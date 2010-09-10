Вместе разбираем враньё об Украине
Обсуждение мировых новостей, событий и происшествий.
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Re: Вместе разбираем враньё об Украине
Президент Петр Порошенко поручил кабмину начать процедуру выхода Украины из СНГ.
По словам украинского лидера, останутся в силе пункты документа, в которых отмечается, что стороны "уважают территориальную целостность друг друга и подтверждают нерушимость существующих между ними границ"
РИА Новости https://ria.ru/radio_brief/20180412/1518481357.html
Но сразу же визовый режим со всеми государствами.Мигранты все уедут в Польшу и др.государства ЕС.Их там ждут?
Потом тут же упроститься процедура получения российского гражданства для жителей ДЛНР. Крымский вариант не пройдет. Второе гражданство украинское будет прекращено.Нет допсоглашения.
Передвижение товаров без пошлин прекращается.
Вероятнее всего, Украина пойдет лишь на формальный политический шаг, необходимый Порошенко для собственного предвыборного пиара.
Частичное соглашение не предусмотрено уставом СНГ.
Рынок товаров и услуг будет закрыт. Ни туда,ни оттуда, Дизтопливо для танков из Европы. По цене 1,1до 1,3 евро/литр,а не 0,55 евро.
По словам украинского лидера, останутся в силе пункты документа, в которых отмечается, что стороны "уважают территориальную целостность друг друга и подтверждают нерушимость существующих между ними границ"
РИА Новости https://ria.ru/radio_brief/20180412/1518481357.html
Но сразу же визовый режим со всеми государствами.Мигранты все уедут в Польшу и др.государства ЕС.Их там ждут?
Потом тут же упроститься процедура получения российского гражданства для жителей ДЛНР. Крымский вариант не пройдет. Второе гражданство украинское будет прекращено.Нет допсоглашения.
Передвижение товаров без пошлин прекращается.
Вероятнее всего, Украина пойдет лишь на формальный политический шаг, необходимый Порошенко для собственного предвыборного пиара.
Частичное соглашение не предусмотрено уставом СНГ.
Рынок товаров и услуг будет закрыт. Ни туда,ни оттуда, Дизтопливо для танков из Европы. По цене 1,1до 1,3 евро/литр,а не 0,55 евро.
Re: Вместе разбираем враньё об Украине
РИМ, 16 апр — РИА Новости. Спецпредставитель США по Украине Курт Волкер предупредил власти Италии, что возможное одностороннее снятие санкций с России создаст проблемы в отношениях с ЕС, об этом он заявил в интервью, опубликованном в туринской газете La Stampa.
РИА Новости https://ria.ru/world/20180416/1518729712.html
Приказ отдан.Надо исполнить по уставу НАТО.
РИА Новости https://ria.ru/world/20180416/1518729712.html
Приказ отдан.Надо исполнить по уставу НАТО.
Re: Вместе разбираем враньё об Украине
Статья 3Устава СНГ
Для достижения целей Содружества государства-члены, исходя из общепризнанных норм международного права и Хельсинкского Заключительного акта, строят свои отношения в соответствии с нижеследующими взаимосвязанными и равноценными принципами:
уважение суверенитета государств-членов, неотъемлемого права народов на самоопределение и права распоряжаться своей судьбой без вмешательства извне;
нерушимость государственных границ, признание существующих границ и отказ от противоправных территориальных приобретений;
территориальная целостность государств и отказ от любых действий, направленных на расчленение чужой территории;
Для достижения целей Содружества государства-члены, исходя из общепризнанных норм международного права и Хельсинкского Заключительного акта, строят свои отношения в соответствии с нижеследующими взаимосвязанными и равноценными принципами:
уважение суверенитета государств-членов, неотъемлемого права народов на самоопределение и права распоряжаться своей судьбой без вмешательства извне;
нерушимость государственных границ, признание существующих границ и отказ от противоправных территориальных приобретений;
территориальная целостность государств и отказ от любых действий, направленных на расчленение чужой территории;
Re: Вместе разбираем враньё об Украине
Соглашение между Правительством Российской Федерации и Правительством Украины о безвизовых поездках граждан Российской Федерации и Украины (Москва, 16 января 1997 г.) (с изменениями и дополнениями)
Система ГАРАНТ: http://base.garant.ru/1155442/#ixzz5CpyIcgPU
Система ГАРАНТ: http://base.garant.ru/1155442/#ixzz5CpyIcgPU
Re: Вместе разбираем враньё об Украине
ivanes писал(а):Статья 3Устава СНГ
нерушимость государственных границ, признание существующих границ и отказ от противоправных территориальных приобретений;
территориальная целостность государств и отказ от любых действий, направленных на расчленение чужой территории;
Опаньки! А как же Крым? Тут читаю, а тут не читаю. Верно, Иванес?
Re: Вместе разбираем враньё об Украине
В открытом письме к главе государства они просят его обратить внимание на ситуацию с обеспечением жильем военнослужащих, которые покинули Крым в 2014 году.
"Мы честно исполняем свой служебный долг, большинство является участниками АТО, а некоторые имеют государственные награды за выполнение боевых заданий."
Моряки также выразили надежду, что руководство решит их проблему и не будет подталкивать военнослужащих после увольнения в запас возвращаться в Крым и принимать российское гражданство для решения квартирного вопроса.
РИА Новости https://ria.ru/world/20180418/1518890317.html
MrM
Одновременно Устав СНГ предусматривает "права народов на самоопределение и права распоряжаться своей судьбой без вмешательства извне;"
Но это противоречит Конституции Украины от 2004г,которую ввели сразу после переворота.
"Мы честно исполняем свой служебный долг, большинство является участниками АТО, а некоторые имеют государственные награды за выполнение боевых заданий."
Моряки также выразили надежду, что руководство решит их проблему и не будет подталкивать военнослужащих после увольнения в запас возвращаться в Крым и принимать российское гражданство для решения квартирного вопроса.
РИА Новости https://ria.ru/world/20180418/1518890317.html
MrM
Одновременно Устав СНГ предусматривает "права народов на самоопределение и права распоряжаться своей судьбой без вмешательства извне;"
Но это противоречит Конституции Украины от 2004г,которую ввели сразу после переворота.
Re: Вместе разбираем враньё об Украине
Статья 72. Всеукраинский референдум назначается Верховной Радой Украины или Президентом Украины в соответствии с их полномочиями, установленными настоящей Конституцией.
Всеукраинский референдум объявляется по народной инициативе по требованию не менее трех миллионов граждан Украины, имеющих право голоса, при условии, что подписи относительно назначения референдума собраны не менее чем в двух третях областей и не менее чем по сто тысяч подписей в каждой области.
Из Конституции Автономной республики Крым от 1998г
1. Граждане Украины, постоянно проживающие в Автономной Республике Крым, свободно участвуют в решении вопросов, отнесенных к ведению Автономной Республики Крым, как непосредственно путем выборов и референдумов, так и через органы власти Автономной Республики Крым
Всеукраинский референдум объявляется по народной инициативе по требованию не менее трех миллионов граждан Украины, имеющих право голоса, при условии, что подписи относительно назначения референдума собраны не менее чем в двух третях областей и не менее чем по сто тысяч подписей в каждой области.
Из Конституции Автономной республики Крым от 1998г
1. Граждане Украины, постоянно проживающие в Автономной Республике Крым, свободно участвуют в решении вопросов, отнесенных к ведению Автономной Республики Крым, как непосредственно путем выборов и референдумов, так и через органы власти Автономной Республики Крым
Re: Вместе разбираем враньё об Украине
Закон Украины «О статусе Автономной Республики Крым»от 29 апреля 1992 года № 2299-XII
2) участь у формуванні та здійсненні внутріполітичної і зовнішньополітичної діяльності України з питань, які стосуються інтересів Республіки Крим;
6) проведення референдумів Республіки Крим з питань, що підлягають її віданню;
Стаття 4. В межах своїх повноважень Республіка Крим самостійно вступає у відносини з іншими державами та міжнародними організаціями в галузях економіки, охорони навколишнього середовища, соціально-культурної сфери.
Перевод от Яндекса
2) участие в формировании и осуществлении внутриполитической и внешнеполитической деятельности Украины по вопросам, касающимся интересов Республики Крым;
6) проведение референдумов Республики Крым по вопросам, подлежащим его ведению;
Статья 4. В пределах своих полномочий Республика Крым самостоятельно вступает в отношения с другими государствами и международными организациями в отраслях экономики, охраны окружающей среды, социально-культурной сферы.
2) участь у формуванні та здійсненні внутріполітичної і зовнішньополітичної діяльності України з питань, які стосуються інтересів Республіки Крим;
6) проведення референдумів Республіки Крим з питань, що підлягають її віданню;
Стаття 4. В межах своїх повноважень Республіка Крим самостійно вступає у відносини з іншими державами та міжнародними організаціями в галузях економіки, охорони навколишнього середовища, соціально-культурної сфери.
Перевод от Яндекса
2) участие в формировании и осуществлении внутриполитической и внешнеполитической деятельности Украины по вопросам, касающимся интересов Республики Крым;
6) проведение референдумов Республики Крым по вопросам, подлежащим его ведению;
Статья 4. В пределах своих полномочий Республика Крым самостоятельно вступает в отношения с другими государствами и международными организациями в отраслях экономики, охраны окружающей среды, социально-культурной сферы.
Re: Вместе разбираем враньё об Украине
Обстрел, о котором идет речь, произошел в ночь на 17 апреля. ВСУ атаковали стоянку военной техники, которую власти народной республики(ЛНР) планировали задействовать в мероприятиях, посвященных Дню Победы.
Инциденту предшествовало обнародование отчета ОБСЕ, в котором были указаны количество техники, место ее расположения и четкие координаты.
http://argumenti.ru/world/2018/04/56990 ... yandex.com
Инциденту предшествовало обнародование отчета ОБСЕ, в котором были указаны количество техники, место ее расположения и четкие координаты.
http://argumenti.ru/world/2018/04/56990 ... yandex.com
Re: Вместе разбираем враньё об Украине
Почти 326 тысяч человек получили статус участника боевых действий с момента начала так называемой антитеррористической операции в Донбассе. Об этом рассказал главный прокурор Украины Анатолий Матиос. По его словам, за это время почти 8,5 тысяч человек получили увечья и ранения, более 3,7 тысяч военнослужащих погибли. При этом, 554 человека (по состоянию на 1 апреля 2018 года) совершили самоубийство по возвращению с войны.
Re: Вместе разбираем враньё об Украине
Жителям Украины, Молдавии, Грузии и ряда других стран станет сложнее ездить в Европу. Как сообщает сайт Совета Евросоюза, послы ЕС уже одобрили изменение процедуры. Если Европарламент и Совет ЕС тоже скажут "Да", то, минимум за 4 дня до поездки, гражданам, так называемых, третьих стран придётся заполнять заявление через интернет и платить сбор 7 евро. И это — еще не гарантия въезда.
Re: Вместе разбираем враньё об Украине
. Украинцы будут пользоваться Крымским мостом после "возвращения" полуострова Киеву, такое мнение высказал в эфире "5 канала" украинский и российский журналист Матвей Ганапольский.
РИА Новости https://ria.ru/world/20180507/1520001962.html
Матвей! Скоро примут изменения Конституции по лишению гражданства России.
Мечтать украинцам не грех.Они мечтали вступить в ЕС и получать зарплаты и пенсии по европейски.Пока ЕС собирается ввести сборы в 7 евро за пересечение без визы границу. Ограничить поток украинцев в Европу.
РИА Новости https://ria.ru/world/20180507/1520001962.html
Матвей! Скоро примут изменения Конституции по лишению гражданства России.
Мечтать украинцам не грех.Они мечтали вступить в ЕС и получать зарплаты и пенсии по европейски.Пока ЕС собирается ввести сборы в 7 евро за пересечение без визы границу. Ограничить поток украинцев в Европу.
Re: Вместе разбираем враньё об Украине
Re: Вместе разбираем враньё об Украине
Тезисно о чем там.
- «Через оперативные позиции в городских СМИ с 30 апреля по 10 мая подготовить и опубликовать информационные материалы по следующим темам: 9 Мая для украинцев не День Победы… Для западных областей через оперативные позиции на телевизионных и радиоканалах обеспечить публикации интервью ветеранов УПА».
- «Бессмертный полк» — это политическая технология Кремля, направленная на раскол украинского общества».
- «Жизнь людей под немецкой оккупацией на Украине в 1941-1944 годах была лучшей, чем под советской властью в довоенные и послевоенные годы. Особенно в сельской местности. Немцы обеспечивали местное население продовольствием и деньгами по установленным нормам за хороший труд и лояльность к оккупационной власти. А российские войска напротив на освобожденных территориях конфисковывали у крестьян все припасы…».
https://zugunder.com/index.php?topic=235730.0
«По просьбам зрителей публикую документ, который мне передали мои коллеги из Украины. Уточняю еще раз, что этот «темник» рассылают представителям региональных и общенациональных СМИ Украины, блогерам, общественникам (из пула грантоедов) и «экспертам», которые выступают на ТВ», — написал Кнырик в своем Facebook. Об этом сообщает Рамблер. Далее: https://news.rambler.ru/ukraine/3974079 ... e=copylink
- «Через оперативные позиции в городских СМИ с 30 апреля по 10 мая подготовить и опубликовать информационные материалы по следующим темам: 9 Мая для украинцев не День Победы… Для западных областей через оперативные позиции на телевизионных и радиоканалах обеспечить публикации интервью ветеранов УПА».
- «Бессмертный полк» — это политическая технология Кремля, направленная на раскол украинского общества».
- «Жизнь людей под немецкой оккупацией на Украине в 1941-1944 годах была лучшей, чем под советской властью в довоенные и послевоенные годы. Особенно в сельской местности. Немцы обеспечивали местное население продовольствием и деньгами по установленным нормам за хороший труд и лояльность к оккупационной власти. А российские войска напротив на освобожденных территориях конфисковывали у крестьян все припасы…».
https://zugunder.com/index.php?topic=235730.0
«По просьбам зрителей публикую документ, который мне передали мои коллеги из Украины. Уточняю еще раз, что этот «темник» рассылают представителям региональных и общенациональных СМИ Украины, блогерам, общественникам (из пула грантоедов) и «экспертам», которые выступают на ТВ», — написал Кнырик в своем Facebook. Об этом сообщает Рамблер. Далее: https://news.rambler.ru/ukraine/3974079 ... e=copylink
Re: Вместе разбираем враньё об Украине
Re: Вместе разбираем враньё об Украине
Президент Украины Петр Порошенко в интервью телекомпании CBS заявил, что до половины участников боевых действий на востоке его страны — граждане России.
«Мы имеем подтвержденные цифры, что в разные периоды их количество было от 10 тыс. до 2,5 тыс.» Президент также добавил, что на востоке Украины находятся также до 50 тыс. добровольцев из России.
https://www.kommersant.ru/doc/3623345
Кроме 50 тыс добровольцев из России в ДЛНР есть местные вооруженные формирования с численностью до 45 тыс.
Отсюда следует,что общая численность военных у ДЛНР около 100 тыс штыков.
Именно этого опасается Порошенко. Не победит сепаратистов ВСУ и объединенные силы. С чем идти на выборы?
«Мы имеем подтвержденные цифры, что в разные периоды их количество было от 10 тыс. до 2,5 тыс.» Президент также добавил, что на востоке Украины находятся также до 50 тыс. добровольцев из России.
https://www.kommersant.ru/doc/3623345
Кроме 50 тыс добровольцев из России в ДЛНР есть местные вооруженные формирования с численностью до 45 тыс.
Отсюда следует,что общая численность военных у ДЛНР около 100 тыс штыков.
Именно этого опасается Порошенко. Не победит сепаратистов ВСУ и объединенные силы. С чем идти на выборы?
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