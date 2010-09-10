Сообщение ivanes » Вчера, 11:46

Реформация, которая нашла на Украине большой отклик, но совершенно не затронула Россию, содействовала усилению национального самоопределения на Украине;

Швеция, как господствующая над пространством вокруг Балтийского моря северная держава, и украинское казацкое государство в Причерноморье на юге должны были бы стать защитным валом, противостоящим неевропейскому Востоку.

В настоящее время на европейском континенте господствуют две имперские идеи: идея Германского рейха, нацеленная на новый порядок в Европе, и идея русского империализма, базирующаяся на мировой революции.

Но новый порядок в Европе немыслим без самостоятельного национального украинского государства; особенно в том случае, если не будет возможности оказать содействие украинскому народу в создании собственной государственности.

Заключение: Военная оккупация Восточной Европы на продолжительный срок нетерпима. Только новый государственный порядок, построенный на принципе народного государства, может гарантировать там здоровое развитие. Только самостоятельное украинское государство может поддержать этот новый порядок.

Украинское независимое государство должно быть экономически самостоятельным, чтобы оно могло образовать органическую составную часть европейского большого экономического пространства и дополнить его.

. Берлин23 июня 1941 г.1Ваше превосходительствог-н рейхсканцлер Адольф ГитлерРуководитель Организации украинских националистов ОУН Степан Бандера дал мне почетное поручение передать Вашему превосходительству как фюреру немецкой нации, победоносно борющейся за переустройство Европы, меморандум Организации украинских националистов касательно решения украинского вопроса.с выражением глубочайшего уваженияпреданный Вашему ПревосходительствуВолодимир СтахивРуководитель отдела Политического ведомства ОУНЦитата из письма:Июнь 1941 г. Организация украинских националистовПо поручению руководителя организацииСтепана БандерыВолодимир Стахив