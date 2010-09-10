Сообщение ivanes » 01 июн 2018, 16:13

В организации покушения на российского журналиста Аркадия Бабченко подозревают Германа Бориса Львовича.На рассмотрение в Шевченковский районный суд города Киева поступило ходатайство об избрании меры пресечения в виде содержания под стражей в отношении Германа Бориса Львовича.Герман — исполнительный директор украинско-немецкой компании «Шмайсер» — «единственного негосударственного предприятия по производству оружия в нашей стране».Сам подозреваемый Герман утверждает, что к нему обратился сотрудник Департамента контрразведки СБУ и попросил помочь разоблачить вражеского агента.Именно его оптика стоит на винтовках наших снайперов, именно он модернизирует и создает мощнейшие снайперские комплексы на базе существующего армейского вооружения», — написал адвокат.Борис Герман арестован на 60 дней без права внесения залога. Ходатайство прокуратуры полностью удовлетворено.Прокурор заявил, что заявление Бориса Германа о том, что он работал с Контрразведкой вызывает удивление, особенно в том месте, где говорится об отсутствии коммуникации, поскольку отдел Контрразведки входит как раз в состав Службы безопасности Украины.Герман рассказал, что к нему обратился "человек из Москвы", который имеет отношение "к организации массовых беспорядков". Но Герман тут же обратился с этим в контрразведку. И его якобы уполномочили вести наблюдение за намерениями Москвы. В этом же ключе была задумана и операция по привлечению Цимбалюка, говорит Герман. "Всем было понятно, что он тут же побежит в СБУ". "Все прекрасно знали, что не будет никакого убийства". "Делалось это только на благо государства Украина, никому не хотелось здесь видеть Россию".БОРИС ГЕРМАН ЗАЯВИЛ, ЧТО РАБОТАЕТ НА УКРАИНСКУЮ КОНТРРАЗВЕДКУ, И РАБОТА С ИНСЦЕНИРОВКОЙ УБИЙСТВА БАБЧЕНКО БЫЛА СОГЛАСОВАНА С КОНТРРАЗВЕДКОЙ И ЗАДОКУМЕНТИРОВАНА.У Бориса Германа оказалось в наличии две благодарности, написанных от добровольческого батальона Украинской Добровольческой Армии (под командованием Дмитрия Яроша), а также от Чеченского добровольческого батальона имени Шейха Мансура.