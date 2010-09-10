Вместе разбираем враньё об Украине
Обсуждение мировых новостей, событий и происшествий.
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Re: Вместе разбираем враньё об Украине
Цели этого спектакля с Бабченко вполне очевидны - дискредитация российских спецслужб и российского государства. Об этом напрямую говорил и министр иностранных дел, и премьер-министр, и президент Украины, объясняет Погребинский,директор Киевского центра политических исследований и конфликтологии .
Можно ли судить государство Украина за клевету и нанесение ущерба репутации Российской Федерации. Или вновь промолчим? Опускают уже ниже плинтуса.
Можно ли судить государство Украина за клевету и нанесение ущерба репутации Российской Федерации. Или вновь промолчим? Опускают уже ниже плинтуса.
Re: Вместе разбираем враньё об Украине
ivanes писал(а):
Шварц
Мне напомнила ситуация в Рязани,когда "Абхаз" на Камазе разъезжал с Калашниковым в кабине.На видном месте.
Очередная вспышка в мозгу.. В чем здесь сходство, дедушко? В него тоже стреляли или убили понарошку?
"Абхаз"... это позывной ? Калашников - это депутат?
ivanes писал(а):
За все это 90-е прозвали лихими.
Да, дедушка... хочешь об этом в очередной раз рассказать? Валяй, еще не все оценили твои литературные экзерсисы
Re: Вместе разбираем враньё об Украине
ivanes писал(а):
Можно ли судить государство Украина за клевету и нанесение ущерба репутации Российской Федерации. Или вновь промолчим? Опускают уже ниже плинтуса.
Дедушка, ты уж пожалуйся на них... вчини им иск (с)
Тебе, как старому сутяжнику, и карты (в смысле бумага, ручка, конверт с маркой) в руки
Re: Вместе разбираем враньё об Украине
ivanes писал(а):Пора подобную ловлю
История с Бабченко - тест на моральное уродство. Нельзя радоваться гибели человека, хорошего или плохого. Человек жив - это прекрасно! Все остальные вопросы уже не к Бабченко. Если это реальная оперативная игра - значит СБУ-молодцы, поймали подонков (а убийца или организатор убийства - подонок по умолчанию) и достойны ордена, если это провокация - позор СБУ, Грицака в отставку.
Re: Вместе разбираем враньё об Украине
Министр иностранных дел Нидерландов Стеф Блок допустил возможность включения Украины в список ответственных за крушение рейса МН17, следовавшего из Амстердама в Куала-Лумпур, передает Parool.
В то же время на другом конце света глава министерства транспорта Малайзии Энтони Лок называет обвинения, которые были выдвинуты в адрес России по делу о крушении пассажирского самолета Boeing, бездоказательными.
https://www.gazeta.ru/politics/2018/06/ ... 2837.shtml
Кроме того, МО РФ начинает эксперимент по сбрасыванию показанной части ракеты с высоты в 10 000м.После показать останки сброшенной части. Посмотрим.
В то же время на другом конце света глава министерства транспорта Малайзии Энтони Лок называет обвинения, которые были выдвинуты в адрес России по делу о крушении пассажирского самолета Boeing, бездоказательными.
https://www.gazeta.ru/politics/2018/06/ ... 2837.shtml
Кроме того, МО РФ начинает эксперимент по сбрасыванию показанной части ракеты с высоты в 10 000м.После показать останки сброшенной части. Посмотрим.
Re: Вместе разбираем враньё об Украине
Шварц
Вы не представляете,что творилось в Рязани в 90-е годы. Пытались взорвать квартиру директора РНПЗ,убили Княжского, были разборки между ОПГ,расстреляли руководителей Мервинского райпо на углу Первомайки и Дзержинского.Забыли?
Напомнил.
Вы не представляете,что творилось в Рязани в 90-е годы. Пытались взорвать квартиру директора РНПЗ,убили Княжского, были разборки между ОПГ,расстреляли руководителей Мервинского райпо на углу Первомайки и Дзержинского.Забыли?
Напомнил.
Re: Вместе разбираем враньё об Украине
В организации покушения на российского журналиста Аркадия Бабченко подозревают Германа Бориса Львовича.
На рассмотрение в Шевченковский районный суд города Киева поступило ходатайство об избрании меры пресечения в виде содержания под стражей в отношении Германа Бориса Львовича.
Герман — исполнительный директор украинско-немецкой компании «Шмайсер» — «единственного негосударственного предприятия по производству оружия в нашей стране».
Сам подозреваемый Герман утверждает, что к нему обратился сотрудник Департамента контрразведки СБУ и попросил помочь разоблачить вражеского агента.
Именно его оптика стоит на винтовках наших снайперов, именно он модернизирует и создает мощнейшие снайперские комплексы на базе существующего армейского вооружения», — написал адвокат.
Борис Герман арестован на 60 дней без права внесения залога. Ходатайство прокуратуры полностью удовлетворено.
Прокурор заявил, что заявление Бориса Германа о том, что он работал с Контрразведкой вызывает удивление, особенно в том месте, где говорится об отсутствии коммуникации, поскольку отдел Контрразведки входит как раз в состав Службы безопасности Украины.
Герман рассказал, что к нему обратился "человек из Москвы", который имеет отношение "к организации массовых беспорядков". Но Герман тут же обратился с этим в контрразведку. И его якобы уполномочили вести наблюдение за намерениями Москвы. В этом же ключе была задумана и операция по привлечению Цимбалюка, говорит Герман. "Всем было понятно, что он тут же побежит в СБУ". "Все прекрасно знали, что не будет никакого убийства". "Делалось это только на благо государства Украина, никому не хотелось здесь видеть Россию".
БОРИС ГЕРМАН ЗАЯВИЛ, ЧТО РАБОТАЕТ НА УКРАИНСКУЮ КОНТРРАЗВЕДКУ, И РАБОТА С ИНСЦЕНИРОВКОЙ УБИЙСТВА БАБЧЕНКО БЫЛА СОГЛАСОВАНА С КОНТРРАЗВЕДКОЙ И ЗАДОКУМЕНТИРОВАНА.
У Бориса Германа оказалось в наличии две благодарности, написанных от добровольческого батальона Украинской Добровольческой Армии (под командованием Дмитрия Яроша), а также от Чеченского добровольческого батальона имени Шейха Мансура.
https://vesti-ukr.com/strana/290802-nac ... -babchenko
На рассмотрение в Шевченковский районный суд города Киева поступило ходатайство об избрании меры пресечения в виде содержания под стражей в отношении Германа Бориса Львовича.
Герман — исполнительный директор украинско-немецкой компании «Шмайсер» — «единственного негосударственного предприятия по производству оружия в нашей стране».
Сам подозреваемый Герман утверждает, что к нему обратился сотрудник Департамента контрразведки СБУ и попросил помочь разоблачить вражеского агента.
Именно его оптика стоит на винтовках наших снайперов, именно он модернизирует и создает мощнейшие снайперские комплексы на базе существующего армейского вооружения», — написал адвокат.
Борис Герман арестован на 60 дней без права внесения залога. Ходатайство прокуратуры полностью удовлетворено.
Прокурор заявил, что заявление Бориса Германа о том, что он работал с Контрразведкой вызывает удивление, особенно в том месте, где говорится об отсутствии коммуникации, поскольку отдел Контрразведки входит как раз в состав Службы безопасности Украины.
Герман рассказал, что к нему обратился "человек из Москвы", который имеет отношение "к организации массовых беспорядков". Но Герман тут же обратился с этим в контрразведку. И его якобы уполномочили вести наблюдение за намерениями Москвы. В этом же ключе была задумана и операция по привлечению Цимбалюка, говорит Герман. "Всем было понятно, что он тут же побежит в СБУ". "Все прекрасно знали, что не будет никакого убийства". "Делалось это только на благо государства Украина, никому не хотелось здесь видеть Россию".
БОРИС ГЕРМАН ЗАЯВИЛ, ЧТО РАБОТАЕТ НА УКРАИНСКУЮ КОНТРРАЗВЕДКУ, И РАБОТА С ИНСЦЕНИРОВКОЙ УБИЙСТВА БАБЧЕНКО БЫЛА СОГЛАСОВАНА С КОНТРРАЗВЕДКОЙ И ЗАДОКУМЕНТИРОВАНА.
У Бориса Германа оказалось в наличии две благодарности, написанных от добровольческого батальона Украинской Добровольческой Армии (под командованием Дмитрия Яроша), а также от Чеченского добровольческого батальона имени Шейха Мансура.
https://vesti-ukr.com/strana/290802-nac ... -babchenko
Re: Вместе разбираем враньё об Украине
ivanes писал(а):Шварц
Вы не представляете,что творилось в Рязани в 90-е годы. Пытались взорвать квартиру директора РНПЗ,убили Княжского, были разборки между ОПГ,расстреляли руководителей Мервинского райпо на углу Первомайки и Дзержинского.Забыли?
Напомнил.
ну да... я и многие другие жили-были на другой планете а ты один тут за всех нас страху натерпелся
Re: Вместе разбираем враньё об Украине
«Сегодня миллионы людей празднуют третий день рождения Аркадия Бабченко как день рождения Украины, день рождения всей нации, которая чрезвычайно классно сдала экзамен на государственность», – написал Порошенко.
"Украинская нация сдала экзамен на государственность и празднует еще один день рождения журналиста Аркадия Бабченко, как день рождения Украины."
До событий или на этапе подготовки Бабченко получил гражданство.
«Разговор о том, чтобы помочь получить гражданство, был. Я не стал отказываться, скажу честно», — сказал Бабченко.
Аркадий Бабченко не намерен отказываться от получения российского гражданства.
Об этом он заявил во время пресс-конференции, передает «112».
«В Киеве у меня дед родом из-под Геническа. Я в принципе имею право на получение гражданства… Нужно искать, нужно доказывать. Вид на жительство мне дали за заслуги перед Украиной. С тех пор я живу в Киеве», — рассказал Бабченко.
Он заявил, что у него есть вид на постоянное проживание на Украине, а его семья подала документы для получения такого же статуса.
Читать далее: https://ukraina.ru/news/20180531/1020425145.html
Позиция России в отношении двойного гражданства определяется статьёй 62 Конституции Российской Федерации.
Приобретение гражданином Российской Федерации иного гражданства не влечет за собой прекращение гражданства Российской Федерации.
Между РФ и Украиной такого соглашения нет и никогда не было, так что в данном случае речь нужно вести не о двойном гражданстве, а о втором гражданстве. Это означает, что наличие у гражданина РФ гражданства Украины для РФ не будет иметь никакого значения, для РФ его как бы не существует - РФ будет рассматривать такого гражданина исключительно как гражданина РФ.
"Украинская нация сдала экзамен на государственность и празднует еще один день рождения журналиста Аркадия Бабченко, как день рождения Украины."
До событий или на этапе подготовки Бабченко получил гражданство.
«Разговор о том, чтобы помочь получить гражданство, был. Я не стал отказываться, скажу честно», — сказал Бабченко.
Аркадий Бабченко не намерен отказываться от получения российского гражданства.
Об этом он заявил во время пресс-конференции, передает «112».
«В Киеве у меня дед родом из-под Геническа. Я в принципе имею право на получение гражданства… Нужно искать, нужно доказывать. Вид на жительство мне дали за заслуги перед Украиной. С тех пор я живу в Киеве», — рассказал Бабченко.
Он заявил, что у него есть вид на постоянное проживание на Украине, а его семья подала документы для получения такого же статуса.
Читать далее: https://ukraina.ru/news/20180531/1020425145.html
Позиция России в отношении двойного гражданства определяется статьёй 62 Конституции Российской Федерации.
Приобретение гражданином Российской Федерации иного гражданства не влечет за собой прекращение гражданства Российской Федерации.
Между РФ и Украиной такого соглашения нет и никогда не было, так что в данном случае речь нужно вести не о двойном гражданстве, а о втором гражданстве. Это означает, что наличие у гражданина РФ гражданства Украины для РФ не будет иметь никакого значения, для РФ его как бы не существует - РФ будет рассматривать такого гражданина исключительно как гражданина РФ.
Re: Вместе разбираем враньё об Украине
Перед этим он обратился к президенту Украины Петру Порошенко с заявлением о выходе из украинского гражданства.
«Власть, пришедшая на вершину незаконно, беззастенчиво использует мой украинский паспорт, чтобы обвинить меня в измене», — объяснил Вышинский одну из причин, по которым отказался от гражданства Украины.
Читать далее: https://ukraina.ru/news/20180601/1020427047.html
"Обращаюсь к президенту Владимиру Владимировичу Путину с просьбой принять все необходимые меры для моего скорейшего освобождения, а также для предоставления мне правовой защиты со стороны консульства и посольства", - сказал Вышинский.
Кирилл Вышинский выразил свою признательность президенту РФ Владимиру Путину и немецкому канцлеру Ангеле Меркель за особое понимание к его ситуации.
«Власть, пришедшая на вершину незаконно, беззастенчиво использует мой украинский паспорт, чтобы обвинить меня в измене», — объяснил Вышинский одну из причин, по которым отказался от гражданства Украины.
Читать далее: https://ukraina.ru/news/20180601/1020427047.html
"Обращаюсь к президенту Владимиру Владимировичу Путину с просьбой принять все необходимые меры для моего скорейшего освобождения, а также для предоставления мне правовой защиты со стороны консульства и посольства", - сказал Вышинский.
Кирилл Вышинский выразил свою признательность президенту РФ Владимиру Путину и немецкому канцлеру Ангеле Меркель за особое понимание к его ситуации.
Re: Вместе разбираем враньё об Украине
«Сотрудники СММ в районе Донецкой фильтровальной станции 31 мая зафиксировали значительное число обстрелов, в связи с чем им пришлось временно передислоцироваться в более безопасные места», — говорится в сообщении ОБСЕ.
Ранее в самопровозглашённой Донецкой народной республике сообщили, что украинские военные обстреляли колонну автомобилей, в которых находились представители Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ и МЧС республики.
https://russian.rt.com/ussr/news/518605 ... ly-donbass
Отмечается, что, когда пограничные наряды были доставлены к местам несения службы, а автомобиль возвращался к КПВВ, произошёл обстрел бронемашины из огнестрельного оружия.
«Никто из военнослужащих не пострадал, броня защитила от пуль, которые попали в автомобиль. В это время гражданских лиц в КрП не было, личный состав находился в блиндажах», — говорится в сообщении.
Ранее в ОБСЕ заявили, что 31 мая специалисты миссии зафиксировали значительное число обстрелов в Донбассе.
https://russian.rt.com/ussr/news/519068 ... el-donbass
Ранее в самопровозглашённой Донецкой народной республике сообщили, что украинские военные обстреляли колонну автомобилей, в которых находились представители Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ и МЧС республики.
https://russian.rt.com/ussr/news/518605 ... ly-donbass
Отмечается, что, когда пограничные наряды были доставлены к местам несения службы, а автомобиль возвращался к КПВВ, произошёл обстрел бронемашины из огнестрельного оружия.
«Никто из военнослужащих не пострадал, броня защитила от пуль, которые попали в автомобиль. В это время гражданских лиц в КрП не было, личный состав находился в блиндажах», — говорится в сообщении.
Ранее в ОБСЕ заявили, что 31 мая специалисты миссии зафиксировали значительное число обстрелов в Донбассе.
https://russian.rt.com/ussr/news/519068 ... el-donbass
Re: Вместе разбираем враньё об Украине
Крупные СМИ оказались в неприятной ситуации после обвинений «путинского режима» в псевдо убийстве Аркадия Бабченко. Киевские власти рассказали о спецоперации, журналист воскрес, теперь придется давать опровержение.
«Получается, Бабченко не мёртв», — сообщил ошеломленный сотрудник телеканала с вопросительной интонацией в голосе.
Он рассказал, что все заявления Киева оказались ложью, а русские говорили правду. Россия не виновата, ее несправедливо обвинили в несуществующем убийстве, заключил репортер CNN.
Источник: https://fishki.net/2612233-inostrannye- ... henko.html © Fishki.net
Los Angeles Times назвали инцидент с Бабченко "достойным конкурентом" классических историй в литературе. "Эпизод проиллюстрировал климат всепоглощающего беспредела в Украине, напряжение между ней и Россией, а также напомнил об опасности для тех, кто бросает вызов Кремлю", – говорится в материале.
The Independent предполагает, что после инсценировки этого убийства доверие к Украине останется под вопросом. "В конце концов, это была страна, которая настаивала, что ей можно хоть в чем-то доверять больше, чем восточному соседу… Наверное, еще могут быть представлены серьезные доказательства, которые позволят достойно выйти из этой все еще неясной спецоперации. Но в фейковой истории есть и другие, более очевидные последствия", – говорится в сообщении.
The Guardian пишет:Издание предполагает, что в следующий раз, когда критик Кремля будет застрелен, отравлен или загадочно упадет со своего балкона, первым будет вопрос: а действительно ли он мертв? Также отмечается, что Кремль может обернуть ситуацию в свою пользу.
«Получается, Бабченко не мёртв», — сообщил ошеломленный сотрудник телеканала с вопросительной интонацией в голосе.
Он рассказал, что все заявления Киева оказались ложью, а русские говорили правду. Россия не виновата, ее несправедливо обвинили в несуществующем убийстве, заключил репортер CNN.
Источник: https://fishki.net/2612233-inostrannye- ... henko.html © Fishki.net
Los Angeles Times назвали инцидент с Бабченко "достойным конкурентом" классических историй в литературе. "Эпизод проиллюстрировал климат всепоглощающего беспредела в Украине, напряжение между ней и Россией, а также напомнил об опасности для тех, кто бросает вызов Кремлю", – говорится в материале.
The Independent предполагает, что после инсценировки этого убийства доверие к Украине останется под вопросом. "В конце концов, это была страна, которая настаивала, что ей можно хоть в чем-то доверять больше, чем восточному соседу… Наверное, еще могут быть представлены серьезные доказательства, которые позволят достойно выйти из этой все еще неясной спецоперации. Но в фейковой истории есть и другие, более очевидные последствия", – говорится в сообщении.
The Guardian пишет:Издание предполагает, что в следующий раз, когда критик Кремля будет застрелен, отравлен или загадочно упадет со своего балкона, первым будет вопрос: а действительно ли он мертв? Также отмечается, что Кремль может обернуть ситуацию в свою пользу.
Re: Вместе разбираем враньё об Украине
ivanes писал(а):Можно ли судить государство Украина за клевету и нанесение ущерба репутации Российской Федерации. Или вновь промолчим?
конечно промолчим!Потому как ответить то собственно нечем.Так что одна правда и она украинская.
ivanes писал(а):Опускают уже ниже плинтуса.
Чем раньше привыкнете тем будет спокойней в дальнейшем.Щас тока ленивый не бьет слабую РФ позицию на международном правовом поле и тенденция нарастает.А внутренему потребителю ща ливанут с канала в уши очередную фейку и он негодуя пойдет пить пиво.И даже мысль не закрутится,"что ж если так гладко по центральному каналу,и не могут так же гладко изложить в соответсвующих международных инстанциях?"Хотя ответ и очевиден "да потому что выгнали рф со всех значимых международных организаций,причем обосновали почему выгнали".А выгнали за не профссионализм,за дешевые подтасовки фактов,за лабуду которую может хавать тока внутрений незащищенный электорат.
Так что ,уважаемый,смотрите тока наше советское кино и не слушайте биси что б не было мучительно больно.
В жизни приходится выбирать либо жесткая позиция,либо неудобная поза.(сэр Уинстон Леонард Спенсер-Черчилль)
Re: Вместе разбираем враньё об Украине
ivanes писал(а):Перед этим он обратился к президенту Украины Петру Порошенко с заявлением о выходе из украинского гражданства.
«Власть, пришедшая на вершину незаконно, беззастенчиво использует мой украинский паспорт, чтобы обвинить меня в измене», — объяснил Вышинский одну из причин, по которым отказался от гражданства Украины.
Читать далее: https://ukraina.ru/news/20180601/1020427047.html
"Обращаюсь к президенту Владимиру Владимировичу Путину с просьбой принять все необходимые меры для моего скорейшего освобождения, а также для предоставления мне правовой защиты со стороны консульства и посольства", - сказал Вышинский.
Кирилл Вышинский выразил свою признательность президенту РФ Владимиру Путину и немецкому канцлеру Ангеле Меркель за особое понимание к его ситуации.
Тока весь цивилизованный мир своих не бросает!Вангую,не будет никто за Вышинского хлопотать.Хотя поменять его на Олега Сенцова было бы просто здорово.
В жизни приходится выбирать либо жесткая позиция,либо неудобная поза.(сэр Уинстон Леонард Спенсер-Черчилль)
Re: Вместе разбираем враньё об Украине
MrM писал(а):ivanes писал(а):Пора подобную ловлю
История с Бабченко - тест на моральное уродство. Нельзя радоваться гибели человека, хорошего или плохого. Человек жив - это прекрасно! Все остальные вопросы уже не к Бабченко. Если это реальная оперативная игра - значит СБУ-молодцы, поймали подонков (а убийца или организатор убийства - подонок по умолчанию) и достойны ордена, если это провокация - позор СБУ, Грицака в отставку.
Ходит слух что СБУ подконтрольна в некоторой степени ФСБ(типо традиции,старший брат..).Фишка данного мероприятия независимо от правдивости,это то что СБУ как бы показывает свою тенденцию к изоляции от влияния ФСБ РФ.Типо "вот сорвали операцию ФСБ на Юкраин".Все довольны,Бабченко жив,тенденция есть(по крайней мере стремление),в очередной раз показали коварность врага.
Но у прозоливых есть куча вопросов теперь.Если правдивы заявления оф лиц,то ждем результаты раследования по данному делу вмешательства во внутренею политику другого госсударства.
В жизни приходится выбирать либо жесткая позиция,либо неудобная поза.(сэр Уинстон Леонард Спенсер-Черчилль)
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