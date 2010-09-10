Вместе разбираем враньё об Украине
Обсуждение мировых новостей, событий и происшествий.
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Re: Вместе разбираем враньё об Украине
Цели этого спектакля с Бабченко вполне очевидны - дискредитация российских спецслужб и российского государства. Об этом напрямую говорил и министр иностранных дел, и премьер-министр, и президент Украины, объясняет Погребинский,директор Киевского центра политических исследований и конфликтологии .
Можно ли судить государство Украина за клевету и нанесение ущерба репутации Российской Федерации. Или вновь промолчим? Опускают уже ниже плинтуса.
Можно ли судить государство Украина за клевету и нанесение ущерба репутации Российской Федерации. Или вновь промолчим? Опускают уже ниже плинтуса.
Re: Вместе разбираем враньё об Украине
ivanes писал(а):
Шварц
Мне напомнила ситуация в Рязани,когда "Абхаз" на Камазе разъезжал с Калашниковым в кабине.На видном месте.
Очередная вспышка в мозгу.. В чем здесь сходство, дедушко? В него тоже стреляли или убили понарошку?
"Абхаз"... это позывной ? Калашников - это депутат?
ivanes писал(а):
За все это 90-е прозвали лихими.
Да, дедушка... хочешь об этом в очередной раз рассказать? Валяй, еще не все оценили твои литературные экзерсисы
Re: Вместе разбираем враньё об Украине
ivanes писал(а):
Можно ли судить государство Украина за клевету и нанесение ущерба репутации Российской Федерации. Или вновь промолчим? Опускают уже ниже плинтуса.
Дедушка, ты уж пожалуйся на них... вчини им иск (с)
Тебе, как старому сутяжнику, и карты (в смысле бумага, ручка, конверт с маркой) в руки
Re: Вместе разбираем враньё об Украине
ivanes писал(а):Пора подобную ловлю
История с Бабченко - тест на моральное уродство. Нельзя радоваться гибели человека, хорошего или плохого. Человек жив - это прекрасно! Все остальные вопросы уже не к Бабченко. Если это реальная оперативная игра - значит СБУ-молодцы, поймали подонков (а убийца или организатор убийства - подонок по умолчанию) и достойны ордена, если это провокация - позор СБУ, Грицака в отставку.
Re: Вместе разбираем враньё об Украине
Министр иностранных дел Нидерландов Стеф Блок допустил возможность включения Украины в список ответственных за крушение рейса МН17, следовавшего из Амстердама в Куала-Лумпур, передает Parool.
В то же время на другом конце света глава министерства транспорта Малайзии Энтони Лок называет обвинения, которые были выдвинуты в адрес России по делу о крушении пассажирского самолета Boeing, бездоказательными.
https://www.gazeta.ru/politics/2018/06/ ... 2837.shtml
Кроме того, МО РФ начинает эксперимент по сбрасыванию показанной части ракеты с высоты в 10 000м.После показать останки сброшенной части. Посмотрим.
В то же время на другом конце света глава министерства транспорта Малайзии Энтони Лок называет обвинения, которые были выдвинуты в адрес России по делу о крушении пассажирского самолета Boeing, бездоказательными.
https://www.gazeta.ru/politics/2018/06/ ... 2837.shtml
Кроме того, МО РФ начинает эксперимент по сбрасыванию показанной части ракеты с высоты в 10 000м.После показать останки сброшенной части. Посмотрим.
Re: Вместе разбираем враньё об Украине
Шварц
Вы не представляете,что творилось в Рязани в 90-е годы. Пытались взорвать квартиру директора РНПЗ,убили Княжского, были разборки между ОПГ,расстреляли руководителей Мервинского райпо на углу Первомайки и Дзержинского.Забыли?
Напомнил.
Вы не представляете,что творилось в Рязани в 90-е годы. Пытались взорвать квартиру директора РНПЗ,убили Княжского, были разборки между ОПГ,расстреляли руководителей Мервинского райпо на углу Первомайки и Дзержинского.Забыли?
Напомнил.
Re: Вместе разбираем враньё об Украине
В организации покушения на российского журналиста Аркадия Бабченко подозревают Германа Бориса Львовича.
На рассмотрение в Шевченковский районный суд города Киева поступило ходатайство об избрании меры пресечения в виде содержания под стражей в отношении Германа Бориса Львовича.
Герман — исполнительный директор украинско-немецкой компании «Шмайсер» — «единственного негосударственного предприятия по производству оружия в нашей стране».
Сам подозреваемый Герман утверждает, что к нему обратился сотрудник Департамента контрразведки СБУ и попросил помочь разоблачить вражеского агента.
Именно его оптика стоит на винтовках наших снайперов, именно он модернизирует и создает мощнейшие снайперские комплексы на базе существующего армейского вооружения», — написал адвокат.
Борис Герман арестован на 60 дней без права внесения залога. Ходатайство прокуратуры полностью удовлетворено.
Прокурор заявил, что заявление Бориса Германа о том, что он работал с Контрразведкой вызывает удивление, особенно в том месте, где говорится об отсутствии коммуникации, поскольку отдел Контрразведки входит как раз в состав Службы безопасности Украины.
Герман рассказал, что к нему обратился "человек из Москвы", который имеет отношение "к организации массовых беспорядков". Но Герман тут же обратился с этим в контрразведку. И его якобы уполномочили вести наблюдение за намерениями Москвы. В этом же ключе была задумана и операция по привлечению Цимбалюка, говорит Герман. "Всем было понятно, что он тут же побежит в СБУ". "Все прекрасно знали, что не будет никакого убийства". "Делалось это только на благо государства Украина, никому не хотелось здесь видеть Россию".
БОРИС ГЕРМАН ЗАЯВИЛ, ЧТО РАБОТАЕТ НА УКРАИНСКУЮ КОНТРРАЗВЕДКУ, И РАБОТА С ИНСЦЕНИРОВКОЙ УБИЙСТВА БАБЧЕНКО БЫЛА СОГЛАСОВАНА С КОНТРРАЗВЕДКОЙ И ЗАДОКУМЕНТИРОВАНА.
У Бориса Германа оказалось в наличии две благодарности, написанных от добровольческого батальона Украинской Добровольческой Армии (под командованием Дмитрия Яроша), а также от Чеченского добровольческого батальона имени Шейха Мансура.
https://vesti-ukr.com/strana/290802-nac ... -babchenko
На рассмотрение в Шевченковский районный суд города Киева поступило ходатайство об избрании меры пресечения в виде содержания под стражей в отношении Германа Бориса Львовича.
Герман — исполнительный директор украинско-немецкой компании «Шмайсер» — «единственного негосударственного предприятия по производству оружия в нашей стране».
Сам подозреваемый Герман утверждает, что к нему обратился сотрудник Департамента контрразведки СБУ и попросил помочь разоблачить вражеского агента.
Именно его оптика стоит на винтовках наших снайперов, именно он модернизирует и создает мощнейшие снайперские комплексы на базе существующего армейского вооружения», — написал адвокат.
Борис Герман арестован на 60 дней без права внесения залога. Ходатайство прокуратуры полностью удовлетворено.
Прокурор заявил, что заявление Бориса Германа о том, что он работал с Контрразведкой вызывает удивление, особенно в том месте, где говорится об отсутствии коммуникации, поскольку отдел Контрразведки входит как раз в состав Службы безопасности Украины.
Герман рассказал, что к нему обратился "человек из Москвы", который имеет отношение "к организации массовых беспорядков". Но Герман тут же обратился с этим в контрразведку. И его якобы уполномочили вести наблюдение за намерениями Москвы. В этом же ключе была задумана и операция по привлечению Цимбалюка, говорит Герман. "Всем было понятно, что он тут же побежит в СБУ". "Все прекрасно знали, что не будет никакого убийства". "Делалось это только на благо государства Украина, никому не хотелось здесь видеть Россию".
БОРИС ГЕРМАН ЗАЯВИЛ, ЧТО РАБОТАЕТ НА УКРАИНСКУЮ КОНТРРАЗВЕДКУ, И РАБОТА С ИНСЦЕНИРОВКОЙ УБИЙСТВА БАБЧЕНКО БЫЛА СОГЛАСОВАНА С КОНТРРАЗВЕДКОЙ И ЗАДОКУМЕНТИРОВАНА.
У Бориса Германа оказалось в наличии две благодарности, написанных от добровольческого батальона Украинской Добровольческой Армии (под командованием Дмитрия Яроша), а также от Чеченского добровольческого батальона имени Шейха Мансура.
https://vesti-ukr.com/strana/290802-nac ... -babchenko
Re: Вместе разбираем враньё об Украине
ivanes писал(а):Шварц
Вы не представляете,что творилось в Рязани в 90-е годы. Пытались взорвать квартиру директора РНПЗ,убили Княжского, были разборки между ОПГ,расстреляли руководителей Мервинского райпо на углу Первомайки и Дзержинского.Забыли?
Напомнил.
ну да... я и многие другие жили-были на другой планете а ты один тут за всех нас страху натерпелся
Re: Вместе разбираем враньё об Украине
«Сегодня миллионы людей празднуют третий день рождения Аркадия Бабченко как день рождения Украины, день рождения всей нации, которая чрезвычайно классно сдала экзамен на государственность», – написал Порошенко.
"Украинская нация сдала экзамен на государственность и празднует еще один день рождения журналиста Аркадия Бабченко, как день рождения Украины."
До событий или на этапе подготовки Бабченко получил гражданство.
«Разговор о том, чтобы помочь получить гражданство, был. Я не стал отказываться, скажу честно», — сказал Бабченко.
Аркадий Бабченко не намерен отказываться от получения российского гражданства.
Об этом он заявил во время пресс-конференции, передает «112».
«В Киеве у меня дед родом из-под Геническа. Я в принципе имею право на получение гражданства… Нужно искать, нужно доказывать. Вид на жительство мне дали за заслуги перед Украиной. С тех пор я живу в Киеве», — рассказал Бабченко.
Он заявил, что у него есть вид на постоянное проживание на Украине, а его семья подала документы для получения такого же статуса.
Читать далее: https://ukraina.ru/news/20180531/1020425145.html
Позиция России в отношении двойного гражданства определяется статьёй 62 Конституции Российской Федерации.
Приобретение гражданином Российской Федерации иного гражданства не влечет за собой прекращение гражданства Российской Федерации.
Между РФ и Украиной такого соглашения нет и никогда не было, так что в данном случае речь нужно вести не о двойном гражданстве, а о втором гражданстве. Это означает, что наличие у гражданина РФ гражданства Украины для РФ не будет иметь никакого значения, для РФ его как бы не существует - РФ будет рассматривать такого гражданина исключительно как гражданина РФ.
"Украинская нация сдала экзамен на государственность и празднует еще один день рождения журналиста Аркадия Бабченко, как день рождения Украины."
До событий или на этапе подготовки Бабченко получил гражданство.
«Разговор о том, чтобы помочь получить гражданство, был. Я не стал отказываться, скажу честно», — сказал Бабченко.
Аркадий Бабченко не намерен отказываться от получения российского гражданства.
Об этом он заявил во время пресс-конференции, передает «112».
«В Киеве у меня дед родом из-под Геническа. Я в принципе имею право на получение гражданства… Нужно искать, нужно доказывать. Вид на жительство мне дали за заслуги перед Украиной. С тех пор я живу в Киеве», — рассказал Бабченко.
Он заявил, что у него есть вид на постоянное проживание на Украине, а его семья подала документы для получения такого же статуса.
Читать далее: https://ukraina.ru/news/20180531/1020425145.html
Позиция России в отношении двойного гражданства определяется статьёй 62 Конституции Российской Федерации.
Приобретение гражданином Российской Федерации иного гражданства не влечет за собой прекращение гражданства Российской Федерации.
Между РФ и Украиной такого соглашения нет и никогда не было, так что в данном случае речь нужно вести не о двойном гражданстве, а о втором гражданстве. Это означает, что наличие у гражданина РФ гражданства Украины для РФ не будет иметь никакого значения, для РФ его как бы не существует - РФ будет рассматривать такого гражданина исключительно как гражданина РФ.
Re: Вместе разбираем враньё об Украине
Перед этим он обратился к президенту Украины Петру Порошенко с заявлением о выходе из украинского гражданства.
«Власть, пришедшая на вершину незаконно, беззастенчиво использует мой украинский паспорт, чтобы обвинить меня в измене», — объяснил Вышинский одну из причин, по которым отказался от гражданства Украины.
Читать далее: https://ukraina.ru/news/20180601/1020427047.html
"Обращаюсь к президенту Владимиру Владимировичу Путину с просьбой принять все необходимые меры для моего скорейшего освобождения, а также для предоставления мне правовой защиты со стороны консульства и посольства", - сказал Вышинский.
Кирилл Вышинский выразил свою признательность президенту РФ Владимиру Путину и немецкому канцлеру Ангеле Меркель за особое понимание к его ситуации.
«Власть, пришедшая на вершину незаконно, беззастенчиво использует мой украинский паспорт, чтобы обвинить меня в измене», — объяснил Вышинский одну из причин, по которым отказался от гражданства Украины.
Читать далее: https://ukraina.ru/news/20180601/1020427047.html
"Обращаюсь к президенту Владимиру Владимировичу Путину с просьбой принять все необходимые меры для моего скорейшего освобождения, а также для предоставления мне правовой защиты со стороны консульства и посольства", - сказал Вышинский.
Кирилл Вышинский выразил свою признательность президенту РФ Владимиру Путину и немецкому канцлеру Ангеле Меркель за особое понимание к его ситуации.
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