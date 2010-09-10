Вместе разбираем враньё об Украине

Обсуждение мировых новостей, событий и происшествий.

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ivanes
Знаток RZN.info
Сообщения: 6601
Зарегистрирован: 11 дек 2008, 12:26

Re: Вместе разбираем враньё об Украине

Сообщение ivanes » Сегодня, 12:20

Цели этого спектакля с Бабченко вполне очевидны - дискредитация российских спецслужб и российского государства. Об этом напрямую говорил и министр иностранных дел, и премьер-министр, и президент Украины, объясняет Погребинский,директор Киевского центра политических исследований и конфликтологии .

Можно ли судить государство Украина за клевету и нанесение ущерба репутации Российской Федерации. Или вновь промолчим? Опускают уже ниже плинтуса.
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Шварц
Пользователь RZN.info
Сообщения: 3823
Зарегистрирован: 15 июл 2013, 23:36

Re: Вместе разбираем враньё об Украине

Сообщение Шварц » Сегодня, 13:09

ivanes писал(а):
Шварц
Мне напомнила ситуация в Рязани,когда "Абхаз" на Камазе разъезжал с Калашниковым в кабине.На видном месте.



Очередная вспышка в мозгу.. В чем здесь сходство, дедушко? В него тоже стреляли или убили понарошку?
"Абхаз"... это позывной ? :shock: Калашников - это депутат? :mrgreen:

ivanes писал(а):
За все это 90-е прозвали лихими.


Да, дедушка... хочешь об этом в очередной раз рассказать? Валяй, еще не все оценили твои литературные экзерсисы :lol:
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Шварц
Пользователь RZN.info
Сообщения: 3823
Зарегистрирован: 15 июл 2013, 23:36

Re: Вместе разбираем враньё об Украине

Сообщение Шварц » Сегодня, 13:30

ivanes писал(а):
Можно ли судить государство Украина за клевету и нанесение ущерба репутации Российской Федерации. Или вновь промолчим? Опускают уже ниже плинтуса.


Дедушка, ты уж пожалуйся на них... вчини им иск (с)
Тебе, как старому сутяжнику, и карты (в смысле бумага, ручка, конверт с маркой) в руки :mrgreen:
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