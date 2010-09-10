Вместе разбираем враньё об Украине
Обсуждение мировых новостей, событий и происшествий.
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Re: Вместе разбираем враньё об Украине
Не понял твоего выпада, откровенно говоря... Если ты усомнился в правильности данных, то наглядно тебе показываю (как для тупого)
А тебе для чего эти данные, дед??? ты же не умеешь ими пользоваться и давно живешь в другой системе координат
таблетка / писярик
ivanes писал(а):
При пользовании координатами совсем нелишним будет знать следующие данные:
А тебе для чего эти данные, дед??? ты же не умеешь ими пользоваться и давно живешь в другой системе координат
таблетка / писярик
Re: Вместе разбираем враньё об Украине
Ошибка в минуту и падение в Ростовской области,ошибка на секунду и падение в зоне АТО.
Надо знать точность определения координат по Глонас и GPS. Попробовали определить координаты загородного дома. Можно попасть на полигон Таманской бригады. Между домом и полигоном меньше 2 км.
Надо знать точность определения координат по Глонас и GPS. Попробовали определить координаты загородного дома. Можно попасть на полигон Таманской бригады. Между домом и полигоном меньше 2 км.
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