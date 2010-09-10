Вместе разбираем враньё об Украине
Обсуждение мировых новостей, событий и происшествий.
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Re: Вместе разбираем враньё об Украине
Президент Петр Порошенко поручил кабмину начать процедуру выхода Украины из СНГ.
По словам украинского лидера, останутся в силе пункты документа, в которых отмечается, что стороны "уважают территориальную целостность друг друга и подтверждают нерушимость существующих между ними границ"
РИА Новости https://ria.ru/radio_brief/20180412/1518481357.html
Но сразу же визовый режим со всеми государствами.Мигранты все уедут в Польшу и др.государства ЕС.Их там ждут?
Потом тут же упроститься процедура получения российского гражданства для жителей ДЛНР. Крымский вариант не пройдет. Второе гражданство украинское будет прекращено.Нет допсоглашения.
Передвижение товаров без пошлин прекращается.
Вероятнее всего, Украина пойдет лишь на формальный политический шаг, необходимый Порошенко для собственного предвыборного пиара.
Частичное соглашение не предусмотрено уставом СНГ.
Рынок товаров и услуг будет закрыт. Ни туда,ни оттуда, Дизтопливо для танков из Европы. По цене 1,1до 1,3 евро/литр,а не 0,55 евро.
По словам украинского лидера, останутся в силе пункты документа, в которых отмечается, что стороны "уважают территориальную целостность друг друга и подтверждают нерушимость существующих между ними границ"
РИА Новости https://ria.ru/radio_brief/20180412/1518481357.html
Но сразу же визовый режим со всеми государствами.Мигранты все уедут в Польшу и др.государства ЕС.Их там ждут?
Потом тут же упроститься процедура получения российского гражданства для жителей ДЛНР. Крымский вариант не пройдет. Второе гражданство украинское будет прекращено.Нет допсоглашения.
Передвижение товаров без пошлин прекращается.
Вероятнее всего, Украина пойдет лишь на формальный политический шаг, необходимый Порошенко для собственного предвыборного пиара.
Частичное соглашение не предусмотрено уставом СНГ.
Рынок товаров и услуг будет закрыт. Ни туда,ни оттуда, Дизтопливо для танков из Европы. По цене 1,1до 1,3 евро/литр,а не 0,55 евро.
Re: Вместе разбираем враньё об Украине
РИМ, 16 апр — РИА Новости. Спецпредставитель США по Украине Курт Волкер предупредил власти Италии, что возможное одностороннее снятие санкций с России создаст проблемы в отношениях с ЕС, об этом он заявил в интервью, опубликованном в туринской газете La Stampa.
РИА Новости https://ria.ru/world/20180416/1518729712.html
Приказ отдан.Надо исполнить по уставу НАТО.
РИА Новости https://ria.ru/world/20180416/1518729712.html
Приказ отдан.Надо исполнить по уставу НАТО.
Re: Вместе разбираем враньё об Украине
Статья 3Устава СНГ
Для достижения целей Содружества государства-члены, исходя из общепризнанных норм международного права и Хельсинкского Заключительного акта, строят свои отношения в соответствии с нижеследующими взаимосвязанными и равноценными принципами:
уважение суверенитета государств-членов, неотъемлемого права народов на самоопределение и права распоряжаться своей судьбой без вмешательства извне;
нерушимость государственных границ, признание существующих границ и отказ от противоправных территориальных приобретений;
территориальная целостность государств и отказ от любых действий, направленных на расчленение чужой территории;
Для достижения целей Содружества государства-члены, исходя из общепризнанных норм международного права и Хельсинкского Заключительного акта, строят свои отношения в соответствии с нижеследующими взаимосвязанными и равноценными принципами:
уважение суверенитета государств-членов, неотъемлемого права народов на самоопределение и права распоряжаться своей судьбой без вмешательства извне;
нерушимость государственных границ, признание существующих границ и отказ от противоправных территориальных приобретений;
территориальная целостность государств и отказ от любых действий, направленных на расчленение чужой территории;
Re: Вместе разбираем враньё об Украине
Соглашение между Правительством Российской Федерации и Правительством Украины о безвизовых поездках граждан Российской Федерации и Украины (Москва, 16 января 1997 г.) (с изменениями и дополнениями)
Система ГАРАНТ: http://base.garant.ru/1155442/#ixzz5CpyIcgPU
Система ГАРАНТ: http://base.garant.ru/1155442/#ixzz5CpyIcgPU
Re: Вместе разбираем враньё об Украине
ivanes писал(а):Статья 3Устава СНГ
нерушимость государственных границ, признание существующих границ и отказ от противоправных территориальных приобретений;
территориальная целостность государств и отказ от любых действий, направленных на расчленение чужой территории;
Опаньки! А как же Крым? Тут читаю, а тут не читаю. Верно, Иванес?
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