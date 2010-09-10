Вместе разбираем враньё об Украине
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Re: Вместе разбираем враньё об Украине
Re: Вместе разбираем враньё об Украине
В ДНР 11 мая 2018 года учреждены Ракетные войска тактического назначения, которые способны сравнять с землей опорные базы ВСУ. Дончане также начали производить собственные мощные снайперские винтовки и другое стрелковое оружие.
Так, установка «Чебурашка» способна дать залп 28 ракетами.
ВСУ вывели с мест хранения и отправили на фронт более 150 орудий.
Наблюдатели из ОБСЕ натолкнулись на опустевшие стоянки украинской боевой техники, которая была переброшена на линию фронта в нарушение Минских соглашений. Однако ОБСЕ не в силах что-либо предпринять, так как киевскому правительству все еще всецело покровительствуют западные страны.
Дончане также начали производить собственные мощные снайперские винтовки и другое стрелковое оружие.
Осложняется ситуация под Горловкой.
Американские советники ведут сейчас непрерывный инструктаж боевых украинских подразделений, особенно диверсионных групп. С собой американцы привезли бандеровцам очередной смертоносный подарок — 500 ручных противотанковых гранатометов.
В результате атаки погибли 10 силовиков.
Военнослужащие ВСУ, недавно пытавшиеся прорваться в районе Горловки, оказались заблокированы ВС ДНР под Чигарями, захватом которых так хвалилось киевское командование.
Солдаты находятся в тяжелом положении, сообщает командир 24 бригады ВСУ Гудзь. Причина тому – полное отсутствие боеприпасов, вооружения, продуктов питания и медикаментов.
Так, установка «Чебурашка» способна дать залп 28 ракетами.
ВСУ вывели с мест хранения и отправили на фронт более 150 орудий.
Наблюдатели из ОБСЕ натолкнулись на опустевшие стоянки украинской боевой техники, которая была переброшена на линию фронта в нарушение Минских соглашений. Однако ОБСЕ не в силах что-либо предпринять, так как киевскому правительству все еще всецело покровительствуют западные страны.
Дончане также начали производить собственные мощные снайперские винтовки и другое стрелковое оружие.
Осложняется ситуация под Горловкой.
Американские советники ведут сейчас непрерывный инструктаж боевых украинских подразделений, особенно диверсионных групп. С собой американцы привезли бандеровцам очередной смертоносный подарок — 500 ручных противотанковых гранатометов.
В результате атаки погибли 10 силовиков.
Военнослужащие ВСУ, недавно пытавшиеся прорваться в районе Горловки, оказались заблокированы ВС ДНР под Чигарями, захватом которых так хвалилось киевское командование.
Солдаты находятся в тяжелом положении, сообщает командир 24 бригады ВСУ Гудзь. Причина тому – полное отсутствие боеприпасов, вооружения, продуктов питания и медикаментов.
Re: Вместе разбираем враньё об Украине
В Днепропетровской области обнаружили несколько десятков мешков с формой, на которой следы крови. Все это было закопано в скотомогильнике на территории рыбхоза. Добровольцы, которые извлекли мешки, нашли среди предметов одежды знаки отличия, нательные крестики, молитвенники, то есть личные вещи, которые принято передавать родственникам погибших.
Не исключено, что таким образом Киев пытался скрыть реальные потери под Иловайском.
По официальным данным, погибли около 500 бойцов. Но другие источники, в том числе, комиссия Верховной Рады, называет цифры в два раза больше.
Не исключено, что таким образом Киев пытался скрыть реальные потери под Иловайском.
По официальным данным, погибли около 500 бойцов. Но другие источники, в том числе, комиссия Верховной Рады, называет цифры в два раза больше.
Re: Вместе разбираем враньё об Украине
. Берлин
23 июня 1941 г.1
Ваше превосходительство
г-н рейхсканцлер Адольф Гитлер
Руководитель Организации украинских националистов ОУН Степан Бандера дал мне почетное поручение передать Вашему превосходительству как фюреру немецкой нации, победоносно борющейся за переустройство Европы, меморандум Организации украинских националистов касательно решения украинского вопроса.
с выражением глубочайшего уважения
преданный Вашему Превосходительству
Володимир Стахив
Руководитель отдела Политического ведомства ОУН
Цитата из письма:
Реформация, которая нашла на Украине большой отклик, но совершенно не затронула Россию, содействовала усилению национального самоопределения на Украине;
Швеция, как господствующая над пространством вокруг Балтийского моря северная держава, и украинское казацкое государство в Причерноморье на юге должны были бы стать защитным валом, противостоящим неевропейскому Востоку.
В настоящее время на европейском континенте господствуют две имперские идеи: идея Германского рейха, нацеленная на новый порядок в Европе, и идея русского империализма, базирующаяся на мировой революции.
Но новый порядок в Европе немыслим без самостоятельного национального украинского государства; особенно в том случае, если не будет возможности оказать содействие украинскому народу в создании собственной государственности.
Заключение: Военная оккупация Восточной Европы на продолжительный срок нетерпима. Только новый государственный порядок, построенный на принципе народного государства, может гарантировать там здоровое развитие. Только самостоятельное украинское государство может поддержать этот новый порядок.
Украинское независимое государство должно быть экономически самостоятельным, чтобы оно могло образовать органическую составную часть европейского большого экономического пространства и дополнить его.
Июнь 1941 г. Организация украинских националистов
По поручению руководителя организации
Степана Бандеры
Володимир Стахив
http://istmat.info/node/38933
23 июня 1941 г.1
Ваше превосходительство
г-н рейхсканцлер Адольф Гитлер
Руководитель Организации украинских националистов ОУН Степан Бандера дал мне почетное поручение передать Вашему превосходительству как фюреру немецкой нации, победоносно борющейся за переустройство Европы, меморандум Организации украинских националистов касательно решения украинского вопроса.
с выражением глубочайшего уважения
преданный Вашему Превосходительству
Володимир Стахив
Руководитель отдела Политического ведомства ОУН
Цитата из письма:
Реформация, которая нашла на Украине большой отклик, но совершенно не затронула Россию, содействовала усилению национального самоопределения на Украине;
Швеция, как господствующая над пространством вокруг Балтийского моря северная держава, и украинское казацкое государство в Причерноморье на юге должны были бы стать защитным валом, противостоящим неевропейскому Востоку.
В настоящее время на европейском континенте господствуют две имперские идеи: идея Германского рейха, нацеленная на новый порядок в Европе, и идея русского империализма, базирующаяся на мировой революции.
Но новый порядок в Европе немыслим без самостоятельного национального украинского государства; особенно в том случае, если не будет возможности оказать содействие украинскому народу в создании собственной государственности.
Заключение: Военная оккупация Восточной Европы на продолжительный срок нетерпима. Только новый государственный порядок, построенный на принципе народного государства, может гарантировать там здоровое развитие. Только самостоятельное украинское государство может поддержать этот новый порядок.
Украинское независимое государство должно быть экономически самостоятельным, чтобы оно могло образовать органическую составную часть европейского большого экономического пространства и дополнить его.
Июнь 1941 г. Организация украинских националистов
По поручению руководителя организации
Степана Бандеры
Володимир Стахив
http://istmat.info/node/38933
Re: Вместе разбираем враньё об Украине
Цитата из меморандума УОН
До тех пор, пока Россия господствует в украинском пространстве, прибегая к имеющимся в ее распоряжении факторам силы, и отстраивает его как базис своей власти, чтобы иметь возможность напасть на Европу, до тех пор нельзя рассчитывать на прочность установленного в ходе этой войны нового порядка в Европе. Уже было заявлено, что по ходу истории Украина всегда рассматривала себя как часть европейского единства и во имя этой принадлежности вела непрекращавшуюся судьбоносную борьбу против Востока. И современная борьба народа Украины с большевизмом является лишь продолжением этой борьбы.
До тех пор, пока Россия господствует в украинском пространстве, прибегая к имеющимся в ее распоряжении факторам силы, и отстраивает его как базис своей власти, чтобы иметь возможность напасть на Европу, до тех пор нельзя рассчитывать на прочность установленного в ходе этой войны нового порядка в Европе. .
http://istmat.info/node/38933
Написано в 1941г,но как будто сказано только вчера устами Порошенко.
До тех пор, пока Россия господствует в украинском пространстве, прибегая к имеющимся в ее распоряжении факторам силы, и отстраивает его как базис своей власти, чтобы иметь возможность напасть на Европу, до тех пор нельзя рассчитывать на прочность установленного в ходе этой войны нового порядка в Европе. Уже было заявлено, что по ходу истории Украина всегда рассматривала себя как часть европейского единства и во имя этой принадлежности вела непрекращавшуюся судьбоносную борьбу против Востока. И современная борьба народа Украины с большевизмом является лишь продолжением этой борьбы.
До тех пор, пока Россия господствует в украинском пространстве, прибегая к имеющимся в ее распоряжении факторам силы, и отстраивает его как базис своей власти, чтобы иметь возможность напасть на Европу, до тех пор нельзя рассчитывать на прочность установленного в ходе этой войны нового порядка в Европе. .
http://istmat.info/node/38933
Написано в 1941г,но как будто сказано только вчера устами Порошенко.
Re: Вместе разбираем враньё об Украине
Националистические партии "Свобода", "Правый сектор"* и "Национальный корпус" подписали в четверг Национальный манифест, составленный на основе программных принципов этих политсил, намеренных объединиться для реализации общих целей.
Подписавшие его политсилы выступают за образование Балто-Черноморского Союза, разрыв дипломатических отношений с РФ, возвращение Украине ядерного статуса, закрепление права на свободное владение оружием, введение действенной процедуры импичмента президента, создание единой поместной церкви с центром в Киеве.
Признать Российскую Федерацию государством-агрессором на всех уровнях мировой дипломатии, прекратить работу российского бизнеса в Украине, применить санкции к российскому капиталу, товарам и услугам.
Вернуть право на восстановление ядерного потенциала как фундаментальной основы национальной безопасности" (это требование поясняется "нарушением Будапештского меморандума"), создать высокотехнологическую профессиональную армию и резервную армию, укомплектованную по территориальному принципу…
манифест подписали представители всеукраинского объединения "Свобода", партии "Национальный корпус", созданной на базе нацбатальона "Азов", а также "Правого сектора"*.
РИА Новости Украина: https://rian.com.ua/photolents/20170316/1022317399.html
* запрещена на территории РФ
Подписавшие его политсилы выступают за образование Балто-Черноморского Союза, разрыв дипломатических отношений с РФ, возвращение Украине ядерного статуса, закрепление права на свободное владение оружием, введение действенной процедуры импичмента президента, создание единой поместной церкви с центром в Киеве.
Признать Российскую Федерацию государством-агрессором на всех уровнях мировой дипломатии, прекратить работу российского бизнеса в Украине, применить санкции к российскому капиталу, товарам и услугам.
Вернуть право на восстановление ядерного потенциала как фундаментальной основы национальной безопасности" (это требование поясняется "нарушением Будапештского меморандума"), создать высокотехнологическую профессиональную армию и резервную армию, укомплектованную по территориальному принципу…
манифест подписали представители всеукраинского объединения "Свобода", партии "Национальный корпус", созданной на базе нацбатальона "Азов", а также "Правого сектора"*.
РИА Новости Украина: https://rian.com.ua/photolents/20170316/1022317399.html
* запрещена на территории РФ
Re: Вместе разбираем враньё об Украине
Противотанковыми орудиями ВС ДНР вчера, 21 мая, была уничтожена американская станция контрбатарейной борьбы ANTPQ-48, с помощью которой ВСУ корректировали огонь артиллерии по мирным жителям Горловки. Об этом, как передает корреспондент EADaily, сообщил заместитель командующего оперативным командованием ДНР Эдуард Басурин во время брифинга 22 мая.
Кроме того, по его словам, были уничтожены один вражеский танк и БМП
Подробнее: https://eadaily.com/ru/news/2018/05/23/ ... tent=90702
Кроме того, по его словам, были уничтожены один вражеский танк и БМП
Подробнее: https://eadaily.com/ru/news/2018/05/23/ ... tent=90702
Re: Вместе разбираем враньё об Украине
Депутат Верховной рады от партии «Народный фронт» Александр Кирш придумал способ добиться от Международного валютного фонда более выгодных условий кредитования; для этого, по его словам, нужно пригрозить МВФ тем, что Киев не станет выполнять свои обязательства- дефолт.
https://vz.ru/news/2018/5/21/923691.html
Но тогда Украине последуют санкции от инвесторов,МВФ,ЕЕБР в виде повышения % по ставке кредита,ввиде отказа от беспошлинной торговле и много чего еще придумают.Россия это проходила в 1998г.
Курс рубля к доллару за полгода подскочил на 367% с 6р. до 22р.
Инвестиционная привлекательность упала, государство превратилось в серьезного нарушителя денежных обязательств,
капиталы, ввиду возросших политических и финансовых рисков, в большей степени перетекали за границу.
Центральный банк повысил процентные ставки до 150%. В июле 1998 г. ежемесячные процентные платежи по российскому долгу выросли на 40% по сравнению с ежемесячным сбором налогов в стране.
Потери банковской системы составляли около 100-150 млрд руб., объем ВВП снизился на 10%, объем инвестиций – на 15%.
https://vz.ru/news/2018/5/21/923691.html
Но тогда Украине последуют санкции от инвесторов,МВФ,ЕЕБР в виде повышения % по ставке кредита,ввиде отказа от беспошлинной торговле и много чего еще придумают.Россия это проходила в 1998г.
Курс рубля к доллару за полгода подскочил на 367% с 6р. до 22р.
Инвестиционная привлекательность упала, государство превратилось в серьезного нарушителя денежных обязательств,
капиталы, ввиду возросших политических и финансовых рисков, в большей степени перетекали за границу.
Центральный банк повысил процентные ставки до 150%. В июле 1998 г. ежемесячные процентные платежи по российскому долгу выросли на 40% по сравнению с ежемесячным сбором налогов в стране.
Потери банковской системы составляли около 100-150 млрд руб., объем ВВП снизился на 10%, объем инвестиций – на 15%.
Re: Вместе разбираем враньё об Украине
Объединенная следственная группа (JIT) представила новые ранее не публиковавшиеся доказательства российского происхождения установки «Бук», из которой 17 июля 2014 года был сбит малайзийский Боинг с 298 пассажирами на борту.
https://www.politie.nl/en/news/2018/mei/24/update-in-criminal-investigation-mh17disaster.html
https://www.politie.nl/en/news/2018/mei/24/update-in-criminal-investigation-mh17disaster.html
Re: Вместе разбираем враньё об Украине
МО России вскрыла архивы МО СССР по получателям ЗРК Буку и и ракет к нему. По № в/ч-получателя можно определить государство которому досталась в/ч при разделе имущества и вооружения МО СССР. Спасибо следователям JIT.
Re: Вместе разбираем враньё об Украине
Украина со времен развала СССР имела около 20 дивизионов ЗРК «Бук», однако с 1991 года в страну не было поставлено ни одной новой зенитной ракеты.
«Предельным сроком эксплуатации ракеты, двигатель от которой был продемонстрирован голландской комиссией в минувший четверг, был 2011 год (1986+25), после которого все ракеты данного года выпуска были изъяты, списаны и отправлены на утилизацию», – говорится в сообщении министерства обороны РФ.
При этом следствие замалчивает информацию о дате и месте обнаружения двигателя ракеты.
https://vz.ru/news/2018/5/25/924500.html
«Предельным сроком эксплуатации ракеты, двигатель от которой был продемонстрирован голландской комиссией в минувший четверг, был 2011 год (1986+25), после которого все ракеты данного года выпуска были изъяты, списаны и отправлены на утилизацию», – говорится в сообщении министерства обороны РФ.
При этом следствие замалчивает информацию о дате и месте обнаружения двигателя ракеты.
https://vz.ru/news/2018/5/25/924500.html
Re: Вместе разбираем враньё об Украине
Новая песня. Бук наш, а ракета не наша?
Врать надо меньше и активно обсуждать деятельность международных следователей, а то второй день, как воды в рот набрали наши Киселев СМИ. Врать уже не знают как и о чем.
А между тем выход из ситуации очевиден. Как вышел из неприятной ситуации с коробкой из под ксерокса Б. Н. Ельцин? Или товарищ Эрдоган из истории со сбитым российским самолетом? Правильно. Заговор сторонников Мотороллы. Виновные наказаны, стрелочники в Гааге, ключевые свидетели бесследно исчезли в пампасах Новороссии. Россия согласна компенсировать ущерб (куда без этого).
Врать надо меньше и активно обсуждать деятельность международных следователей, а то второй день, как воды в рот набрали наши Киселев СМИ. Врать уже не знают как и о чем.
А между тем выход из ситуации очевиден. Как вышел из неприятной ситуации с коробкой из под ксерокса Б. Н. Ельцин? Или товарищ Эрдоган из истории со сбитым российским самолетом? Правильно. Заговор сторонников Мотороллы. Виновные наказаны, стрелочники в Гааге, ключевые свидетели бесследно исчезли в пампасах Новороссии. Россия согласна компенсировать ущерб (куда без этого).
Re: Вместе разбираем враньё об Украине
Все искажают. Где Бук,там и ракета к нему. Перевезти из Курска к Донецку так,чтобы никто по дороге не заметил.
По данным на 2016г у Украине 72 Бука и около 200 ракет к ним. Когда делили вооружение СССР Украина знала,что перечень в/ч получивших Буки и ракеты есть в архивах.Архивы в России.
Потом где снимки американских спутников,контролирующих границу России -Украины? Молчат.Значит есть что скрывать. Следователи даже не запрашивали снимки США. Им также не выгодно иметь снимки.
Исчез диспетчер из Днепропетровского пункта сопровождения. Свидетелей из Новороссии допросили,а диспетчера,подставившего самолет в зону боевых действий не найдут и не допросят. Для чего изменила ранее намеченный курс?
По данным на 2016г у Украине 72 Бука и около 200 ракет к ним. Когда делили вооружение СССР Украина знала,что перечень в/ч получивших Буки и ракеты есть в архивах.Архивы в России.
Потом где снимки американских спутников,контролирующих границу России -Украины? Молчат.Значит есть что скрывать. Следователи даже не запрашивали снимки США. Им также не выгодно иметь снимки.
Исчез диспетчер из Днепропетровского пункта сопровождения. Свидетелей из Новороссии допросили,а диспетчера,подставившего самолет в зону боевых действий не найдут и не допросят. Для чего изменила ранее намеченный курс?
Re: Вместе разбираем враньё об Украине
В том и проблема, что переброску заметили. В отчете следователей имеется куча фото и видео о передвижении колонны из 50 единиц техники (от Курска до Луганска), включая несколько Буков (в том числе того самого, в последствии снятого уже под Торезом). На его борту куча характерных царапин и потертостей, качующих из фотографии в фотографию. Там еще описывается характерная установка колес на гусеницах именно этого злосчастного Бука. Транспортировка 50 единиц техники осуществлялась в лучших традициях ДПС. С перекрытием улиц днем и через небольшие городки (зрелище для местных покруче финала Лиги Чемпионов). Фотографий местное население наделало тысячи и сотни из них оказались в инете. Вообще "люди, занимающиеся военными вопросами" сделало максимум, чтобы хохлы узнали, что к ним везут Бук. Задача ввозимого Бука была напугать хохлов парой удачных выстрелов по заранее известным (благодаря засланным казачкам) целям. Когда же вместо Ан с неба упал Боинг, навалили в штаны, испугавшись реакции Кремля на их деятельность и засунули голову в песок. Вывоз осуществлялся аврально на первой попавшейся машине (тягач оказался с единственной в своем роде раскраской на Донбасе).
Все остальное от Лукавого. Куча дебильных версий, инопланетные фотографии, требование включить представителей РФ в группу следователей (а почему не Зимбабве). Попытка шельмования работы следователей со стороны РФ на лицо.
Надо не версии придумывать, а собирать деньги на адвокатов и выплаты.
Кстати Стрелков тоже считает, что Бук был российским. Цель выстрела - подставить ополчение.
Все остальное от Лукавого. Куча дебильных версий, инопланетные фотографии, требование включить представителей РФ в группу следователей (а почему не Зимбабве). Попытка шельмования работы следователей со стороны РФ на лицо.
Надо не версии придумывать, а собирать деньги на адвокатов и выплаты.
Кстати Стрелков тоже считает, что Бук был российским. Цель выстрела - подставить ополчение.
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