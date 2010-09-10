Вместе разбираем враньё об Украине
Обсуждение мировых новостей, событий и происшествий.
Модератор: Модераторы FORUM.RZN.info
Re: Вместе разбираем враньё об Украине
Re: Вместе разбираем враньё об Украине
контакт
А зачем тогда сразу после сбития боинга по РФ каналам гордо хвастать,как герои дэрляндии сбили украинский транспортник,а через час стирать эту новость из архива?И я вам говорю категорично,с Зарощенского запуска не было,как и самого украинского бука в Зарощенском.
А зачем самолеты ВВС Украины летали в серой зоне?
Определяли цели для удара. Но ПВО ДЛНР сработает.Поставлены ПЗРК американские.Пора украинским пилотам знать.
По номеру ракеты МО РФ будет определять в/ч ВС СССР,потом место дислокации при разделе вооружения армии СССР.
Нидерланды уже рассматривают вариант засекречивания всех данных. Им не нужен номер в/ч ВСУ,откуда стрельнули.
Диспетчер подвел курс МН-17 под выстрел. Изначально проложенный ИКАО и фактический.См выше.
Всего за июнь-июль 2014 года сообщалось о потерях в этом районе более десяти пилотируемых летательных аппаратов ВВС Украины.Из ПЗРК.
Украинские власти закрыли воздушное пространство над зоной конфликта для полётов гражданской авиации с 1 июля до эшелона FL260 (7900 метров), а с 14 июля до эшелона FL320 (9750 метров). Международная ассоциация воздушного транспорта (IATA) опубликовала заявление, согласно которому, по её данным, никаких ограничений на полёты в пространстве, через которое следовал малайзийский лайнер, не существовало, а Европейская организация по безопасности воздушной навигации указывает, что на маршруте следования лайнера пространство было закрыто украинскими властями до эшелона FL320, а на эшелоне FL330 (10 050 метров), на котором следовал самолёт, полёты были разрешены.
ПЗРК не достает до высоты в 10050 м. С 01.07 закрыли эшелон 7900м,14.07- эшелон 9750м. Изменение эшелона,курса под выстрел- странно. Исчез диспетчер.Не смогли допросить. Странно!
А зачем тогда сразу после сбития боинга по РФ каналам гордо хвастать,как герои дэрляндии сбили украинский транспортник,а через час стирать эту новость из архива?И я вам говорю категорично,с Зарощенского запуска не было,как и самого украинского бука в Зарощенском.
А зачем самолеты ВВС Украины летали в серой зоне?
Определяли цели для удара. Но ПВО ДЛНР сработает.Поставлены ПЗРК американские.Пора украинским пилотам знать.
По номеру ракеты МО РФ будет определять в/ч ВС СССР,потом место дислокации при разделе вооружения армии СССР.
Нидерланды уже рассматривают вариант засекречивания всех данных. Им не нужен номер в/ч ВСУ,откуда стрельнули.
Диспетчер подвел курс МН-17 под выстрел. Изначально проложенный ИКАО и фактический.См выше.
Всего за июнь-июль 2014 года сообщалось о потерях в этом районе более десяти пилотируемых летательных аппаратов ВВС Украины.Из ПЗРК.
Украинские власти закрыли воздушное пространство над зоной конфликта для полётов гражданской авиации с 1 июля до эшелона FL260 (7900 метров), а с 14 июля до эшелона FL320 (9750 метров). Международная ассоциация воздушного транспорта (IATA) опубликовала заявление, согласно которому, по её данным, никаких ограничений на полёты в пространстве, через которое следовал малайзийский лайнер, не существовало, а Европейская организация по безопасности воздушной навигации указывает, что на маршруте следования лайнера пространство было закрыто украинскими властями до эшелона FL320, а на эшелоне FL330 (10 050 метров), на котором следовал самолёт, полёты были разрешены.
ПЗРК не достает до высоты в 10050 м. С 01.07 закрыли эшелон 7900м,14.07- эшелон 9750м. Изменение эшелона,курса под выстрел- странно. Исчез диспетчер.Не смогли допросить. Странно!
Re: Вместе разбираем враньё об Украине
ivanes писал(а):контакт
А зачем тогда сразу после сбития боинга по РФ каналам гордо хвастать,как герои дэрляндии сбили украинский транспортник,а через час стирать эту новость из архива?И я вам говорю категорично,с Зарощенского запуска не было,как и самого украинского бука в Зарощенском.
А зачем самолеты ВВС Украины летали в серой зоне?
Определяли цели для удара. Но ПВО ДЛНР сработает.Поставлены ПЗРК американские.Пора украинским пилотам знать.
По номеру ракеты МО РФ будет определять в/ч ВС СССР,потом место дислокации при разделе вооружения армии СССР.
Нидерланды уже рассматривают вариант засекречивания всех данных. Им не нужен номер в/ч ВСУ,откуда стрельнули.
Диспетчер подвел курс МН-17 под выстрел. Изначально проложенный ИКАО и фактический.См выше.
Всего за июнь-июль 2014 года сообщалось о потерях в этом районе более десяти пилотируемых летательных аппаратов ВВС Украины.Из ПЗРК.
Украинские власти закрыли воздушное пространство над зоной конфликта для полётов гражданской авиации с 1 июля до эшелона FL260 (7900 метров), а с 14 июля до эшелона FL320 (9750 метров). Международная ассоциация воздушного транспорта (IATA) опубликовала заявление, согласно которому, по её данным, никаких ограничений на полёты в пространстве, через которое следовал малайзийский лайнер, не существовало, а Европейская организация по безопасности воздушной навигации указывает, что на маршруте следования лайнера пространство было закрыто украинскими властями до эшелона FL320, а на эшелоне FL330 (10 050 метров), на котором следовал самолёт, полёты были разрешены.
ПЗРК не достает до высоты в 10050 м. С 01.07 закрыли эшелон 7900м,14.07- эшелон 9750м. Изменение эшелона,курса под выстрел- странно. Исчез диспетчер.Не смогли допросить. Странно!
Вы попутали окно в браузере,уважаемый!Свои "ценные и неоспоримые" результаты своего же раследования пишите сразу в Гаагу.Ко мне информация приходит из официальных источников и моего субьективного анализа событий которым я был сам свидетель,а ваши домыслы-это гоголь моголь.
В жизни приходится выбирать либо жесткая позиция,либо неудобная поза.(сэр Уинстон Леонард Спенсер-Черчилль)
Re: Вместе разбираем враньё об Украине
Вы вообще задавали себе вопрос,как так государство обвиняют в тяжелом преступлении,а в ответ даже не создана анологичная следственная комисия по данному делу,чтоб также предоставить в международных организациях убедительные доказательства своей не причастности?А если и создана такая комисия то где выводы,доказательства?А то так,отдельные заявления отдельных оф лиц,причем протеворечащие друг другу.Я не иссключаю что комиссия от РФ есть,но она пришла к таким выводам которые не решается озвучить.
В жизни приходится выбирать либо жесткая позиция,либо неудобная поза.(сэр Уинстон Леонард Спенсер-Черчилль)
Re: Вместе разбираем враньё об Украине
Рамуссен,внештатный советник президента Украины, заявил, что в случае реального военного конфликта российская армия смогла бы занять Украину в течение нескольких дней. Усилия Киева по повышению обороноспособности незалежной не увенчались серьезным успехом, хотя много чего вроде бы и сделано. А потому, приходит к глубокому умозаключению Расмуссен, избегать открытой войны в Европе нужно любой ценой.
РИА Новости https://ria.ru/accents/20180607/1522258222.html
Украина серьезно «продвинулась» в своей внутренней русофобии и в выполнении антироссийского политического заказа Запада. Но даже такого «качества» украинской политики и таких «достижений» натовцам мало.
Подробности: https://regnum.ru/news/2427923.html
Любое использование материалов допускается только при наличии гиперссылки на ИА REGNUM
РИА Новости https://ria.ru/accents/20180607/1522258222.html
Украина серьезно «продвинулась» в своей внутренней русофобии и в выполнении антироссийского политического заказа Запада. Но даже такого «качества» украинской политики и таких «достижений» натовцам мало.
Подробности: https://regnum.ru/news/2427923.html
Любое использование материалов допускается только при наличии гиперссылки на ИА REGNUM
Re: Вместе разбираем враньё об Украине
контакт писал(а):Вы вообще задавали себе вопрос,как так государство обвиняют в тяжелом преступлении,а в ответ даже не создана анологичная следственная комисия по данному делу,чтоб также предоставить в международных организациях убедительные доказательства своей не причастности?А если и создана такая комисия то где выводы,доказательства?А то так,отдельные заявления отдельных оф лиц,причем протеворечащие друг другу.Я не иссключаю что комиссия от РФ есть,но она пришла к таким выводам которые не решается озвучить.
Это больше смахивает на предложение Великобритании в деле Скрипалей.
Пусть Россия докажет обратное в суде Великобритании. Не суд и следствие должны доказывать виновность,а наоборот. Подозреваемый должен доказывать свои невиновность.
Следственная группа должна предоставить виновной стороне доказательства виновности в деянии.
Теперь Запад говорит,что уже доказательств виновности России в отравлении Скрипалей не требуется.Все страны Запада и США виновность России признали.
Я обратился в архивы МО РФ о местонахождении ракеты с номером,указанного следственной комиссией.Жду ответа.
Потом МО РФ проведет эксперимент падения аналогичного двигателя ракеты с высоты в 10000 м. После предоставит её следственной комиссии и на всеобщее обозрение в одной из стран Европы. Будет часть похожа на тот экземпляр?
Тогда будет доказательство. Многие говорят о подставе. Просто привезли после утилизации и показали.
Re: Вместе разбираем враньё об Украине
Re: Вместе разбираем враньё об Украине
контакт
Могла ли часть ракеты прибыть в Нидерланды,которая упала после взрыва с 10 км? Целехонькая. А сопло двигателя
совсем измята. Сопло и корпус падали отдельно и с разных высот.
Могла ли часть ракеты прибыть в Нидерланды,которая упала после взрыва с 10 км? Целехонькая. А сопло двигателя
совсем измята. Сопло и корпус падали отдельно и с разных высот.
Re: Вместе разбираем враньё об Украине
Есть предложение разместить в Парке Патриот трофеи иностранного оружия.привезенного из ДЛНР и Сирии,а также документы наемников из стран Европы и США,воевавших на стороне ВСУ и Дшабхат-ан-Нусра. Там есть американцы,поляки,шведы,хорваты,французы. Пусть иностранные военные атташе посмотрят. Кто и чьим оружием воевал.
Re: Вместе разбираем враньё об Украине
серийный номер — 9Д1318869032. Цифры «9Д131» относятся к виду ракетного двигателя типа 9M38 и/или 9M38M1. Цифра 8 обозначает производителя, в данном случае это из города Долгопрудного в Московской области. Число 86 указывает на год производства, а именно 1986 год. Число 9032 является уникальным идентификационным номером данного конкретного ракетного двигателя.
Re: Вместе разбираем враньё об Украине
ivanes писал(а): Просто привезли после утилизации и показали.
Дедушка... Ты такой простой... как голландский косяк (Joint)
Тут все непросто... попробуй впарить такой металлолом за 25 миллионов ойро Тут еще и денег подняли
ЗА 25 МИЛЛИОНОВ ЕВРО СЛЕДСТВЕННАЯ ГРУППА ПО MH17 ВЫКУПИЛА У БОЕВИКОВ ОСКОЛКИ РАКЕТЫ
А.Венедиктов
― Да, МН17 – это опять же история... Когда показали на пресс-конференции ракету, осколки ракеты – тут же вопроса у тебя не возникает, откуда? Откуда они ее взяли? Раньше же об этом не объявлялось. Они ее выкупили у донецких. Сумму называть? 25 миллионов евро. Они выкупили всё, что было – следственная группа — у донецких и луганских за 25 миллионов евро.
Re: Вместе разбираем враньё об Украине
За бесплатно собирали фрагменты Боинга и ракеты,потом погрузили и перевезли до ближайшей ж\д-станции,погрузили в вагоны. Это Эхо пока финансируется Медиа-газпром. Приманка для европейских правозащитников.
Шварц
так и Вы не поняли кому служит Венедиктов и за какие и чьи деньги. Зэки и те работают в колониях за деньги.
А Венедиктов прекрасно познал цену денег. Он в интервью многое наговорил.
Главный редактор радиостанции "Эхо Москвы" Алексей Венедиктов опроверг сообщения СМИ о том, что 20% некоммерческой организации АНО "Информационное агентство "Эхо Москвы" принадлежит структурам Джорджа Сороса, и заявил, что зарубежные структуры платили деньги агентству за подписку на новости.
Главный редактор "Эха Москвы" Алексей Венедиктов заявил в воскресенье, что акционеры американской EM Holding выходят из прямых учредителей радиостанции "Эхо Москвы".
Собрание миноритариев "Эха Москвы" одобрило решение, в результате которого собственник радиостанции стал на 100% российской компанией, главный редактор Алексей Венедиктов рассчитывает, что все необходимые документы по изменению структуры собственника будут оформлены к 31 марта 2017г
РИА Новости https://ria.ru/society/20170313/1489905540.html
Мажоритарным акционером «Эха Москвы» на 01.12.2016г с долей в 66% остается холдинг «Газпром-Медиа». Помимо «Эха» в холдинг входят радиостанции «Авторадио», Comedy Radio, Energy, телеканалы НТВ, ТНТ, «Матч ТВ», «Пятница», ТВ3 и ТНТ4, видеохостинг RuTube, издательство «7 дней» и другие активы.
Подробнее на РБК:
https://www.rbc.ru/rbcfreenews/5683aabe9a794726354508fe
Шварц
так и Вы не поняли кому служит Венедиктов и за какие и чьи деньги. Зэки и те работают в колониях за деньги.
А Венедиктов прекрасно познал цену денег. Он в интервью многое наговорил.
Главный редактор радиостанции "Эхо Москвы" Алексей Венедиктов опроверг сообщения СМИ о том, что 20% некоммерческой организации АНО "Информационное агентство "Эхо Москвы" принадлежит структурам Джорджа Сороса, и заявил, что зарубежные структуры платили деньги агентству за подписку на новости.
Главный редактор "Эха Москвы" Алексей Венедиктов заявил в воскресенье, что акционеры американской EM Holding выходят из прямых учредителей радиостанции "Эхо Москвы".
Собрание миноритариев "Эха Москвы" одобрило решение, в результате которого собственник радиостанции стал на 100% российской компанией, главный редактор Алексей Венедиктов рассчитывает, что все необходимые документы по изменению структуры собственника будут оформлены к 31 марта 2017г
РИА Новости https://ria.ru/society/20170313/1489905540.html
Мажоритарным акционером «Эха Москвы» на 01.12.2016г с долей в 66% остается холдинг «Газпром-Медиа». Помимо «Эха» в холдинг входят радиостанции «Авторадио», Comedy Radio, Energy, телеканалы НТВ, ТНТ, «Матч ТВ», «Пятница», ТВ3 и ТНТ4, видеохостинг RuTube, издательство «7 дней» и другие активы.
Подробнее на РБК:
https://www.rbc.ru/rbcfreenews/5683aabe9a794726354508fe
Вернуться в «События в стране и мире»
Кто сейчас на конференции
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 2 гостя