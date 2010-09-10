Сообщение ivanes » Вчера, 15:16

Статья 3 Устава СНГ



Для достижения целей Содружества государства-члены, исходя из общепризнанных норм международного права и Хельсинкского Заключительного акта, строят свои отношения в соответствии с нижеследующими взаимосвязанными и равноценными принципами:



уважение суверенитета государств-членов, неотъемлемого права народов на самоопределение и права распоряжаться своей судьбой без вмешательства извне;



нерушимость государственных границ, признание существующих границ и отказ от противоправных территориальных приобретений;



территориальная целостность государств и отказ от любых действий, направленных на расчленение чужой территории;