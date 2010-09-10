Сообщение Шварц » 3 минуты назад

ivanes писал(а):

Шварц

Мне напомнила ситуация в Рязани,когда "Абхаз" на Камазе разъезжал с Калашниковым в кабине.На видном месте.





ivanes писал(а):

За все это 90-е прозвали лихими.

Очередная вспышка в мозгу.. В чем здесь сходство, дедушко? В него тоже стреляли или убили понарошку?"Абхаз"... это позывной ?Калашников - это депутат?Да, дедушка... хочешь об этом в очередной раз рассказать? Валяй, еще не все оценили твои литературные экзерсисы