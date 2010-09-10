Вместе разбираем враньё об Украине
Обсуждение мировых новостей, событий и происшествий.
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Re: Вместе разбираем враньё об Украине
Re: Вместе разбираем враньё об Украине
В ДНР 11 мая 2018 года учреждены Ракетные войска тактического назначения, которые способны сравнять с землей опорные базы ВСУ. Дончане также начали производить собственные мощные снайперские винтовки и другое стрелковое оружие.
Так, установка «Чебурашка» способна дать залп 28 ракетами.
ВСУ вывели с мест хранения и отправили на фронт более 150 орудий.
Наблюдатели из ОБСЕ натолкнулись на опустевшие стоянки украинской боевой техники, которая была переброшена на линию фронта в нарушение Минских соглашений. Однако ОБСЕ не в силах что-либо предпринять, так как киевскому правительству все еще всецело покровительствуют западные страны.
Дончане также начали производить собственные мощные снайперские винтовки и другое стрелковое оружие.
Осложняется ситуация под Горловкой.
Американские советники ведут сейчас непрерывный инструктаж боевых украинских подразделений, особенно диверсионных групп. С собой американцы привезли бандеровцам очередной смертоносный подарок — 500 ручных противотанковых гранатометов.
В результате атаки погибли 10 силовиков.
Военнослужащие ВСУ, недавно пытавшиеся прорваться в районе Горловки, оказались заблокированы ВС ДНР под Чигарями, захватом которых так хвалилось киевское командование.
Солдаты находятся в тяжелом положении, сообщает командир 24 бригады ВСУ Гудзь. Причина тому – полное отсутствие боеприпасов, вооружения, продуктов питания и медикаментов.
Так, установка «Чебурашка» способна дать залп 28 ракетами.
ВСУ вывели с мест хранения и отправили на фронт более 150 орудий.
Наблюдатели из ОБСЕ натолкнулись на опустевшие стоянки украинской боевой техники, которая была переброшена на линию фронта в нарушение Минских соглашений. Однако ОБСЕ не в силах что-либо предпринять, так как киевскому правительству все еще всецело покровительствуют западные страны.
Дончане также начали производить собственные мощные снайперские винтовки и другое стрелковое оружие.
Осложняется ситуация под Горловкой.
Американские советники ведут сейчас непрерывный инструктаж боевых украинских подразделений, особенно диверсионных групп. С собой американцы привезли бандеровцам очередной смертоносный подарок — 500 ручных противотанковых гранатометов.
В результате атаки погибли 10 силовиков.
Военнослужащие ВСУ, недавно пытавшиеся прорваться в районе Горловки, оказались заблокированы ВС ДНР под Чигарями, захватом которых так хвалилось киевское командование.
Солдаты находятся в тяжелом положении, сообщает командир 24 бригады ВСУ Гудзь. Причина тому – полное отсутствие боеприпасов, вооружения, продуктов питания и медикаментов.
Re: Вместе разбираем враньё об Украине
В Днепропетровской области обнаружили несколько десятков мешков с формой, на которой следы крови. Все это было закопано в скотомогильнике на территории рыбхоза. Добровольцы, которые извлекли мешки, нашли среди предметов одежды знаки отличия, нательные крестики, молитвенники, то есть личные вещи, которые принято передавать родственникам погибших.
Не исключено, что таким образом Киев пытался скрыть реальные потери под Иловайском.
По официальным данным, погибли около 500 бойцов. Но другие источники, в том числе, комиссия Верховной Рады, называет цифры в два раза больше.
Не исключено, что таким образом Киев пытался скрыть реальные потери под Иловайском.
По официальным данным, погибли около 500 бойцов. Но другие источники, в том числе, комиссия Верховной Рады, называет цифры в два раза больше.
Re: Вместе разбираем враньё об Украине
. Берлин
23 июня 1941 г.1
Ваше превосходительство
г-н рейхсканцлер Адольф Гитлер
Руководитель Организации украинских националистов ОУН Степан Бандера дал мне почетное поручение передать Вашему превосходительству как фюреру немецкой нации, победоносно борющейся за переустройство Европы, меморандум Организации украинских националистов касательно решения украинского вопроса.
с выражением глубочайшего уважения
преданный Вашему Превосходительству
Володимир Стахив
Руководитель отдела Политического ведомства ОУН
Цитата из письма:
Реформация, которая нашла на Украине большой отклик, но совершенно не затронула Россию, содействовала усилению национального самоопределения на Украине;
Швеция, как господствующая над пространством вокруг Балтийского моря северная держава, и украинское казацкое государство в Причерноморье на юге должны были бы стать защитным валом, противостоящим неевропейскому Востоку.
В настоящее время на европейском континенте господствуют две имперские идеи: идея Германского рейха, нацеленная на новый порядок в Европе, и идея русского империализма, базирующаяся на мировой революции.
Но новый порядок в Европе немыслим без самостоятельного национального украинского государства; особенно в том случае, если не будет возможности оказать содействие украинскому народу в создании собственной государственности.
Заключение: Военная оккупация Восточной Европы на продолжительный срок нетерпима. Только новый государственный порядок, построенный на принципе народного государства, может гарантировать там здоровое развитие. Только самостоятельное украинское государство может поддержать этот новый порядок.
Украинское независимое государство должно быть экономически самостоятельным, чтобы оно могло образовать органическую составную часть европейского большого экономического пространства и дополнить его.
Июнь 1941 г. Организация украинских националистов
По поручению руководителя организации
Степана Бандеры
Володимир Стахив
http://istmat.info/node/38933
23 июня 1941 г.1
Ваше превосходительство
г-н рейхсканцлер Адольф Гитлер
Руководитель Организации украинских националистов ОУН Степан Бандера дал мне почетное поручение передать Вашему превосходительству как фюреру немецкой нации, победоносно борющейся за переустройство Европы, меморандум Организации украинских националистов касательно решения украинского вопроса.
с выражением глубочайшего уважения
преданный Вашему Превосходительству
Володимир Стахив
Руководитель отдела Политического ведомства ОУН
Цитата из письма:
Реформация, которая нашла на Украине большой отклик, но совершенно не затронула Россию, содействовала усилению национального самоопределения на Украине;
Швеция, как господствующая над пространством вокруг Балтийского моря северная держава, и украинское казацкое государство в Причерноморье на юге должны были бы стать защитным валом, противостоящим неевропейскому Востоку.
В настоящее время на европейском континенте господствуют две имперские идеи: идея Германского рейха, нацеленная на новый порядок в Европе, и идея русского империализма, базирующаяся на мировой революции.
Но новый порядок в Европе немыслим без самостоятельного национального украинского государства; особенно в том случае, если не будет возможности оказать содействие украинскому народу в создании собственной государственности.
Заключение: Военная оккупация Восточной Европы на продолжительный срок нетерпима. Только новый государственный порядок, построенный на принципе народного государства, может гарантировать там здоровое развитие. Только самостоятельное украинское государство может поддержать этот новый порядок.
Украинское независимое государство должно быть экономически самостоятельным, чтобы оно могло образовать органическую составную часть европейского большого экономического пространства и дополнить его.
Июнь 1941 г. Организация украинских националистов
По поручению руководителя организации
Степана Бандеры
Володимир Стахив
http://istmat.info/node/38933
Re: Вместе разбираем враньё об Украине
Цитата из меморандума УОН
До тех пор, пока Россия господствует в украинском пространстве, прибегая к имеющимся в ее распоряжении факторам силы, и отстраивает его как базис своей власти, чтобы иметь возможность напасть на Европу, до тех пор нельзя рассчитывать на прочность установленного в ходе этой войны нового порядка в Европе. Уже было заявлено, что по ходу истории Украина всегда рассматривала себя как часть европейского единства и во имя этой принадлежности вела непрекращавшуюся судьбоносную борьбу против Востока. И современная борьба народа Украины с большевизмом является лишь продолжением этой борьбы.
До тех пор, пока Россия господствует в украинском пространстве, прибегая к имеющимся в ее распоряжении факторам силы, и отстраивает его как базис своей власти, чтобы иметь возможность напасть на Европу, до тех пор нельзя рассчитывать на прочность установленного в ходе этой войны нового порядка в Европе. .
http://istmat.info/node/38933
Написано в 1941г,но как будто сказано только вчера устами Порошенко.
До тех пор, пока Россия господствует в украинском пространстве, прибегая к имеющимся в ее распоряжении факторам силы, и отстраивает его как базис своей власти, чтобы иметь возможность напасть на Европу, до тех пор нельзя рассчитывать на прочность установленного в ходе этой войны нового порядка в Европе. Уже было заявлено, что по ходу истории Украина всегда рассматривала себя как часть европейского единства и во имя этой принадлежности вела непрекращавшуюся судьбоносную борьбу против Востока. И современная борьба народа Украины с большевизмом является лишь продолжением этой борьбы.
До тех пор, пока Россия господствует в украинском пространстве, прибегая к имеющимся в ее распоряжении факторам силы, и отстраивает его как базис своей власти, чтобы иметь возможность напасть на Европу, до тех пор нельзя рассчитывать на прочность установленного в ходе этой войны нового порядка в Европе. .
http://istmat.info/node/38933
Написано в 1941г,но как будто сказано только вчера устами Порошенко.
Re: Вместе разбираем враньё об Украине
Националистические партии "Свобода", "Правый сектор"* и "Национальный корпус" подписали в четверг Национальный манифест, составленный на основе программных принципов этих политсил, намеренных объединиться для реализации общих целей.
Подписавшие его политсилы выступают за образование Балто-Черноморского Союза, разрыв дипломатических отношений с РФ, возвращение Украине ядерного статуса, закрепление права на свободное владение оружием, введение действенной процедуры импичмента президента, создание единой поместной церкви с центром в Киеве.
Признать Российскую Федерацию государством-агрессором на всех уровнях мировой дипломатии, прекратить работу российского бизнеса в Украине, применить санкции к российскому капиталу, товарам и услугам.
Вернуть право на восстановление ядерного потенциала как фундаментальной основы национальной безопасности" (это требование поясняется "нарушением Будапештского меморандума"), создать высокотехнологическую профессиональную армию и резервную армию, укомплектованную по территориальному принципу…
манифест подписали представители всеукраинского объединения "Свобода", партии "Национальный корпус", созданной на базе нацбатальона "Азов", а также "Правого сектора"*.
РИА Новости Украина: https://rian.com.ua/photolents/20170316/1022317399.html
* запрещена на территории РФ
Подписавшие его политсилы выступают за образование Балто-Черноморского Союза, разрыв дипломатических отношений с РФ, возвращение Украине ядерного статуса, закрепление права на свободное владение оружием, введение действенной процедуры импичмента президента, создание единой поместной церкви с центром в Киеве.
Признать Российскую Федерацию государством-агрессором на всех уровнях мировой дипломатии, прекратить работу российского бизнеса в Украине, применить санкции к российскому капиталу, товарам и услугам.
Вернуть право на восстановление ядерного потенциала как фундаментальной основы национальной безопасности" (это требование поясняется "нарушением Будапештского меморандума"), создать высокотехнологическую профессиональную армию и резервную армию, укомплектованную по территориальному принципу…
манифест подписали представители всеукраинского объединения "Свобода", партии "Национальный корпус", созданной на базе нацбатальона "Азов", а также "Правого сектора"*.
РИА Новости Украина: https://rian.com.ua/photolents/20170316/1022317399.html
* запрещена на территории РФ
Re: Вместе разбираем враньё об Украине
Противотанковыми орудиями ВС ДНР вчера, 21 мая, была уничтожена американская станция контрбатарейной борьбы ANTPQ-48, с помощью которой ВСУ корректировали огонь артиллерии по мирным жителям Горловки. Об этом, как передает корреспондент EADaily, сообщил заместитель командующего оперативным командованием ДНР Эдуард Басурин во время брифинга 22 мая.
Кроме того, по его словам, были уничтожены один вражеский танк и БМП
Подробнее: https://eadaily.com/ru/news/2018/05/23/ ... tent=90702
Кроме того, по его словам, были уничтожены один вражеский танк и БМП
Подробнее: https://eadaily.com/ru/news/2018/05/23/ ... tent=90702
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