Сообщение ivanes » 06 июн 2018, 20:11

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А зачем тогда сразу после сбития боинга по РФ каналам гордо хвастать,как герои дэрляндии сбили украинский транспортник,а через час стирать эту новость из архива?И я вам говорю категорично,с Зарощенского запуска не было,как и самого украинского бука в Зарощенском.

А зачем самолеты ВВС Украины летали в серой зоне?

Определяли цели для удара. Но ПВО ДЛНР сработает.Поставлены ПЗРК американские.Пора украинским пилотам знать.

По номеру ракеты МО РФ будет определять в/ч ВС СССР,потом место дислокации при разделе вооружения армии СССР.

Нидерланды уже рассматривают вариант засекречивания всех данных. Им не нужен номер в/ч ВСУ,откуда стрельнули.

Диспетчер подвел курс МН-17 под выстрел. Изначально проложенный ИКАО и фактический.См выше.



Всего за июнь-июль 2014 года сообщалось о потерях в этом районе более десяти пилотируемых летательных аппаратов ВВС Украины.Из ПЗРК.



Украинские власти закрыли воздушное пространство над зоной конфликта для полётов гражданской авиации с 1 июля до эшелона FL260 (7900 метров), а с 14 июля до эшелона FL320 (9750 метров). Международная ассоциация воздушного транспорта (IATA) опубликовала заявление, согласно которому, по её данным, никаких ограничений на полёты в пространстве, через которое следовал малайзийский лайнер, не существовало, а Европейская организация по безопасности воздушной навигации указывает, что на маршруте следования лайнера пространство было закрыто украинскими властями до эшелона FL320, а на эшелоне FL330 (10 050 метров), на котором следовал самолёт, полёты были разрешены.

ПЗРК не достает до высоты в 10050 м. С 01.07 закрыли эшелон 7900м,14.07- эшелон 9750м. Изменение эшелона,курса под выстрел- странно. Исчез диспетчер.Не смогли допросить. Странно!