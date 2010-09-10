Сообщение Шварц » Сегодня, 08:00

ivanes писал(а):

При пользовании координатами совсем нелишним будет знать следующие данные:



Не понял твоего выпада, откровенно говоря... Если ты усомнился в правильности данных, то наглядно тебе показываю (как для тупого)А тебе для чего эти данные, дед??? ты же не умеешь ими пользоваться и давно живешь в другой системе координаттаблетка / писярик