом тут же упроститься процедура получения российского гражданства для жителей ДЛНР. Крымский вариант не пройдет. Второе гражданство украинское будет прекращено.Нет допсоглашения.
Передвижение товаров без пошлин прекращается.
Вероятнее всего, Украина пойдет лишь на формальный политический шаг, необходимый Порошенко для собственного предвыборного пиара.
Частичное соглашение не предусмотрено уставом СНГ.
Рынок товаров и услуг будет закрыт. Ни туда,ни оттуда, Дизтопливо для танков из Европы. По цене 1,1до 1,3 евро/литр,а не 0,55 евро.
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