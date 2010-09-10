Вместе разбираем враньё об Украине
Обсуждение мировых новостей, событий и происшествий.
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Re: Вместе разбираем враньё об Украине
Re: Вместе разбираем враньё об Украине
контакт
А зачем тогда сразу после сбития боинга по РФ каналам гордо хвастать,как герои дэрляндии сбили украинский транспортник,а через час стирать эту новость из архива?И я вам говорю категорично,с Зарощенского запуска не было,как и самого украинского бука в Зарощенском.
А зачем самолеты ВВС Украины летали в серой зоне?
Определяли цели для удара. Но ПВО ДЛНР сработает.Поставлены ПЗРК американские.Пора украинским пилотам знать.
По номеру ракеты МО РФ будет определять в/ч ВС СССР,потом место дислокации при разделе вооружения армии СССР.
Нидерланды уже рассматривают вариант засекречивания всех данных. Им не нужен номер в/ч ВСУ,откуда стрельнули.
Диспетчер подвел курс МН-17 под выстрел. Изначально проложенный ИКАО и фактический.См выше.
Всего за июнь-июль 2014 года сообщалось о потерях в этом районе более десяти пилотируемых летательных аппаратов ВВС Украины.Из ПЗРК.
Украинские власти закрыли воздушное пространство над зоной конфликта для полётов гражданской авиации с 1 июля до эшелона FL260 (7900 метров), а с 14 июля до эшелона FL320 (9750 метров). Международная ассоциация воздушного транспорта (IATA) опубликовала заявление, согласно которому, по её данным, никаких ограничений на полёты в пространстве, через которое следовал малайзийский лайнер, не существовало, а Европейская организация по безопасности воздушной навигации указывает, что на маршруте следования лайнера пространство было закрыто украинскими властями до эшелона FL320, а на эшелоне FL330 (10 050 метров), на котором следовал самолёт, полёты были разрешены.
ПЗРК не достает до высоты в 10050 м. С 01.07 закрыли эшелон 7900м,14.07- эшелон 9750м. Изменение эшелона,курса под выстрел- странно. Исчез диспетчер.Не смогли допросить. Странно!
А зачем тогда сразу после сбития боинга по РФ каналам гордо хвастать,как герои дэрляндии сбили украинский транспортник,а через час стирать эту новость из архива?И я вам говорю категорично,с Зарощенского запуска не было,как и самого украинского бука в Зарощенском.
А зачем самолеты ВВС Украины летали в серой зоне?
Определяли цели для удара. Но ПВО ДЛНР сработает.Поставлены ПЗРК американские.Пора украинским пилотам знать.
По номеру ракеты МО РФ будет определять в/ч ВС СССР,потом место дислокации при разделе вооружения армии СССР.
Нидерланды уже рассматривают вариант засекречивания всех данных. Им не нужен номер в/ч ВСУ,откуда стрельнули.
Диспетчер подвел курс МН-17 под выстрел. Изначально проложенный ИКАО и фактический.См выше.
Всего за июнь-июль 2014 года сообщалось о потерях в этом районе более десяти пилотируемых летательных аппаратов ВВС Украины.Из ПЗРК.
Украинские власти закрыли воздушное пространство над зоной конфликта для полётов гражданской авиации с 1 июля до эшелона FL260 (7900 метров), а с 14 июля до эшелона FL320 (9750 метров). Международная ассоциация воздушного транспорта (IATA) опубликовала заявление, согласно которому, по её данным, никаких ограничений на полёты в пространстве, через которое следовал малайзийский лайнер, не существовало, а Европейская организация по безопасности воздушной навигации указывает, что на маршруте следования лайнера пространство было закрыто украинскими властями до эшелона FL320, а на эшелоне FL330 (10 050 метров), на котором следовал самолёт, полёты были разрешены.
ПЗРК не достает до высоты в 10050 м. С 01.07 закрыли эшелон 7900м,14.07- эшелон 9750м. Изменение эшелона,курса под выстрел- странно. Исчез диспетчер.Не смогли допросить. Странно!
Re: Вместе разбираем враньё об Украине
ivanes писал(а):контакт
А зачем тогда сразу после сбития боинга по РФ каналам гордо хвастать,как герои дэрляндии сбили украинский транспортник,а через час стирать эту новость из архива?И я вам говорю категорично,с Зарощенского запуска не было,как и самого украинского бука в Зарощенском.
А зачем самолеты ВВС Украины летали в серой зоне?
Определяли цели для удара. Но ПВО ДЛНР сработает.Поставлены ПЗРК американские.Пора украинским пилотам знать.
По номеру ракеты МО РФ будет определять в/ч ВС СССР,потом место дислокации при разделе вооружения армии СССР.
Нидерланды уже рассматривают вариант засекречивания всех данных. Им не нужен номер в/ч ВСУ,откуда стрельнули.
Диспетчер подвел курс МН-17 под выстрел. Изначально проложенный ИКАО и фактический.См выше.
Всего за июнь-июль 2014 года сообщалось о потерях в этом районе более десяти пилотируемых летательных аппаратов ВВС Украины.Из ПЗРК.
Украинские власти закрыли воздушное пространство над зоной конфликта для полётов гражданской авиации с 1 июля до эшелона FL260 (7900 метров), а с 14 июля до эшелона FL320 (9750 метров). Международная ассоциация воздушного транспорта (IATA) опубликовала заявление, согласно которому, по её данным, никаких ограничений на полёты в пространстве, через которое следовал малайзийский лайнер, не существовало, а Европейская организация по безопасности воздушной навигации указывает, что на маршруте следования лайнера пространство было закрыто украинскими властями до эшелона FL320, а на эшелоне FL330 (10 050 метров), на котором следовал самолёт, полёты были разрешены.
ПЗРК не достает до высоты в 10050 м. С 01.07 закрыли эшелон 7900м,14.07- эшелон 9750м. Изменение эшелона,курса под выстрел- странно. Исчез диспетчер.Не смогли допросить. Странно!
Вы попутали окно в браузере,уважаемый!Свои "ценные и неоспоримые" результаты своего же раследования пишите сразу в Гаагу.Ко мне информация приходит из официальных источников и моего субьективного анализа событий которым я был сам свидетель,а ваши домыслы-это гоголь моголь.
В жизни приходится выбирать либо жесткая позиция,либо неудобная поза.(сэр Уинстон Леонард Спенсер-Черчилль)
Re: Вместе разбираем враньё об Украине
Вы вообще задавали себе вопрос,как так государство обвиняют в тяжелом преступлении,а в ответ даже не создана анологичная следственная комисия по данному делу,чтоб также предоставить в международных организациях убедительные доказательства своей не причастности?А если и создана такая комисия то где выводы,доказательства?А то так,отдельные заявления отдельных оф лиц,причем протеворечащие друг другу.Я не иссключаю что комиссия от РФ есть,но она пришла к таким выводам которые не решается озвучить.
В жизни приходится выбирать либо жесткая позиция,либо неудобная поза.(сэр Уинстон Леонард Спенсер-Черчилль)
Re: Вместе разбираем враньё об Украине
Рамуссен,внештатный советник президента Украины, заявил, что в случае реального военного конфликта российская армия смогла бы занять Украину в течение нескольких дней. Усилия Киева по повышению обороноспособности незалежной не увенчались серьезным успехом, хотя много чего вроде бы и сделано. А потому, приходит к глубокому умозаключению Расмуссен, избегать открытой войны в Европе нужно любой ценой.
РИА Новости https://ria.ru/accents/20180607/1522258222.html
Украина серьезно «продвинулась» в своей внутренней русофобии и в выполнении антироссийского политического заказа Запада. Но даже такого «качества» украинской политики и таких «достижений» натовцам мало.
Подробности: https://regnum.ru/news/2427923.html
Любое использование материалов допускается только при наличии гиперссылки на ИА REGNUM
РИА Новости https://ria.ru/accents/20180607/1522258222.html
Украина серьезно «продвинулась» в своей внутренней русофобии и в выполнении антироссийского политического заказа Запада. Но даже такого «качества» украинской политики и таких «достижений» натовцам мало.
Подробности: https://regnum.ru/news/2427923.html
Любое использование материалов допускается только при наличии гиперссылки на ИА REGNUM
Re: Вместе разбираем враньё об Украине
контакт писал(а):Вы вообще задавали себе вопрос,как так государство обвиняют в тяжелом преступлении,а в ответ даже не создана анологичная следственная комисия по данному делу,чтоб также предоставить в международных организациях убедительные доказательства своей не причастности?А если и создана такая комисия то где выводы,доказательства?А то так,отдельные заявления отдельных оф лиц,причем протеворечащие друг другу.Я не иссключаю что комиссия от РФ есть,но она пришла к таким выводам которые не решается озвучить.
Это больше смахивает на предложение Великобритании в деле Скрипалей.
Пусть Россия докажет обратное в суде Великобритании. Не суд и следствие должны доказывать виновность,а наоборот. Подозреваемый должен доказывать свои невиновность.
Следственная группа должна предоставить виновной стороне доказательства виновности в деянии.
Теперь Запад говорит,что уже доказательств виновности России в отравлении Скрипалей не требуется.Все страны Запада и США виновность России признали.
Я обратился в архивы МО РФ о местонахождении ракеты с номером,указанного следственной комиссией.Жду ответа.
Потом МО РФ проведет эксперимент падения аналогичного двигателя ракеты с высоты в 10000 м. После предоставит её следственной комиссии и на всеобщее обозрение в одной из стран Европы. Будет часть похожа на тот экземпляр?
Тогда будет доказательство. Многие говорят о подставе. Просто привезли после утилизации и показали.
Re: Вместе разбираем враньё об Украине
Re: Вместе разбираем враньё об Украине
контакт
Могла ли часть ракеты прибыть в Нидерланды,которая упала после взрыва с 10 км? Целехонькая. А сопло двигателя
совсем измята. Сопло и корпус падали отдельно и с разных высот.
Могла ли часть ракеты прибыть в Нидерланды,которая упала после взрыва с 10 км? Целехонькая. А сопло двигателя
совсем измята. Сопло и корпус падали отдельно и с разных высот.
Re: Вместе разбираем враньё об Украине
Есть предложение разместить в Парке Патриот трофеи иностранного оружия.привезенного из ДЛНР и Сирии,а также документы наемников из стран Европы и США,воевавших на стороне ВСУ и Дшабхат-ан-Нусра. Там есть американцы,поляки,шведы,хорваты,французы. Пусть иностранные военные атташе посмотрят. Кто и чьим оружием воевал.
Re: Вместе разбираем враньё об Украине
серийный номер — 9Д1318869032. Цифры «9Д131» относятся к виду ракетного двигателя типа 9M38 и/или 9M38M1. Цифра 8 обозначает производителя, в данном случае это из города Долгопрудного в Московской области. Число 86 указывает на год производства, а именно 1986 год. Число 9032 является уникальным идентификационным номером данного конкретного ракетного двигателя.
Re: Вместе разбираем враньё об Украине
ivanes писал(а): Просто привезли после утилизации и показали.
Дедушка... Ты такой простой... как голландский косяк (Joint)
Тут все непросто... попробуй впарить такой металлолом за 25 миллионов ойро Тут еще и денег подняли
ЗА 25 МИЛЛИОНОВ ЕВРО СЛЕДСТВЕННАЯ ГРУППА ПО MH17 ВЫКУПИЛА У БОЕВИКОВ ОСКОЛКИ РАКЕТЫ
А.Венедиктов
― Да, МН17 – это опять же история... Когда показали на пресс-конференции ракету, осколки ракеты – тут же вопроса у тебя не возникает, откуда? Откуда они ее взяли? Раньше же об этом не объявлялось. Они ее выкупили у донецких. Сумму называть? 25 миллионов евро. Они выкупили всё, что было – следственная группа — у донецких и луганских за 25 миллионов евро.
Re: Вместе разбираем враньё об Украине
За бесплатно собирали фрагменты Боинга и ракеты,потом погрузили и перевезли до ближайшей ж\д-станции,погрузили в вагоны. Это Эхо пока финансируется Медиа-газпром. Приманка для европейских правозащитников.
Шварц
так и Вы не поняли кому служит Венедиктов и за какие и чьи деньги. Зэки и те работают в колониях за деньги.
А Венедиктов прекрасно познал цену денег. Он в интервью многое наговорил.
Главный редактор радиостанции "Эхо Москвы" Алексей Венедиктов опроверг сообщения СМИ о том, что 20% некоммерческой организации АНО "Информационное агентство "Эхо Москвы" принадлежит структурам Джорджа Сороса, и заявил, что зарубежные структуры платили деньги агентству за подписку на новости.
Главный редактор "Эха Москвы" Алексей Венедиктов заявил в воскресенье, что акционеры американской EM Holding выходят из прямых учредителей радиостанции "Эхо Москвы".
Собрание миноритариев "Эха Москвы" одобрило решение, в результате которого собственник радиостанции стал на 100% российской компанией, главный редактор Алексей Венедиктов рассчитывает, что все необходимые документы по изменению структуры собственника будут оформлены к 31 марта 2017г
РИА Новости https://ria.ru/society/20170313/1489905540.html
Мажоритарным акционером «Эха Москвы» на 01.12.2016г с долей в 66% остается холдинг «Газпром-Медиа». Помимо «Эха» в холдинг входят радиостанции «Авторадио», Comedy Radio, Energy, телеканалы НТВ, ТНТ, «Матч ТВ», «Пятница», ТВ3 и ТНТ4, видеохостинг RuTube, издательство «7 дней» и другие активы.
Подробнее на РБК:
https://www.rbc.ru/rbcfreenews/5683aabe9a794726354508fe
Шварц
так и Вы не поняли кому служит Венедиктов и за какие и чьи деньги. Зэки и те работают в колониях за деньги.
А Венедиктов прекрасно познал цену денег. Он в интервью многое наговорил.
Главный редактор радиостанции "Эхо Москвы" Алексей Венедиктов опроверг сообщения СМИ о том, что 20% некоммерческой организации АНО "Информационное агентство "Эхо Москвы" принадлежит структурам Джорджа Сороса, и заявил, что зарубежные структуры платили деньги агентству за подписку на новости.
Главный редактор "Эха Москвы" Алексей Венедиктов заявил в воскресенье, что акционеры американской EM Holding выходят из прямых учредителей радиостанции "Эхо Москвы".
Собрание миноритариев "Эха Москвы" одобрило решение, в результате которого собственник радиостанции стал на 100% российской компанией, главный редактор Алексей Венедиктов рассчитывает, что все необходимые документы по изменению структуры собственника будут оформлены к 31 марта 2017г
РИА Новости https://ria.ru/society/20170313/1489905540.html
Мажоритарным акционером «Эха Москвы» на 01.12.2016г с долей в 66% остается холдинг «Газпром-Медиа». Помимо «Эха» в холдинг входят радиостанции «Авторадио», Comedy Radio, Energy, телеканалы НТВ, ТНТ, «Матч ТВ», «Пятница», ТВ3 и ТНТ4, видеохостинг RuTube, издательство «7 дней» и другие активы.
Подробнее на РБК:
https://www.rbc.ru/rbcfreenews/5683aabe9a794726354508fe
Re: Вместе разбираем враньё об Украине
ivanes писал(а):Есть предложение разместить в Парке Патриот трофеи иностранного оружия.привезенного из ДЛНР и Сирии,а также документы наемников из стран Европы и США,воевавших на стороне ВСУ и Дшабхат-ан-Нусра. Там есть американцы,поляки,шведы,хорваты,французы. Пусть иностранные военные атташе посмотрят. Кто и чьим оружием воевал.
Вы это к чему?для кого секрет что в длнерии весь мир воюет против РФ?а самое главное кто это отрицает?
В жизни приходится выбирать либо жесткая позиция,либо неудобная поза.(сэр Уинстон Леонард Спенсер-Черчилль)
Re: Вместе разбираем враньё об Украине
ivanes писал(а):Это больше смахивает на предложение Великобритании в деле Скрипалей.
Пусть Россия докажет обратное в суде Великобритании. Не суд и следствие должны доказывать виновность,а наоборот. Подозреваемый должен доказывать свои невиновность.
Следственная группа должна предоставить виновной стороне доказательства виновности в деянии.
Теперь Запад говорит,что уже доказательств виновности России в отравлении Скрипалей не требуется.Все страны Запада и США виновность России признали.
Я обратился в архивы МО РФ о местонахождении ракеты с номером,указанного следственной комиссией.Жду ответа.
Потом МО РФ проведет эксперимент падения аналогичного двигателя ракеты с высоты в 10000 м. После предоставит её следственной комиссии и на всеобщее обозрение в одной из стран Европы. Будет часть похожа на тот экземпляр?
Тогда будет доказательство. Многие говорят о подставе. Просто привезли после утилизации и показали.
Ваша лошадь ,сэр,скачет то на скрипачей то на Боинг.Причем лошадь скачет медленно вина по Боингу уже доказана иск выставлен!адвокатов нет,и выставить защите нечего.Ваши" авторитетные" изыски можете оставить себе,так как в целом картины событий они не меняют.Это ваще смахивает на то как будто ты накосячил,те дали по лицу и ты что б сохранить авторитет продолжаешь гнуть свое типо несправедливо получил.Или целая картина событий в красках фотках именами подозреваемых,доказательствами,или не наматывай сопли скажи "сори виноват".
В жизни приходится выбирать либо жесткая позиция,либо неудобная поза.(сэр Уинстон Леонард Спенсер-Черчилль)
Re: Вместе разбираем враньё об Украине
По Скрипалям,где доказательство что "новачек" находится за пределами РФ без посредства передачи его туда?Тут же вопрос стоит не кто отравил людей,а чьим оружием нанесен вред,кто распространяет всякую грязь на территории королевства.
В жизни приходится выбирать либо жесткая позиция,либо неудобная поза.(сэр Уинстон Леонард Спенсер-Черчилль)
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